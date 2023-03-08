ЕС ввел санкции против двух россиян за насилие над женщинами. Это сотрудники ОВД "Братеево"

52 минуты назад

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В преддверии 8 марта Европейский союз ввел санкции против двух сотрудников московского ОВД Братеево, причастных к пыткам девушек, задержанных на антивоенных акциях в марте 2022 года. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии. Личности Ивана Рябова и Александра Федоринова были раскрыты в сентябре, когда отдел расследований BBC Eye вместе с Русской службой Би-би-си выпустили фильм "‎В поисках моего мучителя"‎.

6 марта 2022 года во многих городах России проходили антивоенные митинги. По данным "ОВД-инфо" (проект объявлен в России "иностранным агентом"), задержанных по всей стране в этот день было более 5 000, из которых более 3 000 - в Москве. Среди них оказались как минимум 11 человек, которых к вечеру того же дня пытали и избивали в здании ОВД Братеево. Сотрудники полиции душили задержанных пластиковым пакетом, заливали в глаза антисептик, обливали водой, били ногами и угрожали оружием. Все они были одеты в гражданское и отказывались называть свои имена.

Большую огласку ситуация получила благодаря аудиозаписи одной из задержанных, Александры, которая поделилась ей с журналистами сразу после освобождения. Через день своей записью поделилась и Марина, еще одна героиня фильма Би-би-си. Депутат Московской городской Думы Евгений Ступин направил несколько обращений в Следственный комитет (СКР) и Генпрокуратуру, приложив эти записи, - но обращения были отклонены, как не содержащие достаточных доказательств состава преступления.

Спустя несколько месяцев задержанным вместе с журналистами Би-би-си удалось установить личности причастных к пыткам сотрудников с помощью утечки данных сервиса "Яндекс.Еда" и архивов объявлений на "Авито". СКР, а также сами Рябов и Федоринов, не ответили на запросы редакции о комментариях.

После публикации Еврокомиссии Би-би-си связалась с героиней фильма Анастасией.

"Вчера я лично для себя подводила итоги года с момента задержания, было непросто. Зато теперь я нахожусь в стране, где не боюсь этим делиться в соцсетях. Я уже знаю, что мнение многих моих знакомых относительно войны и путинского режима стало более однозначным, а внесение Рябова в санкционные списки только укрепляет мои аргументы и веру в то, что всё было сделано и сказано правильно", - поделилась девушка.

Евросоюз ввел санкции за нарушения прав женщин против еще двух россиян: военнослужащих Николая Кузнецова и Рамиля Ибатуллина. В документе сообщается, что они причастны к случаям сексуализированного насилия в отношении украинского населения и "несут ответственность за серьезные нарушения прав человека".

В списке также фигурируют граждане Ирана, Сирии, Афганистана, Мьянмы и Южного Судана.

"В преддверии Международного женского дня переходим от слов к делу. Где бы это ни происходило, мы будем бороться и искоренять все формы насилия в отношении женщин. Принятием сегодняшнего решения мы активизируем усилия по противодействию сексуальному и гендерному насилию, обеспечению полной ответственности виновных за свои действия и борьбе с безнаказанностью", - заявил Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

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Виктория Аракелян, журналист-расследователь и продюсер фильма BBC Eye "В поисках моего мучителя":

"Внесение очередного российского чиновника, пропагандиста или вот, например, сотрудника полиции, в иностранные санкционные списки, уже давно кажется вызывает одну реакцию: "Ну и что?"

Но мне кажется важным пробираться сквозь этот панцирь скепсиса и напоминать себе о том, что все эти фигуранты списков, как правило, очень не хотели туда попадать - особенно с подробными описаниями того, что и как они делали.

Попытки того же Рябова скрыть свою личность совсем не заканчивались на гражданской одежде и отказах представиться. Наша команда только и успевала ловить его следы перед тем, как он их подтирал: то удалит страницу "ВКонтакте", то запросит удалить информацию о себе из яндекс-слива. А после того, как расследование вышло, и о нем написали в районном паблике Братеево, Рябов с фейковой страницы стал активно защищать себя в комментариях.

Возможно, где-то в глубине души он понимал, что избивать ногами людей, вышедших на мирный протест, это стыдное зверство. Но даже если не понимал он сам - об этом обязательно задумаются его близкие, соседи и те, кто увидит его лицо в тиндере. Ведь теперь имена Рябова и Федоринова, вместе с их фотографиями, в одном поисковом запросе от ассоциации со словами "пытки" и "санкционный список ЕС".

А еще эта история - мой любимый пример того, как расследовать подобные случаи в России одновременно и сложно, и абсурдно легко. Ведь загадочный человек в черном без имени и бейджа, размахивающий пистолетом и упивающийся собственной безнаказанностью, может в один день выдать себя, заказав пиццу в участок. И как правило, рано или поздно он это делает".

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