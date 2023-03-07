Западные СМИ: взрывы на "Северном потоке" могла устроить проукраинская группировка

58 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Появившиеся в распоряжении США новые разведданные свидетельствуют о том, что взрывы на подводном газопроводе "Северный поток", по которому газ из России поступал в Европу, могла осуществить проукраинская группировка, в которую могли входить как украинцы, так и настроенные против Владимира Путина россияне, пишут западные СМИ.

Как пишет New York Times, американцы не стали вдаваться в подробности, откуда они получили эту информацию, и насколько она достоверна, но при этом утверждают, что у них нет никаких свидетельств того, что в администрации Зеленского знали об этой акции, готовили или авторизовали ее.

Газета напоминает, что сразу после взрывов Польша и Украина поспешили, правда, не приводя сколь-нибудь веских доказательств, обвинить в нем Россию. Москва обвинения отвергла и указала на Лондон, который также заявил о своей непричастности.

При этом, по мнению некоторых западных чиновников, самые серьезные потенциальные мотивы для диверсии на газопроводе были у Киева и его союзников, давно выступавших против этого проекта, который позволял России поставлять газ в Европу напрямую, а не через территорию Украины и Польши.

По данным NYT, чиновники, в распоряжение которых попали эти разведданные, пока не знают, какое значение стоит придавать этой информации, принимая во внимание тот факт, что любой намек на прямое или косвенное отношение Киева ко взрыву газопровода может поставить под угрозу его деликатные отношения с западными партнерами, и в первую очередь с Германией, которая из солидарности с Украиной пошла на серьезные экономические жертвы.

Однако американцы надеются, что их разведслужбы вместе с европейскими коллегами рано или поздно докопаются до истины и найдут виновных.

Пока же они говорят, что никаких фактов, свидетельствующих о причастности к взрывам украинского правительства, не обнаружено.

"Украина не имеет ничего общего с аварией на Балтийском море и не имеет информации о "поддерживающих Украину диверсионных группах", - заявил, комментируя публикацию, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Вслед за NYT вышла статья Die Zeit, в которой утверждается, что для подрыва газопровода использовалось судно, арендованное компанией из Польши. Ее владельцами, судя по всему, являлись двое граждан Украины.