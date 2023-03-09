Леонид Волков приостановил работу в фонде Навального из-за просьбы снять санкции с Фридмана

9 марта 2023, 11:38 GMT Обновлено 9 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Оппозиционный политик и соратник Алексея Навального Леонид Волков (внесен в реестр "иноагентов" в России) объявил, что "берет паузу" как председатель правления международного фонда по борьбе с коррупцией ACF (внесен в реестр "иноагентов"; фонд ФБК в России признан экстремистской организацией и запрещен) из‑за написанного им письма в Евросоюз с просьбой снять санкции с олигарха Михаила Фридмана.

Оппозиционер попросил прощения "у всех, чье доверие не оправдал" - у сторонников, коллег по руководящим органам ФБК и у Навального.

Это произошло, после того как бывший главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов (также в реестре "иноагентов" в России) опубликовал письмо Волкова, отправленное в октябре на имя главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

В этом письме Волков в качестве руководителя фонда (то есть от имени организации) призывает представителей ЕС провести "отдельное обсуждение санкций в отношении так называемых "олигархов", крупных предпринимателей, не входящих в состав правительства". "Насколько мы видим, именно они стали самыми большими жертвами санкций Европейского Союза, и это выглядит несправедливым", - указывает политик.

"Кейс корпорации "Альфа-групп", среди прочего, побудил нас написать это письмо и внести предложения по улучшению действующей политики Европейского Союза по санкциям в отношении физических лиц", - говорится в конце письма, за которым следует приложение с описанием заслуг и достижений Михаила Фридмана и его бизнес-партнеров Петра Авена, Алексея Кузьмичева и Германа Хана.

Сотни российских бизнесменов и олигархов попали под западные санкции еще в марте прошлого года, вскоре после начала российского вторжения в Украину, за финансовую или политическую поддержку Владимира Путина.

Михаил Фридман владеет контрольным пакетом акций российского Альфа-банка. Он и его деловые партнеры попали в санкционные списки Евросоюза и Великобритании, но пока избежали санкций со стороны США. При этом Альфа-банк, один из крупнейших частных финансовых институтов России, занесен в черный список Минфина США.

В сентябре прошлого года газета Wall Street Journal писала, что Фридман готов перевести 1 млрд долларов своего личного состояния в "Альфа-банк Украина", чтобы убедить власти Великобритании снять с него санкции. Сам Фридман это отрицал.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Фридман высказывался против войны, однако не критиковал Владимира Путина напрямую

Объясняя причины отправки письма Боррелю, Волков настаивал, что заступался не лично за Фридмана. "У меня было ощущение, что ситуация на тот момент (на фоне поражений путинской армии и разброда в российских элитах) сложилась критическая, и что можно, создав прецедент, запустить цепную реакцию публичных осуждений войны и раскола в российских элитах", - заявил он.

Два письма и спор о подписи

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Изначально скандал в связи с просьбой Волкова снять санкции с руководителей Альфа-банка разгорелся из-за другого письма, которое также опубликовал Алексей Венедиктов.

Оно было направлено на имя Борреля и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в феврале за подписью по меньшей мере девяти российских оппозиционеров.

В документе предлагалось "внимательно изучить обоснованность введения и необходимость продления санкций" в отношении руководства "Альфа-групп". В письме отмечалось, что в российских бизнес-кругах компания всегда считалась "самой прозападной бизнес-структурой", а Михаил Фридман известен либеральными взглядами и был другом Бориса Немцова. Руководству ЕС также напоминали, что Фридман никогда не встречался с президентом России Владимиром Путиным один на один, у него нет госнаград, он вырос в Украине.

Среди подписантов, помимо Волкова, значились основатель телеканала"Дождь" (внесен в России в "иноагентов") Наталья Синдеева (также признана "иноагентом"); сооснователь телеканала Вера Кричевская; публицист Альфред Кох; журналист Леонид Парфенов; публицист Владислав Иноземцев; политик Леонид Гозман; журналист Сергей Пархоменко и бизнесмен Евгений Чичваркин (последние трое также внесены в реестр "иноагентов"). Пархоменко и Чичваркин уже подтвердили подлинность письма.

Волков сначала заявил, что письмо, которое опубликовал Венедиктов, не подписывал, а его подпись была туда "вфотошоплена". Позже он уточнил: "Что касается февральского коллективного письма: повторю, что я не давал согласие на использование в нем своей подписи. Я был согласен подписать стейтмент для суда по санкциям в личном качестве (опять же, для создания прецедента), но не более того".

Похожим образом описывал историю с письмом Сергей Пархоменко в передаче "Живой гвоздь". По его словам, представители Фридмана предложили ему подписать документ для суда о снятии санкций, а уже потом превратили этот документ в коллективное обращение на имя представителей Евросоюза.

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