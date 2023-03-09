"Готовы на все, чтобы сняли санкции". Фридман и Авен продают свои доли в Альфа-банке

29 минут назад

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Автор фото, Zurab Dzhavakhadze/TASS

Российские миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен готовы продать свои доли в Альфа-банке. Сумма сделки может составить 2,3 млдр долларов, об этом пишет Financial Times.

Собеседник Би-би-си, близкий к Фридману, подтвердил планы по продаже банка.

Альфа-банк - это крупнейший частный российский банк. Фридману и Авену принадлежит доля в 45%. Покупателем, по данным FT, станет Андрей Косогоров - давний деловой партнер Фридмана и Авена. Он подтвердил газете готовящуюся сделку. Сейчас долями Фридмана и Авена владеет компания, зарегистрированная на Кипре.

По данным FT, сделка будет завершена весной. Ее еще должны одобрить регуляторы, включая российский Центральный банк. Получение одобрения со стороны властей в разных юрисдикциях может оказаться достаточно сложным процессом, предупреждают собеседники газеты.

FT пишет, что банк продают явно со скидкой. До войны его номинальная стоимость составляла 10,6 млрд долларов.

Фридман и Авен после начала войны покинули Россию. Но тем не менее, оказались под санкциями ЕС и Великобритании. Сам банк находится под санкциями ЕС и США.

По данным FT, Фридман и Авен получили сигнал о том, что продажа банка поможет снять с них санкции. Они пытаются пока их оспорить в суде. Косогоров пока не находится в санкционных списках.

По словам одного из источников газеты, Фридман и Авен готовы на все, лишь бы с них были сняты санкции.

Для Альфа-банка сделка также может стать решением части проблем. Легче может стать хотя бы с управлением банком, ведь Фридман и Авен покинули Россию и живут в "недружественных" странах. Кроме того, банку станет легче получать государственное финансирование.

Скандал в оппозиции из-за писем в поддержку Фридмана

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В четверг разразился скандал из-за писем российских оппозиционеров и журналистов в поддержку Фридмана, в которых авторы просили снять с миллиардера санкции.

Из-за этого скандала "взял паузу" на посту председатель правления международного фонда по борьбе с коррупцией ACF (внесен в реестр "иноагентов"; фонд ФБК в России признан экстремистской организацией и запрещен) Леонид Волков (внесен в реестр иноагентов в России), который также оказался в числе тех, кто заступился за миллиардера.

Объявив о "паузе" в публичной деятельности, Леонид Волков попросил прощения "у всех, чье доверие не оправдал" - у сторонников, коллег по руководящим органам ФБК и у Навального.

Это произошло, после того как бывший главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов опубликовал письмо Волкова, отправленное в октябре 2022 года на имя главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

В этом письме Волков в качестве руководителя фонда (то есть от имени организации) призывает представителей ЕС провести "отдельное обсуждение санкций в отношении так называемых "олигархов", крупных предпринимателей, не входящих в состав правительства".

"Кейс корпорации "Альфа-групп", среди прочего, побудил нас написать это письмо и внести предложения по улучшению действующей политики Европейского Союза по санкциям в отношении физических лиц", - говорится в конце письма, за которым следует приложение с описанием заслуг и достижений Михаила Фридмана и его бизнес-партнеров Петра Авена, Алексея Кузьмичева и Германа Хана.

Изначально скандал в связи с просьбой Волкова снять санкции с руководителей Альфа-банка разгорелся из-за другого письма, которое также опубликовал Алексей Венедиктов.

Оно было направлено на имя Борреля и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в феврале за подписью по меньшей мере девяти российских оппозиционеров.

Авторы письма предлагали "внимательно изучить обоснованность введения и необходимость продления санкций" в отношении руководства "Альфа-групп". Они отмечали, что в российских бизнес-кругах компания всегда считалась "самой прозападной бизнес-структурой", а Михаил Фридман известен либеральными взглядами и был другом Бориса Немцова.

Среди подписантов, помимо Волкова, значились имена основателя телеканала"Дождь" (внесен в России в "иноагентов") Натальи Синдеевой (также признана "иноагентом"); сооснователя телеканала Веры Кричевской; публициста Альфреда Коха; журналиста Леонида Парфенова; публициста Владислава Иноземцева; политика Леонида Гозмана; журналиста Сергея Пархоменко и бизнесмена Евгения Чичваркина (последние трое также внесены в реестр "иноагентов"). Пархоменко и Чичваркин подтвердили подлинность письма.

Волков сначала заявил, что письмо, которое опубликовал Венедиктов, не подписывал, а его подпись была туда "вфотошоплена". Позже он уточнил: "Что касается февральского коллективного письма: повторю, что я не давал согласие на использование в нем своей подписи. Я был согласен подписать стейтмент для суда по санкциям в личном качестве (опять же, для создания прецедента), но не более того".

Сотни российских бизнесменов и олигархов попали под западные санкции еще в марте прошлого года, вскоре после начала российского вторжения в Украину, за финансовую или политическую поддержку Владимира Путина.

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