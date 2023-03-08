Протесты и забастовка в Греции из-за столкновения двух поездов и плохого состояния железных дорог

4 часа назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Демонстрация в Афинах. Надпись на транспаранте гласит "Убийцы"

В Греции в среду десятки тысяч людей вышли на демонстрацию протеста в связи с самой серьезной в истории страны железнодорожной катастрофой. Одновременно в стране была объявлена однодневная забастовка.

В результате столкновения поездов 28 февраля погибло 57 человек и десятки получили травмы, и жители Греции винят в этом власти, которые многие годы экономили на железнодорожной системе страны, отчего она пришла в упадок.

Среди 350 пассажиров поезда, который в лоб столкнулся с грузовым составом, было много студентов, которое ехали из Афин в Салоники.

Автор фото, Getty Images

В среду более 40 тысяч человек, среди которых были работники транспорта, студенты и преподаватели, маршем прошли по центру Афин, скандируя "Убийцы!" и "Мы все в одном вагоне".

Группа протестующих вступила в стычку с полицией, которая применила слезоточивый газ.

Многотысячные демонстрации состоялись и во втором по величине городе страны - Салониках, где демонстранты забросали камнями правительственные здания.

Протесты совпали по времени с однодневной забастовкой, которую организовали работники сразу нескольких отраслей, в результате чего по всей стране было прервано транспортное сообщение.

Железнодорожные работники, которые тоже присоединились к забастовке, утверждают, что власти годами игнорировали их требования улучшить систему безопасности.

Правительство Греции, полномочия которого истекают в июле, объяснило катастрофу человеческой ошибкой и возложило вину на предыдущие правительства, которые не смогли изыскать средств на поддержание железнодорожной системы в должном состоянии.

Власти обещают провести тщательное расследование катастрофы, сделать необходимые инвестиции в транспортную систему и заполнить все накопившиеся рабочие вакансии на транспорте.