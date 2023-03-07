В Египте обнаружена древняя статуя сфинкса, напоминаюшего чертами лица императора Клавдия

15 минут назад

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Автор фото, EPA

В древнем храме на юге Египта археологи обнаружили статую улыбающегося сфинкса, чертами лица напоминающего римского императора Клавдия, сообщает министерство древностей страны.

Находка была сделана неподалеку от храма богини неба Хатхор - одного из наиболее хорошо сохранившихся древнеегипетских святилищ. Оно расположено в провинции Кена, примерно в 450 км к югу от Каира.

Поразительное сходство известнякового сфинкса "с улыбающимся лицом и двумя ямочками" (так статую описывают в министерстве) с изображениями императора Клавдия заставило археологов предположить, что именно этого древнеримского правителя пытался изобразить древний скульптор.

В отличие от всемирно известного Большого сфинкса Гизы, высота которого составляет 20 метров, улыбающийся сфинкс-Клавдий размером примерно в человеческий рост: длина тела лежащей статуи - порядка 2 метров.

Автор фото, EPA

Именно при Клавдии, жившем в I в. н.э., римские войска в результате серии заворевательных походов (41 - 54 гг.) завоевали северную часть Африки, установив на территории современного Египта римское владычество.

Как уточнили в министерстве, археологи продолжают изучать оставленные на постаменте сфинкса отметины, по которым статую можно было бы "идентифицировать" более точно.

Автор фото, EPA

Неподалеку от сфинкса были найдены и еще несколько древнеегипетских артфактов, в числе которых - каменная плита римской эпохи, надписи на которой высечены как на латыни, так и египетскими иероглифами.

Экономика Египта, в значительной степени зависящая от туристической отрасли, в последние годы сильно пострадала от ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.