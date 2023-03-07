Названо имя расстрелянного бойца ВСУ, успевшего сказать перед смертью "Слава Украине!"

8 минут назад

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Автор фото, Screenshot video Подпись к фото, Скриншот видео

Командование сухопутных войск ВСУ назвало имя украинца, видео с расстрелом которого разошлось в интернете. Это военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Николаевич Шадура, 1982 года рождения. Он числится пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года после боев к северу от Бахмута.

"Тело нашего военнослужащего находится на временно оккупированной территории. Окончательное подтверждение личности будет установлено после возвращения тела и проведения соответствующих экспертиз", - говорится в сообщении командования 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.

"Месть за нашего героя будет неотвратимой", - обещает командование ВСУ.

Днем 6 марта сразу несколько блогеров и телеграм-каналов опубликовали видео, на котором человек перед гибелью успевает произнести "Слава Украине!".

На видео мужчина в военной форме, его лицо закрыто. Он стоит в лесу и курит. Голос за кадром говорит: "Снимай", и камера поднимается. Солдат говорит: "Слава Украине!", после чего в него стреляют, он падает. Голос за кадром на русском языке произносит ругательства.

Где и когда сделана запись, пока неизвестно. Непонятно и то, кто осуществил расправу. Украинская сторона уверена, что это сделали россияне.

"Сегодня появилось видео, как оккупанты зверски убили воина, который храбро сказал им в глаза: "Слава Украине!" Хочу, чтобы мы все вместе ответили на его слова: "Герою слава! Героям слава! Украине слава!". И мы найдем убийц", - обратился к украинцам Владимир Зеленский вечером 6 марта.

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По информации украинских СМИ, в настоящее время принимается решение о присвоении погибшему звания Героя Украины.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал в твиттере: "Убийство пленного - это очередное военное преступление россиян. Это элемент целенаправленной политики террора, которую отбеливает кремлевская пропаганда мифами о "нацистах". За каждое такое военное преступление будет расплата. Никто не сможет укрыться от нее. Найдем всех".

Ермак не ссылался на видео и не указывал, что этот комментарий касается именно его.

"Отправил это видео международным партнерам и коллегам-омбудсменам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России", - написал уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что расстрел пленного - это нарушение Женевской конвенции.

Главное следственное управление Службы безопасности Украины зарегистрировало уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны), сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

"Даже у войны есть законы. Существуют нормы международного права, которыми систематически пренебрегает преступный российский режим. Но рано или поздно за преступлением будет наказание. Все причастные будут отвечать перед законом", - цитирует его "Интерфакс-Украина".

Российские официальные лица это видео пока не комментировали.

Это не первый случай появления подобных кадров с обеих сторон.

В апреле 2022 года в сети появилось видео убийства российского военнопленного под Киевом. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал тогда Би-би-си, что подобные инциденты требуют проведения четкого следствия до выяснения мотивов и обстоятельств.

В ноябре появились кадры расстрела трех российских военных в Луганской области. Минобороны России заявило о "кровавой расправе". Украинские власти обещали расследовать случившееся.

О жестоком обращении с военнопленными рассказывали и вернувшиеся из российского плена украинские военные.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в твиттере заявил, что новым случаем должен заниматься Международный уголовный суд.

"Ужасное видео безоружного украинского военнопленного, казненного российскими войсками только за слова "Слава Украине". Еще одно доказательство того, что эта война является геноцидом. Это обязательно, чтобы прокурор Международного уголовного суда Карим Хан начал немедленное расследование этого ужасного военного преступления. Виновные должны предстать перед правосудием", - потребовал Кулеба.

Скриншот из видео опубликовал у себя в фейсбуке украинский журналист Юрий Бутусов, обратившийся с призывом к имеющим информацию о мужчине на видео или обстоятельствах его плена сообщить ее.

Между тем некоторые пользователи поставили под сомнение нравственность распространения видео и скриншотов, на которых можно узнать погибшего.

В условиях войны Би-би-си не может оперативно проверить заявления сторон конфликта.

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