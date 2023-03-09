Adidas не знает, куда девать кроссовки от Канье Уэста на 1,2 млрд евро
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Компания Adidas объявила, что понесет огромные убытки из-за разрыва отношений с рэпером и дизайнером Канье Уэстом: она пока не знает, куда девать оставшиеся у нее кроссовки от Уэста на 1,2 млрд евро. При этом по крайней мере одна американская торговая сеть говорит, что кроссовки Yeezy расходятся у нее быстро и по повышенной цене: люди покупают их как коллекционный товар.
Немецкий гигант-производитель спортивной экипировки Adidas в прошлом октябре разорвал контракт с Уэстом из-за его антисемитских заявлений в соцсетях. Глава американской сети магазинов Impossible Kicks Джон Мокадло уверяет, что его клиентов это не смущает: продажи кроссовок Yeezy выросли на треть.
"Люди охотятся за этим товаром как за коллекционным", - сказал Джон Мокадло в эфире BBC Radio 4.
При этом, например, кроссовки модели Yeezy 350 "Zebra", которые прошлой осенью стоили 260 долларов, теперь уходят за 340-360 долларов.
"Yeezy" - это производное от Ye, сценического имени, которым Канье Уэст называет себя с 2021 года.
Новый глава Adidas Бьорн Гульден в среду объявил, что из-за разрыва с Уэстом компания впервые за тридцать лет оказалась в минусе. Продажи продукции Adidas в последние месяцы прошлого года упали на 600 млн евро, в результате чего общий чистый убыток за год составил 513 млн евро.
При этом на нынешний год компания тоже прогнозирует убытки в размере 500 млн евро - если не придумает, как сбыть оставшиеся у нее кроссовки от Ye.
Просто отдать залежи кроссовок, разгрузив склады, тоже непросто. Предлагалось, например, подарить их пострадавшим от землетрясения в Турции или Сирии, но, как сказал Бьорн Гульден, в этом случае они очень быстро вернулись бы на рынок, потому что очень дорого стоят.
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Конец истории Подкаст
Adidas сотрудничала с Канье Уэстом с 2013 года, но прошлой осенью этому плодотворному, стоимостью в миллиарды, сотрудничеству пришел конец. Уэст выступил со скандальными антисемитскими высказываниями - и немецкая компания разорвала с ним отношения, несмотря на неминуемые огромные убытки.
Из-за этих высказываний аккаунты Уэста блокировали инстаграм и твиттер.
Кроме Adidas, коммерческие отношения с Уэстом разорвали банк JP Morgan, компания по продаже одежды Gap, дом моделей Balenciaga и кино- и телекомпания MRC.
Глава американской сети магазинов Impossible Kicks Джон Мокадло, однако, не видит этической проблемы в том, что он, розничный торговец, все-таки продает кроссовки от Уэста.
"Мы - против всего, что он говорит, мы просто продаем их, потому что это коллекционная вещь, и она сейчас в дефиците", - сказал Мокадло в эфире Би-би-си.
Ye, ранее известный как Канье Уэст, тоже потерял деньги: журнал Forbes тогда же, в октябре, подсчитал, что стоимость его активов упала с полутора миллиардов до 400 млн долларов.