Протесты и забастовка во Франции: организаторы ожидают выхода на улицы "миллионов"

час назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, Члены французских профсоюзов говорят, что заблокировали выезды со всех нефтеперерабатывающих заводов Франции

Во Франции прекратились поставки бензина со всех НПЗ, почти не ходит общественный транспорт и закрыты многие школы. По разным оценкам, на улицы вышло от 1,1 до 1,4 млн человек. Общенациональная забастовка и протесты - возможно, самые крупные за последние десятилетия - связаны с президентской пенсионной реформой.

"Сегодня начинается бой. Мы можем сказать, что через несколько часов вся страна остановится по мере того как к бою присоединяются представители одной профессии за другой. В большом количестве секторов, которые играют решающую роль в жизни нашей страны, забастовка может быть продлена. Мы ожидаем, что завтрашний и послезавтрашний дни будут днями очень интенсивной и справедливой социальной мобилизации", - заявил утром во вторник бывший депутат от левой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон.

Лидеры профсоюзов настроены очень решительно. Накануне один из них, Эммануэль Лепен, сказал, что цель забастовок - "поставить французскую экономику на колени".

На фоне забастовки в стране начались первые уличные протесты. В конфедерации профсоюзов планируют 260 демонстраций по всей Франции, к которым, как они рассчитывают, присоединятся миллионы людей. Однако по оценке источников AFP в полиции, там ожидают, что на улицу во вторник выйдет от 1,1 до 1,4 млн человек.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Ренне между протестующими и полицией произошли столкновения

Самая уязвимая для забастовок и важная для французской экономики областей это поставка топлива с восьми французских нефтеперерабатывающих заводов, принадлежащих таким компаниям как Total и Esso-ExxonMobil. Утром во вторник Всеобщая конфедерация труда (CGT) заявила, что члены ее профсоюзов заблокировали все выезды с НПЗ и поставка топлива с них полностью прекращена.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Забастовки во вторник уже серьезно отразились на работе общественного транспорта

Это уже пятый одиночный день забастовок во Франции с начала января. Профсоюзы требуют отозвать законопроект, повышающий пенсионный возраст с 62 до 64 лет к 2030 году. Правительство ранее согласилось снизить пенсионный возраст до 64 вместо 65, как изначально предлагалось в проекте закона, и согласилось гарантировать минимальную пенсию в размере 1200 евро для всех.

Законопроект, который был основой предвыборной платформы Эммануэля Макрона в апреле прошлого года, крайне важен для президента, и власти не намерены его отзывать. Поддержка Макрона слаба: после победы он сам признал, что многие из проголосовавших поддержали его только потому, что не хотели видеть у власти лидеры правых Марин ле Пен. В этой ситуации отзыв законопроекта был бы для президента равносилен раннему концу его второго срока.

Положение Макрона

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Демонстрация в Нанте

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Даже если во Франции поднимут пенсионный возраст до 64 лет, он останется одним из самых низких Европе. Для сравнения - пенсионный возраст в Италии и Германии составляет 67 лет, в Великобритании - 66, в Испании - 65.

Эммануэль Макрон неоднократно повторял, что жителям Франции нужно "больше работать", и сделал повышение пенсионного возраста частью своего политического манифеста на выборах в прошлом году.

Несмотря на предупреждения советников о том, что непопулярная реформа почти сразу после коронавирусного карантина может привести к резкой реакции общества, в январе проект реформ был представлен премьер-министром Элизбет Борн. После этого левые партии внесли на обсуждение больше 7000 поправок в проект, что замедлило его прохождение в парламенте.

Сейчас цель правительства - заручиться поддержкой парламента к середине марта, или, самое позднее, к концу месяца.

"Для Эммануэля Макрона повернуть назад было бы равносильно отречению, - заявил в воскресенье сторонник реформы, правый сенатор Брюно Реталье. Если он отзовет законопроект сейчас, то не сможет дальше проводить реформы. Его срок закончится".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В большинстве французских городов приостановлен также вывоз мусора

Судя по опросам общественного мнения, большинство французов поддерживают профсоюзы и забастовку и выступают против повышения пенсионного возраста. Однако в то же время две трети опрошенных считают, что пенсионный возраст в итоге будет повышен.

Несмотря на то, что против реформы часто выступают в небольших и среднего размера городах, где также традиционно проживают сторонники правых, в парламенте правые Макрона скорее всего поддержат, и законопроект будет принят, считают аналитики.

"Повернуть вспять такой проект - очень сложно и маловероятно. Даже лидеры оппозиции вряд ли в это верят", - заявил аналитик исследовательского института Cevipof в интервью французскому телевидению в понедельник.

Пока французские забастовки не причиняли серьезного экономического ущерба, законопроект о пенсионной реформе все же продвигается в парламенте. Однако если блокировка НПЗ продолжится, это может отразиться на ценах на продукты.