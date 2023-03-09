"Нет российскому закону!" Как протестующие в Грузии за два дня смогли сорвать принятие законопроекта об "иностранных агентах"

Елизавета Фохт

Би-би-си

38 минут назад

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Автор фото, David Mdzinarishvili/Anadolu Agency via Getty Imag

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" отозвала уже принятый в первом чтении законопроект об "иностранных агентах" из парламента. Это отнюдь не рутинное событие: решению предшествовало два дня протестов, которые жестко подавляла полиция. Митингующих, обозвавших инициативу "российским законом", разгоняли с помощью водометов и слезоточивого газа. Тем не менее протестующим удалось добиться успеха - Би-би-си рассказывает, как это было.

Законопроект о "прозрачности иностранного влияния" обсуждают в Грузии с февраля. С инициативой вышли и разработали депутаты "Силы народа" - это движение откололось от правящей партии "Грузинская мечта", но при этом поддерживает правительство. Грузинская оппозиция считает его откровенно антизападным проектом и де-факто крылом "Грузинской мечты".

Авторы идеи об "иноагентах" утверждают, что взяли за образец аналогичный американский закон (известен как FARA). Такой же риторики когда-то придерживались власти России - но в итоге российский закон к 2023 году стал инструментом репрессий, который применяют против оппозиционеров и независимых журналистов. Опасения, что так же случится из Грузии, сразу высказывали оппозиционные политики, правозащитники и многие СМИ.

Несмотря на это, власти решили дать законопроекту ход. Это решение приняли на заседании бюро парламента 20 февраля. В знак протеста редакторы и журналисты, присутствовавшие там, начали кричать "Нет российскому закону!", намекая на схожесть инициатив. Этот ярлык в итоге намертво приклеился: спустя две с лишним недели похожий лозунг будут скандировать уже митингующие на грузинских улицах.

Документ предполагал, что в Грузии создадут реестр "агентов иностранного влияния". Под критерий "агентов" должны были попасть НКО и СМИ, у которых зарубежное финансирование составляет больше 20% годового дохода. Предполагалось, что такие организации будут подавать ежегодную декларацию. Для тех, кто попытается уклониться от регистрации в качестве "агента" или не подаст отчет, придумали штраф - в размере 25 тысяч лари - около 9,5 тысячи долларов. Чиновникам, ответственным за выявление "иноагентов", дали бы право доступа к персональным данным кандидатов на попадение в список.

"Принятие данного закона значительно повысит качество информированности общества, что поможет людям в принятии правильного решения", - так необходимость нового закона объяснял Гурам Мачарашвили, член движения "Сила народа". Но этот аргумент убедил далеко не всех. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая в последнее время все чаще выражает позицию, отличную от линии "Грузинской мечты", сказала, что законопроект не поддержит и, в случае принятия, наложит на него вето.

Правда, в грузинской конституции прописан механизм, с помощью которого парламентарии могут после этого все равно принять закон, преодолев президентское вето. В свою очередь, лепутаты оппозиционных партий прямо говорили, что считают законопроект идеей правящей партии, несморя на авторство "Силы народа", и угрозой для интеграции Грузии в Европу. Заявку на вступление в ЕС страна подала в прошлом году, но статус кандидата пока не получила.

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Международная реакция на законопроект тоже оказалась, мягко говоря, прохладной. В совместном заявлении сорока неправительственных организаций из разных стран, которое вышло в середине февраля, законопроект назван серьезной угрозой для демократии и гражданского общества Грузии и повторением практики авторитарных государств. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прямо сказал, что законопроект об "иноагентах" противоречит стандартам ЕС. А Госдеп США не увидел в инициативе ничего общего с американским аналогом: пресс-секретарь ведомства Нед Прайс нашел в ней куда больше сходств с похожими законами, принятыми в России и Венгрии. В Кремле с такой оценкой не согласились.

Несмотря на это, в начале марта законопроект начали обсуждать в комитете по внешним связям и обороне и комитете безопасности парламента Грузии. Против выступили оппозиционные "Стратегия Агмашенебели" и "Единое национальное движение", а вот "Грузинская мечта" инициативу поддержала. Дискуссии о ней сопровождались драками прямо на заседаниях.

