Первая ракета, напечатанная на 3D-принтере, готова к запуску в космос

15 минут назад

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Автор фото, Relativity Space

На пусковой площадке космодрома на мысе Канаверал во Флориде установлена и готова к тестовому запуску ракета Terran 1, созданная американской компанией Relativity Space, - первая в истории ракета-носитель, практически целиком выполненная методом объемной печати на 3D-принтере.

В заявлении компании утверждается, что Terran 1 является "крупнейшим напечатанным на 3D-принтере объектом, который попытается совершить орбитальный полет".

За запуском можно будет наблюдать в режиме реального времени. Прямая трансляция в YouTube начнется в полдень по местному времени (17:00 по Гринвичу, 20:00 МСК).

Длина ракеты - около 35 метров, что делает ее одной из самых маленьких орбитальных ракет в отрасли. Однако главное отличие Terran 1 от других подобных аппаратов состоит в том, что 85% объема ракеты составляют детали и комплектующие, целиком напечатанные на 3D-принтере.

На низкую околоземную орбиту она способна выводить грузы массой до 1250 кг, а стоит каждый полет 12 млн долларов.

Для сравнения: каждый запуск ракеты Falcon 9 (от принадлежащей Илону Маску компании SpaceX) обходится НАСА почти в шесть раз дороже - около 67 млн долларов. Хотя и грузоподъемность у нее куда выше: за раз Falcon может доставить на орбиту до 22 тонн.

Впрочем, на этот раз полет пройдет порожняком: для тестового запуска 8 марта Terran 1 решили лишний раз не нагружать.

Обычно перед запуском новой ракеты проводят самый последний тест (так называемое "статическое огневое испытание"), в ходе которого двигатели ракеты запускают на полную мощность - но ее корпус при этом крепко закреплен на пусковой площадке.

Однако от этой последней проверки надежности руководство Relativity Space решило отказаться. В компании объяснили это решение нежеланием лишний раз изнашивать механизмы ракеты.