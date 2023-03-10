Си Цзиньпин в третий раз стал председателем КНР

18 минут назад

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Автор фото, Getty Images

В Китае начался третий срок правления Си Цзиньпина, после того как за его переизбрание проголосовали все 2952 делегата Всекитайского собрания народных представителей - парламента, штампующего законодательные инициативы партии и правительства.

В октябре прошлого года Си был также избран на пост генерального секретаря Коммунистической партии Китая (КПК) и председателя Центрального военного совета КНР.

Тот факт, что правление Си продолжится спустя 10 лет после его прихода к власти, идет вразрез с многолетней традицией Китая, по которой ни один лидер партии и государства не должен был находиться на высшем посту более двух пятилетних сроков.

В 2018 китайский парламент одобрил отмену ограничения срока полномочий председателя, что фактически дало Си Цзиньпину возможность оставаться у власти пожизненно.

Утверждение Си было вполне ожидаемым, но наибольший интерес для наблюдателей представляют другие назначения, о которых законодатели должны объявить в ближайшие дни.

Речь идет о новом премьер-министре и нескольких министрах, которыми должны стать люди, близкие к лидеру страны.

Ожидается, что новым премьер-министром станет Ли Цян, один из самых близких союзников Си Цзиньпина. Он был секретарем КПК в Шанхае, где руководил жесткими карантинными мерами во время пандемии.

В этом городе в конце прошлого года прошли одни из самых громких протестов против нескончаемых локдаунов, участники которых требовали в том числе отставки Си Цзиньпина.

Экономические и политические проблемы

Консолидация власти в рука Си Цзиньпина происходит на фоне окончания политики "нулевого ковида" в стране, которая тяжело ударила по экономике Китая и вызвала небывалые антиправительственные протесты.

В стране также до рекордно низкого уровня упала рождаемость. В 2022 году население Китая сократилось впервые за 60 лет, что также угрожает перспективам экономического роста.

Все это происходит параллельно с ухудшением отношений Китая и США - в том числе из-за сбитого в феврале над американской территорией воздушного шара, который, как утверждал Вашингтон, был шпионским. Китай продолжает утверждать, что это был сбившийся с пути метеорологический аэростат.

"Насколько консолидация власти Си и увеличивающаяся централизация поможет Китаю преодолеть экономические проблемы - или они, наоборот, усугубятся, - неизвестно, - говорит Иен Чонг, политолог из Национального Университета Сингапура. - В каком-то смысле Си делает ставки на то, что централизация власти в руках партии с ним у руля станет ответом на эти вопросы, которые отчаянно нуждаются в решении".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, США считают сбитый шар шпионским, Китай это отрицает

За традиционными "двумя сессиями" - одновременными, но не совместными съездами ВСНП и Народного политического консультативного совещания Китая (НПКСК) - пристально наблюдает мир в надежде, что они прольют свет на то, в каком направлении Китай будет двигаться в ближайшем будущем.

Также в пятницу законодатели назначили новым вице-председателем 68-летнего Ханя Чжэня - бывшего члена постоянного комитета Политбюро ЦК КПК.

Как объясняет Чонг, полномочия вице-председателей могут варьироваться, и чем именно будет заниматься Чжэн - неизвестно, но его преемник возглавлял государственную антикоррупционную кампанию.