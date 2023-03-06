Transparеncy International объявили нежелательной в России организацией

10 минут назад

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Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность международной неправительственной организации Transparеncy International. В конце января в этот список была внесена "Медуза" - одно из самых популярных независимых СМИ на русском языке.

Речь идет о Transparеncy International со штаб-квартирой в Берлине, "руководство которой осуществляют граждане зарубежных стран", говорится в пресс-релизе российской прокуратуры.

В России известная международная организация, специализирующаяся на борьбе с коррупцией, действует под названием "Трансперенси Интернешнл-Р" - это российская некоммерческая организация, созданная гражданами России, говорится в описании на ее сайте.

Еще в апреле 2015 года Минюст России внес в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции "иностранного агента", автономную некоммерческая организацию "Трансперенси Интернешнл-Р". Этот факт указан на сайте организации.

Генпрокуратура, объявляя о нежелательности деятельности международной Transparеncy International, привела обычный в таких случаев набор аргументов: "Формально выступая организацией, борющейся с коррупцией по всему миру, она вмешивается во внутренние дела Российской Федерации, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

До сих пор в перечне нежелательных в России было 75 организаций. Последним в него был включен зарегистрированный в Литве "Форум свободной России". Transparеncy International станет 76-й, когда Минюст отреагирует на решение Генпрокуратуры и включит организацию в реестр.

В январе Минюст России внес в список "нежелательных организаций" американскую неправительственную организацию The Andrei Sakharov Foundation (Фонд Андрея Сахарова), а также ранее объявленное "иноагентом" независимое издание "Медуза". Это одно из самых популярных независимых изданий на русском языке.

Давление на независимые СМИ со стороны российских властей резко усилилось после начала войны. Деятельность "Медузы" "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", утверждали в Генпрокуратуре.

Нежелательным объявляли ранее и другие СМИ и расследовательские организации - "Проект", "Важные истории", Bellingcat и The Insider.

За сотрудничество с объявленными нежелательным организациями в России предусмотрена уголовная ответственность.

Летом 2021 года Госдума ужесточила ответственность за участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации (НПО), признанной в России нежелательной. За пожертвования таким организациям были введены реальные сроки лишения свободы - до пяти лет колонии.

В России также запрещено распространять или ставить ссылки на материалы нежелательных организаций. "Это фактически запрет какой-либо деятельности", - говорил Би-би-си правозащитник Павел Чиков.

Международное движение Transparency International было основано в 1993 году бывшим директором Всемирного банка Петером Айгеном, его отделения были открыты более чем 100 странах. Российское отделение действует как автономная некоммерческая организация с 1999 года.

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