"Я видел взрыв из окна". Киевляне рассказывают о российском ракетном ударе
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В ночь на 9 марта Россия нанесла по Украине первый за месяц массированный ракетный удар, выпустив около восьмидесяти ракет и заявив, что это "возмездие" за атаку на Брянскую область. Би-би-си поговорила с жителями Киева, ставшими очевидцами нового ракетного удара.
Российские ракеты и дроны, которые не удалось сбить украинской противовоздушной обороне, попали в объекты инфраструктуры в разных областях и убили, по последним данным, минимум девять человек.
Воздушная тревога в Украине была объявлена около часа ночи, и ее сирены звучали семь часов. Около шести утра над украинской столицей прогремело несколько мощных взрывов, и в небе появились столбы черного дыма.
Виктор живет в Святошинском районе, на северо-западе Киева. Утром он увидел взрыв в небе над своим домом.
"Была тревога. Около 6:50 прозвучал взрыв. Я видел взрыв из окна, он был в небе", - рассказывает Виктор.
Он предполагает, что это был дрон, который сбили в полете. Осколки упали на автомобили во дворе дома Виктора, некоторые из них загорелись. Виктор помогал тушить огонь и немного поранился.
"Я вышел на улицу. На автомобилях начался пожар. Мы с соседями сначала пытались погасить огонь своими огнетушителями из машин, но не смогли, - рассказал он корреспонденту Би-би-си. - Пытаясь погасить огонь, я поранил лицо. Потом приехала скорая и пожарные".
Улица в жилом массиве Святошинского района Киева была усыпана осколками и обломками - по всей видимости, обломками уничтоженного в небе российского беспилотника.
Как передал с места корреспондент Би-би-си Джеймс Лендейл, земля рядом с многоэтажками была усеяна маленькими воронками. Многие стоявшие тут автомобили повреждены, некоторые полностью сгорели.
В окнах ближайших домов выбиты стекла.
Осколками ранены два человека, они отправлены в больницу.
Киевлянин Игорь Ежов рассказал, что, когда он утром возвращался домой, над ним пролетела ракета.
"После этого прозвучали два мощных взрыва. Я увидел, что она летит в сторону дома, а когда дошел до него, увидел большой пожар", - говорит Игорь.
Машина Игоря тоже сгорела: он говорит, что пытаться спасти ее было бы безумием, к ней было опасно подходить.
По словам Игоря, таких ударов никто не ожидает, и людям надо быть бдительнее и правильно реагировать на сигналы воздушной тревоги.
"Я не понимаю, как такое может быть в XXI веке. Они какие-то дикие люди, просто дикари", - сказал Игорь, имея в виду россиян, обстреливающих Украину.
Ирина Немирович живет в пригороде Киева с мужем, трехмесячным ребенком, родителями и бабушками.
"Сирена воздушной тревоги была включена семь часов, - рассказала она BBC Radio 4. - Мы слышали несколько взрывов. Мы не знаем, было ли это ПВО или удары ракет, но было довольно громко. И позже все повторилось еще несколько раз".
По ее словам, во время ракетных обстрелов она с родными прячется в подвале своего частного дома.
"У нас есть свой подвал, и мы просто спускаемся вниз. У нас там на полу матрасы", - рассказала Ирина.
Но вот люди, которые живут в многоэтажках, по словам Ирины, обычно не спускаются в убежище. Ее сестра с трехлетним сыном, например, не спускается.
"Они прячутся в коридоре квартиры, может быть, возле лифтов. Им тоже приходится спать на полу", - рассказала Ирина.