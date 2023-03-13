Умер японский писатель, нобелевский лауреат Кэндзабуро Оэ

час назад

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Автор фото, YOSHIKAZU TSUNO

В Японии в возрасте 88 лет умер известный писатель-гуманист, лауреат Нобелевской премии по литературе Кэндзабуро Оэ.

Оэ - общепризнанный классик японской и мировой литературы. Свой стиль он называл "гротескным реализмом" (термин основан на работах российского литературного критика и культуролога Михаила Бахтина, применявшего его при описании творчества французского писателя Франсуа Рабле).

Нобелевскую премию по литературе он получил в 1994 году - не за конкретный роман, а за уникальный писательский стиль.

"Он с поэтической силой сотворил воображаемый мир, в котором реальность и миф, объединяясь, представляют тревожную картину сегодняшних человеческих невзгод", - говорилось в заявлении Нобелевского комитета во время объявление его лауреатом.

В том же 1994 году Оэ отказался от присуждённого ему японского императорского Ордена Культуры, мотивируя это принципиальным непринятием института императорской власти.

Среди самых известных романов и эссе Кэндзабуро Оэ: "Личный опыт" (1964), "Футбол 1860" (1967), "Объяли меня воды до души моей" (1973), "Записки пинчраннера" (1976), "Игры современников" (1979) и др.

Личный опыт

Оэ родился 31 января 1935 года на японском острове Сикоку. В апреле 1954 года Оэ со второго раза поступил на филологический факультет Токийского университета.

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Он сам говорил, что в его жизни было два события, которые больше всего повлияли на его формирование как писателя и как личности. Одно произошло в его детстве - бомбардировки Хиросимы. Второе - в зрелом возрасте, когда в 1963 году у него родился сын с особенностями развития.

Роман "Личный опыт", вышедший через год, посвящен осознанию новой реальности, в которой оказался писатель, и его ответственности за больного ребенка. Тема взаимоотношений с сыном прослеживалась позднее во многих работах Оэ.

Кэндзабуро Оэ всю жизнь был ярым противником ядерного оружия.

Он неоднократно посещал Хиросиму, участвовал во Всемирной конференции по запрещению атомных бомб, и в 1965 году опубликовал серию эссе "Хиросимские записки", в которых описал атомный удар по японскому городу.

Позднее он стал одним из основателей антивоенного объединения японских деятелей культуры под названием "Статья 9". Объединение выступало за недопущение пересмотра девятой статьи конституции Японии, запрещающей стране иметь собственную армию.

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