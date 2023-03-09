ГУП "Добровольческий батальон". Воюющее в Украине формирование впервые зарегистрировали в России как бизнес

час назад

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Автор фото, Andrei Rubtsov/TASS Подпись к фото, Боец батальона Судоплатова в Запорожской области, февраль 2023 года

Налоговая служба России внесла в реестр юридических лиц государственное унитарное предприятие (ГУП) "Добровольческий батальон имени П.А. Судоплатова". Воюющую в Украине компанию зарегистрировали власти оккупированной части Запорожской области - хотя создавать такие вооруженные формирования российский закон разрешает только Министерству обороны.

27 января на российском рекрутинговом портале HeadHunter появилась вакансия для военнослужащего по контракту - в оккупированном Мелитополе с зарплатой до 400 тыс. рублей (более 5 тыс. долларов).

Добровольцев приглашали на службу "в рамках системы территориальной обороны". Работодатель обещал оклад 160 000 рублей плюс надбавку 8 000 в день за выполнение "специальных задач на линии боевого соприкосновения". Также были обещаны премии и госнаграды.

Вакансия провисела всего два дня и была закрыта. Разместило ее "Государственное унитарное предприятие "Добровольческий батальон имени П.А. Судоплатова" военно-гражданской администрации Запорожской области".

Би-би-си обнаружила, что компания с таким официальным названием и уставным капиталом 0.00 рублей, а также сама военно-гражданская администрация действительно были зарегистрированы в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) 22 декабря 2022 года.

Кроме ГУП "Добровольческий батальон" та же военно-гражданская администрация создала в Мелитополе за время войны еще два ГУПа - "Государственный зерновой оператор" и "Таврия-Энерго". У всех четырех структур - один и тот же мелитопольский адрес.

В октябре после указа Владимира Путина "О принятии в РФ Запорожской области и образовании в составе РФ нового субъекта" военно-гражданская администрация была упразднена, а ее бывший руководитель Евгений Балицкий назначен врио губернатора. Но в ЕГРЮЛ эти изменения пока не зарегистрированы.

Балицкий 7 марта на встрече с Владимиром Путиным "поставил вопрос" о статусе добровольческого батальона имени Судоплатова, рассказывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Би-би-си разбиралась, как во время войны в России под вывеской коммерческой структуры было легализовано вооруженное формирование.

"Просто и комфортно"

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Добровольческий батальон имени советского разведчика Павла Судоплатова был создан в сентябре по указу Балицкого перед проведением срочного "референдума" о присоединении Запорожской области к России. 23 сентября в Мелитополе состоялась "первичная регистрация" батальона в статусе государственного унитарного предприятия (ГУПа).

Статус ГУП в России регулируется специальным законом "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях". По этому закону ГУП "Добровольческий батальон" - это "коммерческая организация", имущество которого принадлежит региону РФ. Она вправе открывать банковские счета в России и за границей и заключать сделки.

В феврале батальон Судоплатова разместил в соцсети рекламный ролик с "официальным объявлением" о готовности платить 12 млн за "каждый трофейный танк", в кадре демонстрировали пачку купюр. Балицкий по тому же поводу утверждал, что деньги на это у батальона "на счету есть".

Регистрацией бизнеса в России занимается Федеральная налоговая инспекция (ФНС) - она открыла на аннексированных территориях Украины, в том числе, в Мелитополе, регистрационные центры. А к началу декабря 2022 года налоговики перенесли из местных реестров в ЕГРЮЛ данные о 30 тыс. компаний. Теперь эти организации "полностью оформлены в российском правовом поле" и получили "необходимые для ведения бизнеса реквизиты - ИНН, ОГРН и др". Для них определен льготный налоговый режим, который "поможет местному бизнесу вести деятельность просто и комфортно", отчиталась ФНС.

Однако приводить учредительные документы в соответствие с российскими законами донбасские компании могут до конца этого года, а запорожские и херсонские - до середины следующего. То есть в разгар войны в России официально появились десятки тысяч новых юридических лиц, которые фактически могут вести деятельность вне правового поля или по более мягким правилам. Например, об учредителе ГУП "Добровольческий батальон имени Судоплатова" формально ничего не известно, а работать созданные в "новых регионах" предприятия могут без положенного для ГУПов минимального уставного фонда в полмиллиона рублей вплоть до 2028 года.

Как выяснила Би-би-си, в статусе военной компании как госпредприятия есть и более серьезные противоречия с российским законодательством.

