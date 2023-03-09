Стрельба в Гамбурге: есть погибшие
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По меньшей мере шесть человек убиты в результате стрельбы в немецком Гамбурге.
По сообщению полиции, в районе Альстердорфа проводится крупномасштабная операция.
На место происшествия прибыли машины скорой помощи, полиция разыскивает нападавших, сообщают местные СМИ.
По некоторым сообщениям, стрельба произошла в центре Свидетелей Иеговы.
Местных жителей просят не покидать свои дома в связи с продолжающейся операцией.
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