Армянские пленные в Азербайджане: террористы, заложники или предмет торга?

34 минуты назад

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В заключении в Баку остаются десятки армянских военнопленных — заложников войны и последних столкновений между двумя странами в Нагорном Карабахе. Азербайджан, который называет военнослужащих "террористами", не спешит выдавать их Армении. Эти люди стали разменной картой в переговорах, которые должны были привести к миру, а зашли в тупик.

Летом 2021 года бакинский суд приговорил 13 армянских военнослужащих к шести годам лишения свободы. Их признали виновными в терроризме, незаконном хранении и ношении оружия, незаконном пересечении границы, а также создании "вооруженных формирований".

В стеклянной клетке приговор слушали военные, которых окружили и задержали в конце ноября 2020 года — уже после окончания второй Карабахской войны. Они стояли в селе Хинтаглар (Хин Тахер) в Гадрутском районе Нагорного Карабаха.

Это село — важная точка на карте, которая во время войны перерисовывалась каждый день. Азербайджанская армия отодвинула линию фронта вплотную к Хинтаглару. Когда бои завершились, село оказалось в "серой зоне".

Кто именно контролировал Хинтаглар — непонятно. Вошедшие в Карабах российские миротворцы полагали, что в селе находятся азербайджанцы, поэтому россияне поставили посты в 15 километрах от Хинтаглара. С этим решением согласились в Баку, но Армения считала, что раз село не было взято, оно остается за властями Нагорного Карабаха. В итоге на посту близ села продолжали сменяться армянские военнослужащие.

Неразбериха царила на нескольких десятках квадратных километров в труднопроходимой местности, где то и дело пропадала телефонная связь.

Манук Мартоян, один из подсудимых, рассказывал во время процесса: его с сослуживцами отправили в Гадрутский район и приказали "стоять на страже и никого не пропускать".

13 декабря Мартоян получил приказ возвращаться. Выбираясь из Гадрутского района, военнослужащие наткнулись на азербайджанцев. Около 60 армян попали в плен.

Мартоян сначала признал себя виновным, надеясь смягчить свою участь, но на суде отказался от признания вины. Он рассказывал, что командование приказывало им не открывать огонь.

"В Карабах дорогу не знал"

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Когда началась вторая Карабахская война, Мануку Мартояну исполнился 21 год. Его и еще троих односельчан — жителей маленького села Ланджик в 35 километрах от армянского города Гюмри — мобилизовали в начале войны.

Дома остались старший брат Манука и больная мать. Семье помогал дядя Манука Алексан.

"Мануку было четыре года, когда его отец, мой брат, ушел от нас. Мать сыновей подняла без отца. А сама заболела — диабет. Хозяйство на старшем брате осталось", — рассказывает Алексан.

Про Манука говорит: "Не охламон, не шебутной, сам старших уважал и в селе пользовался уважением". Подумав секунду, Алексан добавляет: "В Карабах дорогу не знал".

В армии Манук служил два года. Правда, в столице, в составе почетного караула. Семья не уверена, учили ли в его подразделении призывников хотя бы стрелять.

3 октября 2020 года его привезли в Джебраил (город на территории Азербайджана, который был под контролем армянских сил до 2020 года) и выдали автомат. В городе шел бой. Уже на следующий день президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что город взят. Армения официально не соглашалась с этим заявлением, но довольно быстро выяснилось: город потеряли именно в те дни.

Российская "Новая газета" в те дни ссылалась на слова армянского добровольца, воевавшего в районе азербайджанского города Джебраил, который рассказывал, что его командир собрал ночью всю молодежь и сказал уходить из города.

На суде Манук Мартоян рассказывал, что он с товарищами бежал от азербайджанской артиллерии. Вместе они добрались до Гориса — это уже в Армении. Несколько дней провели там, а потом Манук добрался до родного села. Алексан Мартоян говорит, что дома Манук пробыл дней 10, а потом "за ним пришли" — обвинили в дезертирстве. Но почему-то не арестовали, а вместо этого отправили его в воинскую часть. А оттуда отправили под Гадрут, где Манук и попал в плен.