А 7 марта законопроект был принят в первом чтении 76 голосами "за" (против выступили 13 депутатов). "Будущее нашей страны больше не принадлежит иностранным агентам и прислужникам иностранных государств. Будущее нашей страны и нашего народа принадлежит патриотам", - заявил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, представляющий "Грузинскую мечту". Посольство США в Тбилиси назвало 7 марта "черным днем для грузинской демократии".

К вечеру в Тбилиси, столице Грузии, начались масштабные протесты, продолжавшиеся два дня.

День первый

Как рассказывает Би-би-си корреспондент Paper Kartul Даниил Александров, который двое последних суток работал на улицах в Тбилиси, 7 марта участники протестов явно не готовились к силовому противостоянию с полицией. "Очевидно, что ни у кого не было намерения брать что-то штурмом. Люди были без масок, без полотенец, без шарфов. Участники пришли на митинг без воды", - говорит он.

К вечеру у здания парламента, по разным оценкам, собрались от пяти до 10 тысяч человек. Демонстранты пришли на митинг с флагами Грузии и Евросоюза. Спецназ к наплыву протестующих был явно не готов. Полиция "бегала как ошпаренная по пустым улицам, пытаясь угадать, откуда готовится "нападение" на парламент", рассказывает Би-би-си очевидец происходящего, Андрей.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Полиция заливает из водомета участников акции протеста в Тбилиси, 7 марта

В какой-то момент по толпе заработали водометы. В ответ протестующие стали пытаться взять штурмом ворота парламента. "Тогда спецназ пошел в атаку, пошел газ", - рассказывает журналист Александров.

Кадры насилия, развернувшегося на грузинских улицах, быстро появились в социальных сетях. Одним из символов первого дня протестов стало видео молодой девушки, которая, не отступая, размахивала флагом ЕС прямо под напором водометов. В эти дни вечером температура в Тбилиси - до 5-6 градусов тепла.

Помимо водометов, против протестующих применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В ответ некоторые из них начали бросать в "космонавтов" файеры и "коктейли Молотова".

"Толпа была относительно небольшой, поэтому пространство перед парламентом в течение 15-20 минут удалось зачистить. После этого люди продолжали ходить по соседним улицам, но после очередной серии задержаний они разошлись - это около двух часов ночи", - рассказывает Александров.

МВД Грузии заявило, что в ходе акции пострадали как протестующие, так и сотрудники правоохранительных органов. Министерство объявило, что более 70 протестующих задержали. Как минимум на одного из участников митинга завели уголовное дело за нападение на силовика.

Впрочем, решимость председателя "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе протесты, казалось, не поколебали. Более того, протест он назвал попыткой переворота и даже заявил, что своими действиями оппозиция может "привести российские танки в Грузию так же, как в августе 2008 года".

День второй

Как рассказывает Би-би-си Даниил Александров, на второй день протестов на центральном проспекте Руставели собралось вдвое больше людей. Акция 8 марта - это был выходной - началась еще днем. В три часа дня протестующие устроили приуроченный к празднику марш от площади Свободы к парламенту. В центре улицы шли в основном женщины, а мужчины оставались на тротуарах. Отдельными колоннами прошли студенты.

Доходя до парламента, участники шествия останавливались. В итоге к 21:00 там собралось едва ли не вдвое больше людей, чем накануне: митингующие заняли все пространство вокруг здания и даже его ступени. Сначала стихийный митинг шел относительно мирно: протестующие скандировали лозунг "Нет российском закону". На площади играл гимн Грузии. В какой-то момент протестующих стало так много, что они разошлись по прилегающим улицам. В результате парламент был полностью окружен. Отдельные протестующие пытались "взять штурмом" ворота на фасаде парламента, но толпа эти попытки пресекала и оттаскивала особо рьяных участников протеста.

Вместе с тем, говорит журналист Александров, грузинские митингующие явно были готовы к тому, что полиция может применить силу, как это произошло предыдущей ночью. "Все уже изначально были в масках, арафатках. В рюкзаках у людей были вода, молоко, физраствор. Многие были в шлемах, велосипедных или горнолыжных, - рассказывает репортер. - Люди готовились к силовому противостоянию". Единой организации, по его словам, у митинга не было: протесты развивались стихийно.

