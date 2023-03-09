Новый массированный ракетный удар по Украине - первый за месяц. Что известно

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Дым поднимается над Киевом с утра после российского ракетного удара

Рано утром Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Взрывы были в Киеве, Харькове и многих областях - Днепропетровской, Одесской, Львовской и других. Это первая массированная атака за месяц. Местные власти заявляют о пяти погибших во Львовской области и одном погибшем в Днепропетровской, а также трех раненых в Киеве. Из-за обстрелов обесточена Запорожская АЭС.

"Тяжелая ночь. Массированная ракетная атака по всей стране. Киев, Кировоградщина, Днепропетровщина, Одесщина, Харьковщина, Запорожье, Львовщина, Ивано-Франковская, Житомирская, Винницкая. Атаки на объекты критической инфраструктуры, жилые дома. Мои соболезнования родным", - заявил утром президент Украины Владимир Зеленский.Российские военные в этот раз выпустили 81 ракету разного базирования, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его данным, это были крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 (28 штук), "Калибры" (20) и "Кинжалы" (шесть), а также X-22 (тоже шесть). Кроме того, как он утверждает, были запуски управляемых авиационных и зенитных ракет, а еще восемь пусков ударных беспилотников Shahed-136/131.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что не помнит, чтобы Россия использовала такое большое количество гиперзвуковых ракет ("Кинжалов"). "Использовались, в частности, самолеты МиГ-31К. Не помню, чтобы такое было раньше", - сказал Игнат.

По информации ВСУ, украинские системы ПВО смогли сбить половину беспилотников и 34 из 48 крылатых ракет. Последние подобные атаки были в феврале и январе. Тогда украинские военные также насчитывали более 50 ракет.

Хотя несколько дней назад украинские власти предполагали, что после зимы Россия вряд ли будет снова массированно бить по энергетике, этой ночью под ударом снова оказалась энергоинфраструктура. Массированные удары по энергетическим объектам периодически наносятся с 10 октября - после взрыва на Крымском мосту.

"Террористы предпринимают максимальные усилия, чтобы избавить нас от света. Они продолжают террор мирных людей", - прокомментировал новую волну ракетных ударов глава офиса президента УкраиныАндрей Ермак.

Из-за обстрелов пострадали три теплоэлектростанции, сообщила украинская компания ДТЭК. В ДТЭК также заявили об аварийных отключениях электричества в Киевской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Воздушная тревога в Украине продолжалась почти всю ночь.

Киев

Около 4:25 мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Голосеевском и Святошинском районах столицы Украины. В Святошинском районе, по его данным, были ранены два человека.

"Горят автомобили во дворе одного из жилых домов", - писал Кличко в своем телеграм-канале. Позже он сообщил, что в результате утренней атаки в Киеве был поврежден энергообъект.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Последствия падения обломков ракет в Киеве

В ДТЭК сообщили, что из-за очередной ракетной атаки в Киевской области начались экстренные отключения света, а Кличко позже написал, что в связи с экстренными отключениями электроэнергии 40% потребителей в столице Украины остались без отопления. Водоснабжение осуществляется в штатном режиме.

В Киеве тревога продолжалась семь часов, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Еще до Залужного он рассказывал, что Россия в этот раз использовала практически все типы ракет.

"Благодаря работе нашей ПВО, ударов крылатыми ракетами и БПЛА по столице не допущено. Но, к сожалению, аэробаллистическая ракета "Кинжал" (предварительная информация) попала в объект инфраструктуры", - цитировал его УНИАН.

Львовская область

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Последствия ракетного удара во Львовской области

Во Львовской области в Золочевском районе ракета упала в жилой зоне. Начался пожар. Известно уже о пяти погибших, это число назвал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Четверо взрослых людей. Двое мужчин и две женщины. В момент падения ракеты они находились у себя дома", - рассказал он, а позже сообщил, что обнаружено тело еще одного мужчины 1963 года рождения.

Завалы еще разбирают, под ними могут быть люди. По данным Козицкого, пожар уничтожил три жилых дома, три автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек. Он опубликовал видео с последствиями удара, на котором видно, что несколько домов на улице серьезно разрушены.

Автор фото, Lviv Regional Military Administration Подпись к фото, Последствия удара по Золочевскому району, кадр из видео Львовской областной военной администрации

"Враг бесится. Успеха на фронте у них не было уже давно. Поэтому выбирают бессмысленную хаотическую стрельбу по всей Украине. Стреляют куда угодно, потому что у них здесь повсюду враги", - прокомментировал удары мэр Львова Андрей Садовый.

Харьков

Ночью российские военные нанесли 15 ударов по Харькову и Харьковской области, сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Под прицелом, по его словам, снова оказались объекты критической инфраструктуры (украинские власти после российских ударов никогда не уточняют, какие именно объекты инфраструктуры пострадали).

