Дети Гарри и Меган стали принцем и принцессой

56 минут назад

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Автор фото, MISAN HARRIMAN/DUKE AND DUCHESS OF SUSSEX Подпись к фото, Принцесса Лилибет

На сайте британской королевской семьи появилось объявление, что дети герцога и герцогини Сассекских, Арчи и Лилибет, официально получили титулы принца и принцессы.

В этом нет ничего удивительного - это полностью соответствует правилам, согласно которым определяются титулы королевских детей. Они были установлены дедом покойной королевы Елизаветы II, Георгом V в 1917 году.

В соответствии с ними титулы принца и принцессы даются либо детям и внукам самого монарха, либо детям наследника престола.

Поэтому трое детей нынешних принца и принцессы Уэльских, Уильяма и Кэтрин, были принцами и принцессой с самого рождения, тогда как Арчи и Лилибет назывались мастер Арчи Маунтбеттен-Виндзор и мисс Лилибет Маунтбеттен-Виндзор, будучи всего лишь правнуками царствовавшей королевы.

Их статус автоматически изменился после того, как принц Гарри из сына наследника престола превратился в сына короля, а они, соответственно, стали его внуками.

При этом жена принца Уильяма стала принцессой только после того, как ее муж стал принцем Уэльским, а Меган так герцогиней Сассекской и останется. Но даже Кэтрин не имеет права ставить титул перед своим именем, эта прерогатива остается исключительно за теми, кто был рожден в королевской семье. Поэтому супруга принца Уильяма зовется Кэтрин, принцесса Уэльская, но не принцесса Кэтрин.

Герцог и герцогиня Сассекские впервые использовали титул принцессы для своей дочери Лилибет на церемонии крещения. Ее старший брат Арчи - шестой, а Лилибет - седьмая в очереди на престол.

Представитель принца Гарри и Меган сказал: "Это - урожденные титулы детей, после того как их дед стал монархом. Этот вопрос был давно решен по согласованию с Букингемским дворцом".

Лилибет крестил епископ Лос-Анджелеса Харви Тейлор.