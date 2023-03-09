Правящая партия Грузии отозвала законопроект об "иноагентах" после протестов

час назад

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Автор фото, Getty Images

Законопроект об "иноагентах", протесты против которого переросли в столкновения с полицией, отозван из парламента Грузии. Об этом говорится в совместном заявлении правящей партии "Грузинская мечта", парламентского большинства и общественного движения "Сила народа".

"Мы видим, что принятый [в первом чтении] законопроект вызвал разногласия в обществе. Машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть населения. На законопроект был наклеен ложный ярлык "российского закона", а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса", - говорится в нем.

Авторы заявления также утверждают, что "радикальным силам удалось вовлечь часть молодежи в противоправную деятельность" и благодарят "героических сотрудников правоохранительных органов, которые терпеливо и по самым высоким стандартам отреагировали на насилие".

Однако, несмотря на отзыв законопроекта, отказываться от своей инициативы правящая партия не намерена, следует из заявления.

"По мере того, как спадет эмоциональный фон, мы лучше объясним общественности, для чего был принят законопроект и почему важно было обеспечить прозрачность иностранного влияния в нашей стране", - говорится в нем.

Представительство Евросоюза в Грузии приветствовало решение правящей партии отозвать законопроект об "иноагентах".

"Мы призываем всех политических лидеров Грузии возобновить проевропейские реформы инклюзивным и конструктивным образом для достижения статуса кандидата [на вступление в ЕС]", - говорится в заявлении представительства в твиттере.

В столице Грузии Тбилиси два дня продолжались протесты из-за законопроекта об "иностранных агентах".

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Накануне вечером часть протестующих начала бить стекла в здании парламента, попытавшись его окружить. Основная часть протестующих при этом оставалась у центрального фасада на проспекте Руставели. Сначала полицейские разогнали тех, кто окружал парламент, а затем выдавили с проспекта остальных.

Как сообщали СМИ, некоторые протестующие бросали в полицейских камни, ломали скамейки, поджигали мусорные баки, пытались строить баррикады, а также сожгли один легковой автомобиль. Полиция в свою очередь активно применяла водометы и слезоточивый газ.

Законопроект, носящий название "О прозрачности иностранного влияния", обязывает любые организации, деятельность которых финансируется из-за рубежа, официально вставать на учет в качестве "иностранных агентов" - даже если зарубежные поступления "агентов" составляют лишь пятую часть их бюджета.

Тем, кто по какой-либо причине этого не сделает, угрожают большие штрафы.

Находящаяся у власти в стране партия "Грузинская мечта" утверждает, что законопроект написан по образцу американского законодательства времен Великой депрессии.

Критики закона, в том числе и президент Грузии Саломе Зурабишвили, сравнивают его с российским аналогом, который Кремль активно использует для подавления в стране любых форм инакомыслия.

По их мнению, принятие закона подтолкнет Грузию в направлении авторитаризма и положит конец надеждам на более тесные связи страны с Европой.

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