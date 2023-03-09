Политолог Демури Воронин из дела Ивана Сафронова получил 13 лет колонии

29 минут назад

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Московский городской суд приговорил к 13 годам и трем месяцам колонии строгого режима политолога Демури Воронина, который фигурировал в одном из эпизодов дела журналиста Ивана Сафронова, осужденного по обвинению в госизмене на 22 года. По версии ФСБ, журналист якобы мог передать ему файлы с секретной информацией о военно-техническом сотрудничестве России с несколькими странами.

"Приговором суда Воронину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет и три месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили Интерфаксу в пресс-службе Мосгорсуда.

Как и Сафронов, Воронин признан виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ). Приговор был вынесен еще 17 февраля, уточнили в пресс-службе.

Политолога Воронина арестовали по делу о госизмене 19 февраля 2021 года. Источник Интерфакса тогда говорил, что Воронин подозревается в передаче одной из стран НАТО сведений, составляющих государственную тайну.

Согласно данным из открытых источников, в Германии Воронин окончил Йенский университет имени Фридриха Шиллера, имеет степень магистра политологии и международных отношений, состоит в Германском обществе по изучению Восточной Европы.

Журналисту Сафронову вменяли в вину в том числе сотрудничество с политологом Ворониным - об этом говорилось в обвинительном заключении его дела.

По версии ФСБ, журналист мог передать ему файлы с секретной информацией о военно-техническом сотрудничестве России с несколькими странами. ФСБ считала Воронина сотрудником иностранной разведки.

При этом практически вся информация, которую Сафронов мог передать Воронину и которую следователи квалифицировали как гостайну, есть в открытом доступе (в СМИ и интернете), писал "Проект" (издание в 2021 году было признано нежелательной в России организацией).

Би-би-си же удалось установить, что в деле Сафронова есть прямая связь именно с его журналистской деятельностью. Текст Сафронова в "Коммерсанте" о поставках Су-35 Египту спровоцировал в 2019 году скандал в египетском оборонном ведомстве.

5 сентября 2022 года Мосгорсуд признал бывшего специального корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей" виновным в госизмене и приговорил его к 22 годам колонии строгого режима. Прокурор запрашивал для журналиста 24 года лишения свободы. Сафронов не признал вину.

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