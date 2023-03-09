"Я видел взрыв из окна". Киевляне рассказывают о российском ракетном ударе

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Осколки дрона и, возможно, сбившей его ракеты упали на жилой район

В ночь на 9 марта Россия нанесла по Украине первый за месяц массированный ракетный удар, выпустив около восьмидесяти ракет и заявив, что это "возмездие" за атаку на Брянскую область. Би-би-си поговорила с жителями Киева, ставшими очевидцами нового ракетного удара.

Российские ракеты и дроны, которые не удалось сбить украинской противовоздушной обороне, попали в объекты инфраструктуры в разных областях и убили, по последним данным, минимум девять человек.

Воздушная тревога в Украине была объявлена около часа ночи, и ее сирены звучали семь часов. Около шести утра над украинской столицей прогремело несколько мощных взрывов, и в небе появились столбы черного дыма.

Виктор живет в Святошинском районе, на северо-западе Киева. Утром он увидел взрыв в небе над своим домом.

"Была тревога. Около 6:50 прозвучал взрыв. Я видел взрыв из окна, он был в небе", - рассказывает Виктор.

Он предполагает, что это был дрон, который сбили в полете. Осколки упали на автомобили во дворе дома Виктора, некоторые из них загорелись. Виктор помогал тушить огонь и немного поранился.

"Я вышел на улицу. На автомобилях начался пожар. Мы с соседями сначала пытались погасить огонь своими огнетушителями из машин, но не смогли, - рассказал он корреспонденту Би-би-си. - Пытаясь погасить огонь, я поранил лицо. Потом приехала скорая и пожарные".

Подпись к фото, Виктор увидел взрыв над своим двором - и двор с машинами засыпало осколками и обломками

Улица в жилом массиве Святошинского района Киева была усыпана осколками и обломками - по всей видимости, обломками уничтоженного в небе российского беспилотника.

Как передал с места корреспондент Би-би-си Джеймс Лендейл, земля рядом с многоэтажками была усеяна маленькими воронками. Многие стоявшие тут автомобили повреждены, некоторые полностью сгорели.

В окнах ближайших домов выбиты стекла.

Осколками ранены два человека, они отправлены в больницу.

Автор фото, SERGEY DOLZHENKO/EPA-EFE/REX/Shutterstock Подпись к фото, Многие машины, поврежденные упавшими с неба обломками, восстановлению не подлежат

Киевлянин Игорь Ежов рассказал, что, когда он утром возвращался домой, над ним пролетела ракета.

"После этого прозвучали два мощных взрыва. Я увидел, что она летит в сторону дома, а когда дошел до него, увидел большой пожар", - говорит Игорь.

Машина Игоря тоже сгорела: он говорит, что пытаться спасти ее было бы безумием, к ней было опасно подходить.

По словам Игоря, таких ударов никто не ожидает, и людям надо быть бдительнее и правильно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

"Я не понимаю, как такое может быть в XXI веке. Они какие-то дикие люди, просто дикари", - сказал Игорь, имея в виду россиян, обстреливающих Украину.

Ирина Немирович живет в пригороде Киева с мужем, трехмесячным ребенком, родителями и бабушками.

"Сирена воздушной тревоги была включена семь часов, - рассказала она BBC Radio 4. - Мы слышали несколько взрывов. Мы не знаем, было ли это ПВО или удары ракет, но было довольно громко. И позже все повторилось еще несколько раз".

По ее словам, во время ракетных обстрелов она с родными прячется в подвале своего частного дома.

"У нас есть свой подвал, и мы просто спускаемся вниз. У нас там на полу матрасы", - рассказала Ирина.

Но вот люди, которые живут в многоэтажках, по словам Ирины, обычно не спускаются в убежище. Ее сестра с трехлетним сыном, например, не спускается.