Конгресс США расследует ошибки администрации Байдена при выводе войск из Афганистана

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сержант морской пехоты Тайлер Варгас-Эндрюс сам едва не погиб в результате взрыва в кабульском аэропорту в августе 2021 года

В Конгрессе США прошло первое слушание в рамках инициированного депутатами-республиканцами публичного расследования обстоятельств вывода в 2021 году американских войск из Афганистана, и возвращения к власти в стране талибов.

Выступивший в ходе заседания ветеран морской пехоты, 25-летний сержант Варгас-Эндрюс, тяжело раненый при отступлении, назвал произошедшее катастрофой.

Рассказывая о хаосе, охватившем страну после молниеносного взятия талибами оставленного американцами Кабула, он не смог сдержать слез.

Варгас-Эндрюс был в числе нескольких американских военнослужащих, которым 26 августа 2021 года была поручена охрана кабульского аэропорта, где собрались тысячи афганцев, пытающихся как можно скорее покинуть страну, чтобы не попасть в руки вернувшимся к власти талибам.

В тот день в набитом людьми аэропорту подряд прогремели два взрыва. Прежде чем привести в действие пронесенные на себе взрывные устройства, нападавшие-смертники пробрались в самую гущу толпы.

Взрывы унесли жизни 13 американских военных и 170 мирных афганцев.

На слушаниях Варгас-Эндрюс рассказал конгрессменам, что разведданные о готовящемся нападении ему с напарником передали заранее - и он даже успел заметить в толпе одного из подозреваемых.

По его словам, он сообщил об этом своим командирам, запросив у них разрешения начать операцию перехвата, однако соответствующей "санкции сверху" так и не получил.

"Проще говоря, [наш запрос] просто проигнорировали", - заявил бывший морпех собравшимся на слушания парламентариям.

Волна от прогремевшего мощного взрыва швырнула его в воздух, продолжил сержант, и на какое-то время он потерял сознание. А очнувшись, обнаружил себя изрешеченным шрапнелью, лежащим посреди убитых и контуженных сослуживцев.

На этом моменте Варгас-Эндрюс был вынужден прервать свой рассказ, чтобы совладать с нахлынувшими эмоциями.

Вывод американских войск из Афганистана он назвал катастрофой, сопровождавшейся "непростительной безответственностью и халатностью".

"У меня до сих пор стоят перед глазами лица тех, кого мы не смогли спасти, кого оставили без помощи", - рассказал сержант.

"Цунами психических расстройств"

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Перед членами комитета Палаты представителей по иностранным делам выступили еще несколько ветеранов афганской кампании, рассказавших о том, как вывод войск сказался на их психическом здоровье.

Подполковник в отставке Дэвид Скотт Манн, занимавшийся эвакуацией афганцев, заявил конгрессменам, что организация работы по спасению союзников была ужасной.

Он также сообщил, что после вывода войск число телефонных звонков в службу экстренной психологической поддержки ветеранов подскочило на 80%, и предупредил, что в скором времени США "накроет цунами психических расстройств".

По словам отставного военного, его собственный друг, с которым они вместе служили, вернувшись из Афганистана, покончил с собой, поскольку "больше не мог выносить ужас этой психической травмы".

Большинство выступавших высказывали те или иные обвинения в адрес Белого дома - причем досталось всем президентам с начала американской военной кампании в Афганистане без исключения - от Джорджа Буша-младшего до Джо Байдена.

Основную вину республиканцы, давно настаивавшие на проведении по этому поводу публичного расследования, возложили на действующую администрацию Байдена.