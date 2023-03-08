В Грузии продолжаются массовые протесты против "закона об иноагентах". Полиция применила водометы и слезоточивый газ

8 марта 2023, 16:58 GMT Обновлено 10 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Reuters

В среду поздно вечером заметно обострилась ситуация в центре Тбилиси, где второй день продолжаются начавшиеся накануне массовые акции протеста против закона об "иностранных агентах", который во вторник вечером грузинский парламент одобрил в первом чтении.

Несколько часов многотысячная акция проходила относительно спокойно. Ситуация накалилась за час до полуночи по местному времени, когда часть митингующих начала окружать здание парламента.

В соцсетях появились видеокадры, на которых видно, как протестующие пытаются бить стекла здания парламента, полиция и спецназ применяют водометы, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Грузинские власти заявляют, что акция протеста приняла насильственный характер.

После этого спецназ начал выдавливать протестующих с площади у парламента и прилегающих улиц. Очевидцы сообщают о большом количестве спецназа и полицейских в центре столицы.

Автор фото, Reuters

Как сообщают грузинские СМИ, по словам очевидцев, среди участников акции много пострадавших от газа, дыма и давки. Также сообщается о многочисленных задержаниях.

В отличие от первого дня, когда многие участники собрались возле парламента стихийно, в ответ на действия парламента, в среду на акцию организованно пришли несколько колонн, в том числе - участницы Женского марша, которые устроили шествие от площади Первой республики. Отдельной колонной пришли студенты под лозунгом "Нет российскому закону".

Участники акции протеста потребовали отзыва законопроекта из парламента и освобождения всех задержанных накануне.

Автор фото, Reuters

Законопроект, носящий название "О прозрачности зарубежного влияния" обязывает любые организации, деятельность которых финансируется из-за рубежа, официально вставать на учет в качестве "иностранных агентов" - даже если зарубежные поступления "агентов" составляют лишь пятую часть их бюджета.

Тем, кто по какой-либо причине этого не сделает, угрожают большие штрафы.

Находящаяся у власти в стране партия "Грузинская мечта" утверждает, что законопроект написан по образцу американского законодательства времен Великой депрессии.

Автор фото, Reuters

Критики закона, в том числе и президент Грузии Саломе Зурабишвили сравнивают его с российским аналогом, который Кремль активно использует для подавления в стране любых форм инакомыслия.

По их мнению, принятие закона подтолкнет Грузию в направлении авторитаризма и положит конец надеждам страны на более тесные связи с Европой.

Демонстрации 7 и 8 марта

После принятия закона в первом чтении на улицы Тбилиси вышли тысячи людей, несогласных с решением грузинских депутатов.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, 8 марта продолжились задержания участников протестов

Протестующих поддержала президент страны Саломе Зурабишвили: она заявила, что депутаты, поддержавшие законопроект, нарушили конституцию, и пообещала наложить на законопроект вето, если он попадет к ней на стол.

Впрочем, а грузинской конституции прописан механизм, с помощью которого парламентарии могут после этого все равно принять закон, преодолев президентское вето.

Ближе к ночи массовая демонстрация протеста переросла в беспорядки и ожесточенные столкновения с полицией. Протестующие бросали в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью. Тогда толпу было решено разогнать при помощи слезоточивого газа и водометов.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Столкновения в Тбилиси из-за закона об иноагентах 7 марта

По официальным данным МВД страны, во вторник вечером в ходе столкновений было задержано 66 человек. Одному из задержанных вменяется нападение на сотрудника полиции, грозящее лишением свободы от 4 до 7 лет.

Однако на следующий день - 8 марта - протесты продолжились. Как сообщается, еще 10 человек были задержаны в среду. Также ведется розыск еще нескольких подозреваемых, сообщает МВД.

Международный женский день в Грузии носит статус государственного праздника, поэтому на этой неделе среда в Грузии - выходной.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, 8 марта недовольные "законом об "иноагентах" вновь вышли на улицы Тбилиси

8 мастра протестующие с флагами Грузии и Евросоюза прошли по центральному проспекту грузинской столицы имени Шота Руставели в сторону законодательного собрания, скандируя "Нет российскому закону!"

Оппозиционные партии второй день подряд призывают людей не расходиться по домам, а провести ночь, пикетируя здания парламента.

Их лидеры говорят, что партия "Грузинская мечта" стала слишком дружна с Кремлем и в последние годы ведет страну в сторону авторитаризма.

Автор фото, EPA

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

В то же время грузинское общество настроено к Москве резко негативно - не только из-за вторжения в Украину, но и в результате многолетнего конфликта по поводу Абхазии и Южной Осетии.

Глава правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе в среду вновь выступил в защиту законопроекта, заявив, что его принятие избавит страну от людей, работающих против интересов государства и Грузинской православной церкви.

Как сообщают грузинские СМИ, он обвинил "радикальную оппозицию" Грузии в подстрекательстве недовольных законопроектом к совершению "беспрецедентного насилия" во время митингов накануне.

Тем временем неправительственные организации Грузии, как сообщает информационный портал Грузия Online, заявили о прекращении сотрудничества с правительством страны. В опубликованном заявлении они назвали обсуждение российского закона в парламенте национальным позором, оскорблением всех граждан и антиконституционным шагом.

Международная реакция

Посольство Великобритании в Тбилиси выпустило заявление, в котором говорится, что Лондон разделяет озабоченность своих союзников и партнеров в связи с ускоренным одобрением в парламенте Грузии законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".

Предлагаемый закон, если он будет окончательно принят, помешает друзьям и стратегическим партнерам Грузии продолжать содействовать ее демократическому и экономическому развитию, говорится в заявлении.

"Цели этого закона, которые, согласно публичным комментариям ведущих деятелей, включают сдерживание донорской поддержки и подавление законной деятельности легитимного гражданского общества, противоречат общим ценностям и приверженности международным стандартам, которые мы ожидаем от партнера, и противоречат декларируемой Грузией приверженности Евроатлантическая интеграция".

"Мы призываем лидеров Грузии прислушаться к озабоченности гражданского общества, независимых СМИ и международных партнеров, прежде чем двигаться дальше", - заявило посольство Великобритании.

15 депутатов Европарламента также выпустили заявление, в котором выражают глубокую обеспокоенность в связи с принятием в первом чтении этого закона.

В НАТО обеспокоены законопроектом, принятым в первом чтении в Тбилиси, написал в "Твиттере" специальный представитель генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина.

Критически высказались по поводу принятия закона Балтийские страны. МИД Эстонии вызвал посла Грузии.

"Меня беспокоят кадры насилия против мирных демонстрантов в Грузии. События в Грузии напоминают нам о том, что демократия также может постепенно разрушаться в руках избранных лидеров.", - написала в "Твиттере" премьер-министр Эстонии Кая Каллас