"Здравствуй, моя красивая и сильная мама, — письма домой Манук передает через Красный Крест. — Мама-джан, у меня все хорошо, только я скучаю. Что мне сказать? Рассказывать нечего. Все хорошо, здоровье в порядке. Не надо жить прошлым, потому что впереди нас ждет много радостных и счастливых дней. Приеду — и мы все вместе снова заживем счастливо. Все эти маленькие испытания, возможно, были мне нужны. Просто нужно извлечь уроки. Правда, лучше бы вы не проходили через это. Мама-джан, заботься о себе, питайся нормально, спи. Не думай слишком много. Я скоро вернусь. С божьей помощью все будет хорошо".

О том, что ее сын попал в плен, мать Манука узнала из СМИ.

Ей всего 50, но после пленения сына она перестала ходить. Ноги опухли из-за диабета. До войны она еще могла бродить по огороду, а сейчас с трудом встает в туалет. Алексан говорит про нее: "Сидит перед телевизором. Ждет хороших весточек".

Куда исчезли пленные?

Баку утверждает, что на территории Азербайджана в заключении находятся 33 армянских военнослужащих. Но бывший омбудсмен Армении Арман Татоян говорит, что эта цифра, скорее всего, не соответствует действительности.

"Мы передали списки пропавших без вести военнослужащих в Европейский суд по правам человека и в международные правозащитные организации. Азербайджан подтвердил, что часть этих людей — как раз 33 человека — находятся у них. Но где тогда остальные?" — спрашивает Татоян.

Армения считает, что в Азербайджане могут находиться еще 80 человек. Экс-омбудсмен добавляет: "Мы не знаем, где они: то ли они были убиты, то ли их где-то прячут. Нет никакого международного механизма [который помог бы установить истину]. Есть только Красный Крест, но их работа конфиденциальна, и у них нет возможности проверить все места, где могут содержаться эти люди".

Юрист и представитель Армении в ЕСПЧ по вопросам пленных Сирануш Саакян поясняет, что правозащитники долгое время работали над верификацией видео, на которых запечатлены моменты задержания армянских военнослужащих. Эти видео, выложенные в сети, позволяют поименно назвать еще 80 человек (помимо 33, признанных Азербайджаном), которые были взяты в плен в Карабахе.

"Фактически эти люди считаются исчезнувшими, потому что их пленение не признается азербайджанскими властями. Но, несмотря на их отказ подтвердить эту информацию, есть достаточное количество видеозаписей, подтверждающих факт пленения", — уверен Саакян.

"Это большая проблема для семей всех военнопленных. На днях я встречался с группой родителей пропавших без вести солдат, — рассказывает Арман Татоян. — Я сидел напротив них, а они спрашивали, вернутся ли домой их дети. И я даже не знал, что ответить".

"Как все родители мира мы хотим, чтобы наш ребенок был дома. Это не вопрос национальности, это вопрос человечности, — говорит Алексан Мартоян. — Но от действующих чиновников в ответ мы слышим одни обещания. Обнадеживают и обнадеживают. Доходит до разочарования уже…"

С момента окончания 44-дневной войны Азербайджан вернул Армении 173 пленных военнослужащих. Среди них — Седрак Согомонян, односельчанин Манука. Их взяли в плен и судили в один и тот же день.

Полтора года назад отец Седрака ездил в райцентр каждый день — как на работу, чтобы узнать о судьбе сына. Сейчас его сын дома. "Повредил ногу на стройке, обошлось без гипса, но наложили тугую повязку. Лежит на диване, — радостно сообщает Самвел Согомонян. — Мы сейчас будем невесту ему подыскивать, все-таки 28 лет парню уже!"

Седрак и Самвел поддерживают своих соседей — семью Манука. Они не понимают, почему некоторые возвращаются из плена, а других продолжают держать. Тем более что прямо сейчас процесс передачи пленных зашел в тупик.

