В Тбилиси протесты против закона об "иноагентах" переросли в столкновения с полицией

7 марта 2023, 18:17 GMT Обновлено час назад

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Автор фото, Reuters

В Тбилиси полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона акции протестующих против скандального закона об "иноагентах". В МВД говорят, что акция "приняла насильственный характер".

На кадрах, которые показало грузинское телевидение, видно, как толпа перекрывает проспект Руставели, а полиция использует водометы. Протестующие держат в руках флаги Грузии и Евросоюза.

Как сообщают грузинские СМИ, ранее на прилегающих к парламенту улицах спецназ применил слезоточивый газ.

Данных о пострадавших или задержанных пока нет.

В МВД Грузии заявили, что акция протеста "приняла насильственный характер, участники акции попытались заблокировать один из входов в парламент, имели место акты насилия в отношении сотрудников министерства". Оппозиция утверждает, что протест был мирным.

Автор фото, Reuters

Акция протеста у парламента началась после того, как в первом чтении был принят скандальный законопроект, похожий на российский закон об "иностранных агентах".

Сейчас, как сообщают грузинские СМИ, в коридорах парламента "шум и словесная перепалка". Оппозиционные депутаты требуют встречи с его председателем Шалвой Папуашвили .

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Драка в парламенте и митинг против “законов об иноагентах” в Грузии

"Агенты иностранного влияния"

Инициированный депутатами движения "Сила народа" законопроект предусматривает создание реестра "агентов иностранного влияния". Такими агентам" станут некоммерческие организации и СМИ, более 20% годового дохода которых составляет зарубежное финансирование. Это не коснется организаций, основанных административными органами, а также спортивных федераций.

Зарегистрированные в качестве агентов организации должны будут ежегодно подавать финансовую декларацию. Тому, кто попытается уклониться от регистрации в качестве "агента" или не подаст декларацию, будет грозить штраф в размере 25 тысяч лари (около 9,5 тысяч долларов).

Министерство юстиции для выявления "агентов иностранного влияния" и проверки выполнения требований закона получит право проводить мониторинг, а чиновник, уполномоченный проводить такой мониторинг - добывать необходимую информацию, в том числе персональные данные.

Автор фото, Reuters

"Принятие данного закона значительно повысит качество информированности общества, что поможет людям в принятии правильного решения", - заявил перед внесением законопроекта в парламент депутат Гурам Мачарашвили. Он уверяет, что законопроект в основном скопирован с американского закона и доработан с учетом "лучших практик" демократических стран.

При этом посольство США в Тбилиси назвало сегодняшний день "черным днем для грузинской демократии".