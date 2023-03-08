В Швейцарии судят банкиров из-за миллионов на счетах музыканта Ролдугина, друга Путина

час назад

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Автор фото, Mikhail Metzel/TASS Подпись к фото, 22 сентября 2016. Путин и художественный руководитель петербургского "Дома музыки" Сергей Ролдугин, награжденный орденом Александра Невского, во время церемонии вручения государственных наград в Кремле

Виолончелист Сергей Ролдугин, близкий друг российского президента Владимира Путина, перевел миллионы швейцарских франков через счета в банках Швейцарии без каких-либо надлежащих проверок, заявила прокуратура страны в среду. Обвинение полагает, что таких людей, как Ролдугин, использовали в качестве подставных лиц, чтобы скрыть истинных владельцев денег.

Согласно обвинительному заключению, четырех банкиров обвиняют в том, что они помогли Ролдугину разместить деньги на депозитах в Швейцарии. В среду они должны предстать перед окружным судом Цюриха по обвинению в недостаточной осмотрительности при проведении финансовых операций.

Прокуратура утверждает, что они не предприняли достаточных усилий, чтобы установить личность владельца средств, следует из обвинительного заключения, с которым ознакомился Reuters.

Банкиры - трое россиян, работавших в Цюрихе, и один швейцарец - собираются отвергать выдвинутые против них обвинения, заявил один из их адвокатов. Их фамилии не называются, как того требует швейцарское законодательство.

Ролдугин был назван владельцем двух счетов, открытых в Газпромбанке в Швейцарии в 2014 году, на которые из России утекли миллионы франков.

При этом близкий к Путину музыкант, фигурирующий в швейцарском списке россиян, подпадающих под санкции, формально не занимается коммерческой деятельностью. Ролдугин заявлял New York Times, что он точно не был бизнесменом и, согласно обвинительному акту, не владел этими миллионами. Агентство Reuters обратилось к его представителям за комментариями.

В октябре прошлого года стало известно, что Газпромбанк прекращает деятельность в Швейцарии. Этот финансовый институт был одним из последних остававшихся каналов финансирования торговых связей и сделок между Россией и Швейцарией. Как сообщали СМИ, основную деятельность зарегистрированного в 1992 году в кантоне Цюрих Газпромбанка составляло финансирование экспортно-импортных операций между двумя странами.

Это дело может свидетельствовать о том, что таких людей, как Ролдугин, использовали в качестве подставных лиц, чтобы скрыть истинных владельцев денег, пересказывает обвинительное заключение агентство Reuters.

"Хорошо известно, что президент России Путин официально имеет доход всего в 100 тысяч швейцарских франков и не богат, но на самом деле имеет огромные активы, которыми распоряжаются близкие ему лица", - говорится, по данным агентства, в обвинительном заключении.

Reuters попросил Кремль прокомментировать отношения Путина с Ролдугиным, а также его собственное богатство и активы, но комментария пока не получил.

Путин ранее говорил, что Ролдугин его друг, блестящий музыкант и благотворитель, который честно заработал немного денег на миноритарном пакете акций российской компании.

Ранее Кремль отвергал любые предположения о том, что средства Ролдугина связаны с Путиным.

В обвинительном заключении говорится, что банкиры не провели достаточное количество проверок, чтобы установить, является ли Ролдугин истинным владельцем рассматриваемых активов. Ответчики не пытались прояснить вероятность того, что Ролдугин является реальным владельцем активов, считает обвинение.

В документах банка указана только профессиональная деятельность Ролдугина в качестве музыканта, что делает его право собственности "ни в коей мере правдоподобными", говорится в судебных документах. В Швейцарии банки обязаны отклонять или прекращать деловые отношения, если возникают сомнения в личности клиента.

По данным Reuters, оба счета были закрыты в сентябре 2016 года, когда Ролдугин уже попал под санкции США после аннексии Крыма и начала боевых действий в Донбассе. Он также попал под санкции в Швейцарии, власти которой называли его "кошельком Путина".

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