В Азербайджане — "террористы"

Азербайджан не считает армянских военнослужащих военнопленными — якобы раз они были захвачены после того, как Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление, остановившее боевые действия, значит, нет оснований считать их пленными.

Азербайджанская пресса называет их террористами.

"Баку возбуждает уголовные дела, делая вид, что конфликт якобы исчерпан. Но конфликт продолжается. Стреляют почти каждый день — это все продолжается, это и официальная позиция Международного Красного Креста. Следовательно, все эти люди являются военнопленными по международному гуманитарному праву, а не преступниками", — говорит Арман Татоян.

В Баку считают активную фазу последнего конфликта законченной, а также ссылаются на то, что международное право признает Нагорный Карабах территорией Азербайджана.

Именно так Азербайджан объясняет суды над армянскими военнослужащими. Известный проправительственный сайт haqqin.az прямо называет их "террористами", воевавшими на стороне Армении.

И даже оппозиционная газета Bizim Yol пишет, что не считает их пленными, так как "некоторые" из военных были пойманы на азербайджанской территории уже после подписания договоренностей от 9-10 ноября 2020 года.

По словам азербайджанских правозащитников, суды над военнослужащими шли с нарушением юридических норм.

"Суды шли тяп-ляп, быстро, не вникая в дело, так как все понимали, что надо дать какой-то [тюремный] срок, при этом не вникали в детали, ведь эти люди завтра будут предметом обмена и торга с армянской стороной, или американской, или даже с сирийской, так как там есть двое граждан Сирии", — говорит азербайджанский правозащитник Ариф Юнус.

В соцсетях же, когда речь заходит о военнопленных, азербайджанские комментаторы используют два стандартных полемических приема: либо утверждают, что история с военнопленными — "вранье", либо меняют тему, рассуждая про оккупацию и разрушение армянами азербайджанских городов и трагедию в Ходжалы. Однако в частных разговорах бакинцы нередко говорят: "Хорошо бы их всех отпустили. И вообще — хватит воевать".

В последние месяцы официальные власти Азербайджана почти ничего не говорят про пленных. Лишь называют постановкой видеозаписи пыток и убийств армян, взятых в плен в сентябре прошлого года.

Предмет торга

Зачем же тогда Азербайджану эти люди?

Эксперты считают, что пленные солдаты являются предметом торга для Азербайджана. Поначалу в Баку говорили, что не передают военнослужащих в Армению, потому что Ереван якобы не выполняет условия трехстороннего соглашения — речь шла об обещании Армении передать карты минных полей.

Армения все-таки передала карты, но не все они отражали реальную ситуацию с минами на территориях, которые Азербайджан вернул в ходе второй Карабахской войны. По словам правозащитника и историка Карабахского конфликта Арифа Юнуса, армянские солдаты, спешно отступая во время 44-дневной войны, просто не успевали фиксировать положение мин, которые они устанавливали.

"Пленные нужны для [политических] жестов, например, когда в регион приезжал представитель госсекретаря США, наши [власти Азербайджана] сделали жест, отдали 15 человек, — говорит эксперт, считая, что карты были только предлогом. — Тогда Азербайджан решил проявить жест [доброй воли] для американцев, без всяких карт".

По его словам, армянских военных Азербайджан может держать и для усиления своей позиции на переговорах с Арменией. Этим, по его словам, и объясняется, почему Азербайджан так долго уже никого не возвращал: в переговорном процессе пока затишье.

Похожего мнения придерживается эксперт в области Карабахского конфликта азербайджанский журналист Шахин Рзаев. По его мнению, азербайджанские власти "используют пленных" на переговорах как дополнительный аргумент, чтобы получить какие-то уступки со стороны Еревана".

Но переговоры, как считает эксперт, застопорились после переезда в Карабах Рубена Варданяна, российского бизнесмена, который сильно не нравится официальному Баку. "Его деятельность носит преступно-авантюристский характер. Мы считаем, что этому должен быть положен конец. И чем раньше этот человек покинет этот регион, тем лучше будет для всех, в первую очередь от этого страдает местное население", — сказал в декабре 2022 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

В том же декабре люди, называющие себя азербайджанскими экоактивистами, перекрыли главную дорогу, ведущую из Нагорного Карабаха в Армению, тем самым фактически начав блокаду заселенных армянами районов.