"Узаконить эту историю"

Создавать ГУПы власти регионов вправе лишь в случаях, предусмотренных федеральными законами и актами президента и правительства. Формирование добровольческих батальонов к таким случаям не относится - их по закону "Об обороне" создает только Минобороны России по решению президента. А "создание и существование формирований, имеющих военную организацию или вооружение и военную технику", не предусмотренных федеральными законами, "запрещаются и преследуются" - по статье 208 Уголовного кодекса.

7 марта правительство опубликовало приказ Минобороны о порядке поступления граждан в добровольческие формирования и службы в них. При этом по закону заключать контракты с добровольцами и обеспечивать такие батальоны вооружением, экипировкой и выплатами может только Минобороны, но не региональные власти или частные собственники.

ГУПы формально могут хранить и торговать служебным или огнестрельным оружием, патронами и пиротехникой - но для этого они обязаны иметь лицензию.

После того, как в России узаконили создание добровольческих формирований при военных частях Минобороны, добровольцев зазывали в ряды "судоплатовцев" с уточнением, что "документы для работы и военного комиссариата" предоставляет сам батальон. Кто в итоге подписывает контракты с добровольцами, не уточнялось.

Другие добровольческие батальоны, сформированные во время войны властями регионов России в ЕГРЮЛ не фигурируют. Боеприпасы у Минобороны недавно публично выбивал для ЧВК Вагнер Евгений Пригожин. Его ЧВК, ради легализации которой, по мнению правозащитников, были узаконены добровольческие формирования, юрлица по-прежнему не имеет. В ЕГРЮЛ на данный момент есть лишь аффилированная с ЧВК бизнес-структура - АО "ЧВК Вагнер центр" с засекреченным составом учредителей.

Батальон Судоплатова - пока единственная государственная, но не подведомственная силовым структурам военная компания с самостоятельным юридическим лицом. Однако регистрация в ЕГРЮЛ не решила проблем с ее военным статусом. Перед встречей с Путиным Балицкий объяснял, почему необходимо, чтобы "узаконили как можно быстрее вот эту историю": неурегулированный статус осложняет получение вооружения.

Обсуждение статуса добровольческих батальонов совпало с публикациями в СМИ и соцсетях о возможном создании в России новых ЧВК для участия в войне. Такие сообщения участились после того, как в феврале правительство России разрешило государственной компании "Газпромнефть" учредить "частную охранную организацию" (ЧОО) - формально в соответствии с законом "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" она может быть создана исключительно для обеспечения защиты принадлежащих компании объектов.

Согласно постановлению правительства, "Газпромнефть" создает новое ЧОО с 30-процентным участием зарегистрированной в Омске ЧОО "Стаф-центр". Возглавляет "Стаф-центр" Сергей Точилин - его полный тезка ранее служил в звании полковника помощником начальника УФСБ по Омской области.

Кто руководит "судоплатовцами"

Первым директором воинственного ГУПа был Сергей Чернышев, с 2009 года владевший в Москве и пограничной с Украиной Воронежской области рядом частных охранных предприятий: "Эскарп-НВ", "Красный скорпион", "Викан". В 2013 году Чернышев возглавлял Союз предприятий безопасности и охраны "Опора". Компании бизнесмена также входили в ассоциацию предприятий безопасности "Вымпел".

Чернышев зарегистрирован в ЕГРЮЛ в качестве директора мелитопольского Добровольческого батальона 22 декабря 2022 года. Но в тот же день в реестре появилась запись о другом руководителе того же "предприятия" - Константине Воронченко в качестве и.о. директора.

На украинском сайте "Миротворец" есть информация о полном тезке Воронченко как о разыскиваемом боевике из города Славянск Донецкой области и замначальника Координационного центра "ДНР" с позывным "Японец". На сайте его называют гражданином Украины, боевиком НВФ (незаконное вооруженное формирование - Би-би-си), офицером связи комендантской роты. В 2018 году "глава" самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко награждал Константина Воронченко знаком отличия "За заслуги перед республикой". В тексте указа уточняется, что Воронченко - полковник, заместитель начальника войсковой части.

Би-би-си нашла человека с такими же именем и датой рождения "ВКонтакте": в 2017 году он публиковал на своей странице свои фотографии в камуфляже на танке и отчеты о закупках для "ополчения Новороссии".

С 10 февраля 2023 года батальон в качестве и.о. директора возглавляет уже Дмитрий Погребняк. Он, предположительно, тоже гражданин Украины. Би-би-си нашла человека с таким именем, отчеством и фамилией в российских и украинских базах. Погребняку 33 года, в "Одноклассниках" он указывал, что проживает в городе Красный Лиман (город в Донецкой области, в 2016 году переименован в Лиман). Лиман был оккупирован российской армией в мае 2022 года, но на следующий день после аннексии Путиным "ДНР" украинская армия освободила город.

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