По предварительной информации, было попадание и в частный жилой дом в Харьковской области.

"В некоторых районах Харькова есть проблемы со светом", - написал мэр города Игорь Терехов.

Одесская область

Российские военные ударили по энергетической инфраструктуре в Одесской области, также повреждены жилые дома, сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко. По его словам, пострадавших нет.

"В результате вражеского ракетного удара в Одесской области повреждены несколько линий электропередач и опора. В настоящее время действуют почасовые экстренные отключения электроэнергии", - сообщил Марченко.

По его данным, украинские ПВО сбили в небе над Одесской область шесть ракет и один беспилотник.

Днепропетровская область

Тяжелой была ночь и в Днепропетровской области. Областная военная администрация сообщала о "прилетах" ракет и беспилотников в Днепровском, Павлоградском, Криворожском и Никопольском районах.

"Предварительно, из-за этой массированной атаки один человек погиб, два - пострадали", - написал в своем телеграм-канале глава администрации Сергей Лысак.

Повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия, уточнил Лысак: "Там серьезные разрушения".

По его данным, ПВО сбила над областью семь российских ракет. Ночью в области также произошли артиллерийские обстрелы, стреляли по Никополю и Никопольскому району. Из-за этого погиб 34-летний мужчина, ранены 28-летняя женщина и 19-летний юноша, рассказал Лысак.

Запорожская АЭС

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"Энергоатом" сообщает, что из-за начавшихся примерно в четыре утра российских обстрелов полностью обесточена Запорожская АЭС. "Отключилась последняя линия связи оккупированной Запорожской АЭС с украинской энергосистемой", - заявила компания-оператор.

"Cегодня утром около пяти утра по местному времени Запорожская АЭС потеряла все внешнее электроснабжение, когда была отключена ее последняя оставшаяся линия в 750 кВ, единственная резервная линия в 330 кВ была повреждена несколько дней назад и сейчас ремонтируется", - заявил в четверг глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Это уже шестое отключение крупнейшей в Европе атомной электростанции за время войны, уточнили в "Энергоатоме". 5-й и 6-й энергоблоки переводятся в "холодное состояние", то есть не будут вырабатывать электроэнергию. Для питания собственных нужд Запорожской АЭС используются 18 дизель-генераторов.

"Горючего для их работы остается на 10 суток. Начался обратный отсчет времени", - предупредила компания-оператор. Если до этого времени внешнее питание станции не возобновят, может произойти "авария с радиационными последствиями для всего мира", утверждает "Энергоатом".

Предыдущее полное отключение станции от внешнего энергоснабжения было 23 ноября. "Позвольте мне напомнить, что это крупнейшая атомная станция в Европе. Что же мы делаем? Как можно сидеть сейчас в этой комнате, когда такое происходит? Так не может продолжаться", - заявил Гросси.

Другие последствия

В Житомирской области дроны-камикадзе поразили один из объектов энергетической инфраструктуры, сообщил руководитель областной военной администрации Виталий Бунечко. Жертв, по предварительной информации, нет.

Попадания в объекты энергетики зафиксировали также в Кировоградской и Ивано-Франковской областях.

В Николаевской области о попадании ракет не сообщали, но, по данным воздушного командования "Юг", ночью над областью сбили девять ракет разного типа.

Первый за месяц массированный удар

Предыдущая ракетная атака произошла 18 февраля - утром субботы. Тогда Россия выпустила четыре крылатых ракеты "Калибр" из Черного моря, ПВО уничтожило две из них.

Последний столь же массированный, как сейчас, ракетный обстрел произошел 10 февраля, когда ВСУ сообщали о запуске 71 ракеты, 61 из которых, по утверждению украинских военных, сбила противовоздушная оборона.

Тогда премьер-министр Украина Денис Шмыгаль подсчитал, что это была 14-я подобная атака на украинскую критическую инфраструктуру. Взрывы произошли в Киеве, Львове, Харькове и других регионах.

Первый массированный ракетный удар по украинской критической инфраструктуре Россия нанесла 10 октября 2022 года - утром понедельника. Тогда взрывы раздавались в Киеве, Львове, Днепре и других городах Украины. Были повреждены более 10 важных объектов критической инфраструктуры в восьми регионах Украины.

С тех пор Россия наращивала мощь атак, и одна из них - 23 ноября - привела к временному блэкату украинской энергосистемы. Однако к концу зимы, несмотря на пессимистические прогнозы, в большинстве регионов Украины удалось отказаться от аварийных отключений электричества.

В январе очередной массированный удар привел к массовым жертвам в Днепре - ракета частично разрушила многоэтажный жилой дом.

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