Надолго Рубен Варданян не задержался и спустя четыре месяца был освобожден от должности. Несмотря на это, ситуация с пленными не разрешается.

Продолжается и акция "экоактивистов". Людям в Карабахе не хватает еды и медикаментов.

Лоуренс Броерс говорит, что эта акция — наряду с военнопленными — еще один инструмент давления, которым Азербайджан надеется добиться своего.

Заложники политики

В то время как продолжается блокада Карабаха, процесс передачи пленных застопорился. По мнению Сирануш Саакян, это подтверждает тот факт, что Азербайджан "политизирует эти вопросы".

"Когда возникает напряжение по вопросам политической повестки, не решаются и гуманитарные вопросы. На мой взгляд, это дополнительное доказательство, подтверждающее, что военнопленные на самом деле являются заложниками, и их держат для оказания давления и с целью удовлетворения политических требований", — говорит Саакян.

Армения проиграла войну в Карабахе, потеряв территории, которые контролировала годами, включая некоторые районы бывшей советской Нагорно-Карабахской автономной области — в том числе Шушу, город, который оба народа считают исторически важным. Спустя два с половиной года после окончания войны стороны так и не подписали мирный договор.

В сложившейся ситуации у Азербайджана куда больше рычагов давления, которые он может использовать, чтобы добиться выгодных для себя условий мирного соглашения. В том числе рычагом давления стали и военнопленные.

"Удержание в плену этих людей негативно влияет на мирный процесс, и если бы Азербайджан их освободил, то это был бы хороший жест в пользу мира, — считает Лоуренс Броерс, британский специалист по Карабахскому конфликту. — То, что военные все еще в плену, плохо влияет на Азербайджан, не усиливает его позицию для мирного соглашения и, похоже, что это превращает людей в предмет торга и вредит азербайджанской позиции в первую очередь в глазах армянского общества".

Несмотря на то, что Азербайджан выиграл эту войну, на международной арене к стране относятся с недоверием: в том числе из-за постоянных эскалаций. Юнус отмечает, что западные лидеры чаще готовы встречаться с премьером Армении Пашиняном, чем с президентом Алиевым, что не может не раздражать Баку.

Например, США пригласили Пашиняна на "Саммит за демократию", в Ереван приезжали президент Франции Эммануэль Макрон и на тот момент председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Последние два визита вызвал всплеск критики в азербайджанской прессе, которая также надеялась и на встречу Байдена с Алиевым.

Но вместо этого и Пелоси, и другие лидеры западных демократий и международных институтов упрекают Азербайджан, давая понять: ситуация с армянскими военнопленными — лишь один из множества примеров нарушения прав человека.

Среди самых недавних связанных с войной в Карабахе это и блокада единственной дороги связывающей карабахских армян с Арменией и убийства армянских пленных во время эскалации в сентябре прошлого года.

Сентябрьские бои в Карабахе не первые и не последние в послевоенный период. Хотя война в Карабахе завершилась больше двух лет назад, ситуация там все еще напряженная. В начале этого месяца там, в зоне ответственности российских миротворцев, произошла перестрелка между армянскими полицейскими и азербайджанскими военными, унесшая жизни пяти человек с двух сторон.

Азербайджан особо и не скрывал, при каком условии готов отпустить военнослужащих на родину. Еще несколько лет назад азербайджанский политик Самед Сеидов, возглавлявший делегацию страны в Парламентской ассамблее Совета Европы, говорил: Баку готов обсудить вопрос возвращения "террористов", если Армения согласится подписать мирный договор.

Однако подписание договора упирается в проблему соблюдения прав местных армян, которые опасаются за свою безопасность на фоне новостей о поддерживаемой властями армянофобии в Азербайджане.