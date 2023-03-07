ООН: ущерб от землетрясения в Турции превысит 100 млрд долларов

час назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, По последним данным, землетрясение 6 февраля унесло более 52 тысяч жизней

Разрушительное землетрясение в Турции месяц назад нанесло ущерб на сумму свыше 100 млрд долларов, рассказала во вторник на виртуальном брифинге для прессы представитель Программы развития ООН Луиза Винтон.

"Проведенные на сегодняшний день расчеты ясно указывают на то, что сумма ущерба, по оценке властей, подтвержденной международными партнерами, превысит 100 млрд долларов", - заявила она, добавив, что на восстановление уйдет еще больше.

Это почти втрое выше сделанной ранее предварительной оценки Всемирного банка (34,2 млрд),

Луиза Винтон уточнила, что речь идет только об ущербе, который подземные толчки нанесла Турции, без учета сирийских разрушений.

События в наиболее пострадавшей от землетрясения турецкой провинции Хатай, где были разрушены сотни тысяч домов, она назвала апокалиптическими.

"Потребности страны огромны, а ресурсов мало", - добавила Луиза Винтон.

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На следующей неделе в Брюсселе должна пройти крупная конференция финансовых доноров, основной темой которой станут как раз вопросы восстановления турецкой инфраструктуры.

На сегодняшний день, посетовала Винтон, желающие помочь отнюдь не выстраиваются в очередь. Еще 16 февраля ООН объявила сбор денег для экстренной помощи пострадавшим, с заявленной целью 1 млрд долларов.

За прошедшие с тех пор две с половиной недели общая сумма пожертвований не дотянула даже до одной десятой от заявленной (9,6%).

По последним данным, в результате серии подземных толчков 6 февраля в Турции и Сирии погибли в общей сложности около 52 тысяч человек.