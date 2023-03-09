Adidas не знает, куда девать кроссовки от Канье Уэста на 1,2 млрд евро

52 минуты назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Продажи кроссовок Yeezy от Канье Уэста в рознице выросли на 30%

Компания Adidas объявила, что понесет огромные убытки из-за разрыва отношений с рэпером и дизайнером Канье Уэстом: она пока не знает, куда девать оставшиеся у нее кроссовки от Уэста на 1,2 млрд евро. При этом по крайней мере одна американская торговая сеть говорит, что кроссовки Yeezy расходятся у нее быстро и по повышенной цене: люди покупают их как коллекционный товар.

Немецкий гигант-производитель спортивной экипировки Adidas в прошлом октябре разорвал контракт с Уэстом из-за его антисемитских заявлений в соцсетях. Глава американской сети магазинов Impossible Kicks Джон Мокадло уверяет, что его клиентов это не смущает: продажи кроссовок Yeezy выросли на треть.

"Люди охотятся за этим товаром как за коллекционным", - сказал Джон Мокадло в эфире BBC Radio 4.

При этом, например, кроссовки модели Yeezy 350 "Zebra", которые прошлой осенью стоили 260 долларов, теперь уходят за 340-360 долларов.

"Yeezy" - это производное от Ye, сценического имени, которым Канье Уэст называет себя с 2021 года.

Новый глава Adidas Бьорн Гульден в среду объявил, что из-за разрыва с Уэстом компания впервые за тридцать лет оказалась в минусе. Продажи продукции Adidas в последние месяцы прошлого года упали на 600 млн евро, в результате чего общий чистый убыток за год составил 513 млн евро.

При этом на нынешний год компания тоже прогнозирует убытки в размере 500 млн евро - если не придумает, как сбыть оставшиеся у нее кроссовки от Ye.

Просто отдать залежи кроссовок, разгрузив склады, тоже непросто. Предлагалось, например, подарить их пострадавшим от землетрясения в Турции или Сирии, но, как сказал Бьорн Гульден, в этом случае они очень быстро вернулись бы на рынок, потому что очень дорого стоят.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Антисемитские высказывания Уэста привели к разрыву контрактов с ним ряда компаний, его также заблокировали в соцсетях

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Adidas сотрудничала с Канье Уэстом с 2013 года, но прошлой осенью этому плодотворному, стоимостью в миллиарды, сотрудничеству пришел конец. Уэст выступил со скандальными антисемитскими высказываниями - и немецкая компания разорвала с ним отношения, несмотря на неминуемые огромные убытки.

Из-за этих высказываний аккаунты Уэста блокировали инстаграм и твиттер.

Кроме Adidas, коммерческие отношения с Уэстом разорвали банк JP Morgan, компания по продаже одежды Gap, дом моделей Balenciaga и кино- и телекомпания MRC.

Глава американской сети магазинов Impossible Kicks Джон Мокадло, однако, не видит этической проблемы в том, что он, розничный торговец, все-таки продает кроссовки от Уэста.

"Мы - против всего, что он говорит, мы просто продаем их, потому что это коллекционная вещь, и она сейчас в дефиците", - сказал Мокадло в эфире Би-би-си.