Конгресс США расследует ошибки администрации Байдена при выводе войск из Афганистана
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
В Конгрессе США прошло первое слушание в рамках инициированного депутатами-республиканцами публичного расследования обстоятельств вывода в 2021 году американских войск из Афганистана, и возвращения к власти в стране талибов.
Выступивший в ходе заседания ветеран морской пехоты, 25-летний сержант Варгас-Эндрюс, тяжело раненый при отступлении, назвал произошедшее катастрофой.
Рассказывая о хаосе, охватившем страну после молниеносного взятия талибами оставленного американцами Кабула, он не смог сдержать слез.
Варгас-Эндрюс был в числе нескольких американских военнослужащих, которым 26 августа 2021 года была поручена охрана кабульского аэропорта, где собрались тысячи афганцев, пытающихся как можно скорее покинуть страну, чтобы не попасть в руки вернувшимся к власти талибам.
В тот день в набитом людьми аэропорту подряд прогремели два взрыва. Прежде чем привести в действие пронесенные на себе взрывные устройства, нападавшие-смертники пробрались в самую гущу толпы.
Взрывы унесли жизни 13 американских военных и 170 мирных афганцев.
На слушаниях Варгас-Эндрюс рассказал конгрессменам, что разведданные о готовящемся нападении ему с напарником передали заранее - и он даже успел заметить в толпе одного из подозреваемых.
По его словам, он сообщил об этом своим командирам, запросив у них разрешения начать операцию перехвата, однако соответствующей "санкции сверху" так и не получил.
"Проще говоря, [наш запрос] просто проигнорировали", - заявил бывший морпех собравшимся на слушания парламентариям.
Волна от прогремевшего мощного взрыва швырнула его в воздух, продолжил сержант, и на какое-то время он потерял сознание. А очнувшись, обнаружил себя изрешеченным шрапнелью, лежащим посреди убитых и контуженных сослуживцев.
На этом моменте Варгас-Эндрюс был вынужден прервать свой рассказ, чтобы совладать с нахлынувшими эмоциями.
Вывод американских войск из Афганистана он назвал катастрофой, сопровождавшейся "непростительной безответственностью и халатностью".
"У меня до сих пор стоят перед глазами лица тех, кого мы не смогли спасти, кого оставили без помощи", - рассказал сержант.
"Цунами психических расстройств"
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.
эпизоды
Конец истории Подкаст
Перед членами комитета Палаты представителей по иностранным делам выступили еще несколько ветеранов афганской кампании, рассказавших о том, как вывод войск сказался на их психическом здоровье.
Подполковник в отставке Дэвид Скотт Манн, занимавшийся эвакуацией афганцев, заявил конгрессменам, что организация работы по спасению союзников была ужасной.
Он также сообщил, что после вывода войск число телефонных звонков в службу экстренной психологической поддержки ветеранов подскочило на 80%, и предупредил, что в скором времени США "накроет цунами психических расстройств".
По словам отставного военного, его собственный друг, с которым они вместе служили, вернувшись из Афганистана, покончил с собой, поскольку "больше не мог выносить ужас этой психической травмы".
Большинство выступавших высказывали те или иные обвинения в адрес Белого дома - причем досталось всем президентам с начала американской военной кампании в Афганистане без исключения - от Джорджа Буша-младшего до Джо Байдена.
Основную вину республиканцы, давно настаивавшие на проведении по этому поводу публичного расследования, возложили на действующую администрацию Байдена.
По словам главы комиссии, республиканца Майка Маккола (в нижней палате он представляет Техас), вывод войск из Афганистана продемонстрировал "систематическую несостоятельность федерального правительства на всех его уровнях" и стал "ошеломительным провалом руководства администрации Байдена".