Правда, к митингу была готова и грузинская полиция. Если 7 марта силовики действовали хаотично, то в этот раз спецназ организованно подошел к протестующим с трех разных сторон. Возникла давка. "Космонавтов" со спецсредствами и щитами, по оценке Александрова, тоже было "раза в три больше", чем накануне - не менее 500 человек.

Ближе к половине одиннадцатого в центре опять появились водометы. Митингующие передавали друг другу слова политолога Георгия Вашадзе, лидера партии "Стратегия Агмашенебели", который призывал протестовать мирно, но не расходиться и окружать парламент. Одновременно митингующие - в основном, молодые люди - снесли металлическое двухметровое заграждение с задней стороны парламента. Протестующие пытались построить из него баррикады. В ответ полиция включила водометы и начала закидывать митингующих газом из-за спин "космонавтов" и поливать водой прямо из окон парламента. Отступая, митингующие побили в здании стекла.

Толпе пришлось уйти на проспект Руставели. Попытки штурма соседних улиц продолжались, но каждый раз митингующие отступали под напором дымовых шашек. Помимо гранат, у спецназа были и специальные устройства, издающие неприятный высокий звук.

Автор фото, David Mdzinarishvili/Anadolu Agency Подпись к фото, Столкновения протестующих со спецназом на второй день протестов, 8 марта

В какой-то момент газа на площади стало так много, что люди побежали от места столкновений. Многие отошли к близлежащему парку 9 апреля. "Пострадавших было много. Мне сложно сказать сколько, но это точно десятки, а возможно - сотни человек. Люди частично теряли сознание. Сквер был заполнен людьми в слезах", - рассказывает Александров. Тем временем в шеренги полицейских летели пластиковые бутылки, рассказывает Би-би-си Стас, участник митинга: "Отдельные толпы полицейских следили, чтобы толпа не забиралась в тыл силовикам. В какой-то момент были слышны выстрелы - возможно, резиновыми пулями".

К полуночи проспект Руставели, полностью покрытый газом от гранат, опустел. Но большие группы митингующих продолжили ходить по кварталам между парламентом и рекой Курой. Часть митингующих, защищенных масками, пытались вернуться на Руставели. На проезжей части строили баррикады из скамеек. Группа протестующих перевернула полицейский автомобиль. На попытки перекрывать улицы полиция реагировала не слишком рьяно. Было очевидно, что приоритетом спецназа было не допустить захвата парламента и других правительственных зданий, рассказывает Би-би-си один из очевидцев протестов, Андрей.

Пострадавшим помогали волонтеры. "Единого центра координации не было. Были люди, которые стояли на тротуарах, у них была приготовлена вода. Были волонтеры с физраствором. Его капали в глаза, людям давали молоко. Тех, кому было совсем плохо, отводили в сторону, отпаивали. Все старались друг другу помогать", - говорит Даниил Александров.

Протесты шли до раннего утра, в центре оставалось около 1000 протестующих. Около пяти утра полиция начала задерживать митингующих, используя водометы: спецназ "разбивал" группы протестующих и задерживал их. Кроме того, ранним утром силовики из антитеррористических подразделений пришли домой к членам семей оппозиционных активистов и журналистов. Стало известно, что ближайшие пленарные заседания парламента отменят - в том числе из-за того, что здание сильно пострадало в ходе протестов.

Автор фото, Daro Sulakauri/Getty Images Подпись к фото, По оценке МВД Грузии, в ходе акций было ранено несколько силовиков. Как минимум на одного протестующего завели уголовное дело

Число задержанных на акциях 7-8 марта в итоге превысило 130 человек. МВД Грузии сообщило, что в ходе протестов пострадали несколько полицейских.

Утром 9 марта "Грузинская мечта" и "Сила народа" выпустили совместное заявление, в котором объявили, что законопроект об "иностранных агентах" будет снят с рассмотрения.

"Мы видим, что принятый [в первом чтении] законопроект вызвал разногласия в обществе. Машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть населения. На законопроект был наклеен ложный ярлык "российского закона", а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса", - говорилось в нем.

Впрочем, партии обещают, что когда "эмоциональный фон" спадет, политики еще раз попытаются объяснить гражданам Грузии,"почему важно было обеспечить прозрачность иностранного влияния в стране".

При участии Сергея Горяшко

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