Мексиканский картель сдал властям собственных бойцов. Как это произошло?

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Мексиканские военные охраняли морг, где находились тела двух погибших граждан США

Мексиканская преступная группировка "Скорпионы", отколовшаяся от картеля "Гольфо" и орудующая в приграничном с США муниципалитете Матаморос, извинилась за похищение четверых американцев и сдала полиции собственных бойцов, которые якобы несут за это ответственность.

Мексиканскую прессу обошло фото, на котором пятеро мужчин с закрытыми футболками лицами лежат на земле лицом вниз со связанными руками. В таком виде их нашла мексиканская полиция, в которую позвонили представители группировки.

При них было обнаружено письмо от руководства "Скорпионов", в котором они приносят извинения жителям Матамориса, захваченным американцам и их семьям, а также мексиканской женщине, которая погибла, судя по всему, случайно, когда банда открыла огонь по микроавтобусу с гражданами США.

"Мы решили выдать тех, кто непосредственно участвовал в нападении и несет за него ответственность. Все они действовали, руководствуясь собственными решениями, и нарушили дисциплину", - говорится в письме.

Руководители группировки также обвинили своих подельников в нарушении законов картеля, предусматривающих "защиту жизни невинных".

Группа с неоднозначной биографией

Цель приезда граждан США в Матаморис ясна не до конца.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Граница между американским штатом Техас и мекиканским округом Матаморос

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По одной версии, одна из них - Латавия МакГи - отправилась в одну из местных клиник для прохождения косметологической процедуры. Трое друзей вызвались сопровождать ее.

По другой версии, появившейся, в частности, у агентства Reuters, трое из четверых были ранее судимы за мелкие правонарушения, связанные с наркотиками, а один по весьма серьезной статье - изготовление запрещенных наркотических средств с целью их распространения.

Окончательных выводов полиции о том, было ли нападение на них обычным бандитизмом или разборками на почве наркобизнеса, пока нет.

Двое американцев - Шаид Вудард и Зиндел Браун - умерли от ран вскоре после обстрела. МакГи и четвертый участник компании (его имя неизвестно) были доставлены в больницу Матамориса самими членами банды "Скорпионов".

Тела погибших уже переданы представителям США.

Власти не исключают, что "Скорпионы" осуществили захват микроавтобуса, приняв пассажиров за членов конкурирующего наркокартеля, посягнувших на чужую территорию.

Но даже в случае вскрывшейся ошибки извинения со стороны наркокартеля и тем более выдача властям собственных бойцов выглядят крайне странно.

Мексиканские преступные группировки не отличаются склонностью к раскаянию и известны своей крайней жестокостью.

Вероятно, такие действия продиктованы желанием главарей группировки улучшить дисциплину в своих рядах и являются назиданием для тех, кто в будущем вздумает нарушить субординацию в принятии решений.

Реакция в США

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Один из предполагаемых участников захвата микроавтобуса с американцами

Происшествие в Матаморосе вновь обострило споры среди американских политиков о допустимых мерах борьбы с наркокартелями на границах США.

Группа республиканцев во главе с сенатором от Южной Каролины Линдси Грэмом давно выступает за применение армии США против мексиканского наркобизнеса.

В частности, Грэм предлагает законодательно включить наркокартели в список иностранных террористических организаций и действовать в соответствии с их статусом, обрушив на них, как выразился сенатор, всю американскую мощь.

Власти Мексики гневно отреагировали на такую риторику, назвав ее возмутительным призывом к военному вмешательству.

"Мексика не является американской колонией и не находится под протекторатом США", - заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

В настоящий момент в Мексике с визитом находится советник по вопросам внутренней безопасности США Лиз Шервуд-Рэндалл.