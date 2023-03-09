В Японии арестованы трое подозреваемых в хулиганском "суши-терроризме"

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Хулиганские выходки "суши-террористов" беспокоят сотрудников японского общепита, опасающихся массового оттока клиентов

Японская полиция арестовала уже трех подозреваемых в "суши-терроризме" - хулиганском "розыгрыше", угрожающем суши-барам и другим заведениям общепита, где традиционные закуски подаются посетителям на конвейерной ленте.

В феврале волну общественного возмущения вызвала опубликованная в сети видеозапись, на которой мужчина облизывает стоящую на суши-конвейере бутылку соевого соуса.

Проезжающие мимо него закуски он расплющивает пальцами об тарелку - после чего роллы, сашими и прочие деликатесы едут дальше, к другим посетителям заведения.

Само заведение при этом легко узнаваемо: это одно из заведений крупной сети ресторанов Kura Sushi, насчитывающей в общей сложности более 500 филиалов в Японии, а также на Тайване и в США.

За последний месяц в сети появилось множество аналогичных видео, на которых посетители (в основном подростки и молодые мужчины) портят проезжающие мимо них блюда - чаще всего трогая их руками или языком.

Однако можно найти и записи более изощренных способов "суши-терроризма". В одном ролике видно, как один из посетителей выдавливает на чужое блюдо большую порцию васаби, а другой облизывает концы лежащих на тарелке, еще не разделенных палочек.

Еще одна видеозапись демонстрирует, как посетитель открывает проезжающие мимо блюда и втирает в них слюну.

Окурок в банке

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Новая "забава" привела многих японцев в ужас - особенно учитывая, что в целом японскую кухню отличают высочайшие стандарты чистоты и строгий кулинарный этикет.

Поток посетителей суши-баров начал редеть, так что некоторым заведениям даже пришлось снизить цены.

Крупные сети суши-баров и ресторанов публично обратились к "шутникам", призвав их прекратить порчу их продуктов.

Многие закусочные по всей стране и вовсе отказались от традиционного метода подачи блюд на конвейерной ленте.

Например, администрация сети Choushimaru объяснила, что была вынуждена принять такое решение после того, как один из покупателей положил окурок в банку с маринованным имбирем.

Теперь приносить блюда клиентам будут официанты, а раздавать посетителям приправы и соусы будут только после того, как те займут свои места.

В среду начались первые полицейские задержания.

Полиция в центральном японском городе Нагоя установила, что бутылку соевого соуса в суши-ресторане Kura Sushi 3 февраля облизывал 21-летний Рёга Йосино. Помимо него, задержаны двое молодых людей 15 и 19 лет.

Всем троим предъявлены обвинения по статье "воспрепятствование ведению бизнеса".