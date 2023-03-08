Генсек ООН Гутерриш и президент Украины Зеленский поддержали продление зерновой сделки

час назад

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Автор фото, EPA

Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече в Киеве высказались за продолжение зерновой сделки, срок которой истекает 18 марта.

Сделка, согласованная с Россией и Украиной в июле прошлого года, позволила судам, перевозящим столь необходимые украинские продукты питания, покинуть черноморские порты страны впервые с начала войны.

"Я хочу подчеркнуть исключительную важность продления "Черноморской зерновой инициативы" 18 марта и работы над созданием условий для максимального использования инфраструктуры для экспорта через Черное море", - сказал Гутерриш во время брифинга.

"Экспорт украинских, а также российских продовольствия и удобрений имеет важное значение для глобальной продовольственной безопасности и цен на продукты питания", - добавил он.

По его словам, "Черноморская зерновая инициатива" обеспечила экспорт 23 млн тонн зерна.

Сделка по вывозу украинского зерна через Чёрное море была подписана Россией и Украиной при участии ООН и Турции.

Российские СМИ со ссылкой на представителей ООН сообщают, что российская делегация примет участие в переговорах по зерновой сделке на следующей неделе. Для этого она отправится в Женеву.

МИД России ранее заявлял, что российские условия сделки не соблюдаются западными странами. Российская сторона требует, чтобы при продлении сделки были учтены интересы российских сельхозпроизводителей, которым западные страны якобы блокируют доступ к экспорту.