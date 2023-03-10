Саудовская Аравия и Иран договорились возобновить дипотношения. Посредником выступил Китай

час назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, К разрыву связей с Ираном привело нападение на посольство Саудовской Аравии в Тегеране в 2016 году

Саудовская Аравия и Иран, противостояние которых давно называют ближневосточной "холодной войной", договорились возобновить дипломатические отношения, прерванные в 2016 году, и вернуться к подписанным 20 лет назад экономическим договорам. Заявление об этом сделали министерства иностранных дел двух стран и Китая, который выступил посредником в сделке.

Главные ближневосточные соперники заявили о сближении неожиданно. С 6 по 10 марта делегации двух ближневосточных стран вели переговоры в Пекине, а в прошлом году - в Ираке и Омане.

Эр-Рияд и Тегеран в заявлении выразили благодарность Пекину за поддержку их добрососедских отношений и за предоставление площадки для финального раунда переговоров. Представители обоих правительств поблагодарили лично китайского лидера Си Цзиньпина за инициативу, положившую начало мирному процессу.

Как отмечает иранское агентство IRNA, переговорный процесс активизировался вскоре после визита президента Ирана Эбрахима Раиси в Пекин в феврале.

"Три державы объявляют о достижении договоренности между королевством Саудовская Аравия и Исламской республикой Иран о возобновлении дипломатических отношений между ними и открытии заново посольств и миссий в срок не больше двух месяцев. В соглашении подтверждается приверженность обеих стран принципу уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела государств", - говорится в заявлении.

Также страны возобновляют действие договора о сотрудничестве в сфере безопасности, подписанного в 2001 году, и об экономическом сотрудничестве от мая 1998 года.

Заявление прокомментировал глава китайского МИД Ван И. "Это победа диалога, победа мира, и очень хорошие новости, которые мы получаем на фоне сильной турбулентности в мире", - сказал он, добавив, что Китай и в будущем намерен играть конструктивную роль в разрешении региональных конфликтов.

"Мир не ограничивается войной в Украине", - добавил китайский дипломат.

Сближение враждовавших в последние десятилетия крупных региональных держав вызвало реакцию по всему Ближнему Востоку. Договоренность приветствовали власти Ирака и Омана, командование спонсируемых Ираном йеменских повстанцев-хуситов и лидер ливанского шиитского движения "Хезболла".

Представитель Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что Саудовская Аравия держала США в курсе переговоров, но напрямую Вашингтон в процессе не участвовал.

"Деэскалация и дипломатия вкупе со сдерживанием - это основные элементы политики, обозначенной президентом Байденом в ходе визита в регион в прошлом году", - цитирует агентство Рейтер пожелавшего остаться анонимным сотрудника Госдепартамента США.

"Новые правила игры"

Автор фото, Getty Images

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Саудовская Аравия и Иран - два могущественных соседа - не один десяток лет ведут борьбу за превосходство в регионе. Их противостояние обостряют религиозные противоречия. Страны привержены двум разным течениям в исламе - Иран преимущественно состоит из шиитов, а Саудовская Аравия считается одним из лидеров суннитского ислама.

Саудовская Аравия, на территории которой зародился ислам, исторически считала себя лидером исламского мира.

Но в 1979 году в Иране произошла исламская революция, в результате которой в регионе появилось теократическое государство, главной целью которого стал экспорт этой модели в другие страны.

К росту напряжения между двумя странами приводили почти все потрясения, которые Ближний Восток испытывал за последние годы. Каждая из двух стран продвигала свои интересы в региональных конфликтах, в частности, в Йемене и Сирии, и в борьбе за политическое влияние в других странах, например, в Бахрейне, Ливане и Ираке.

Дипломатические отношения между ними были разорваны в 2016 году Эр-Риядом после казни в Саудовской Аравии шиитского проповедника шейха Нимра аль-Нимра, которая спровоцировала нападения на саудовское посольство в Иране.

"Когда две региональные сверхдержавы начинают договариваться, это меняет правила игры", - сказала эксперт по Ближнему Востоку НКО Crisis Group Дина Эсфандиари в беседе с агентством AFP.

"Потенциальный минус здесь, конечно, в том, что если они начнут делить между собой регион и все решать между собой, большая часть регионального контекста и проблем будет забыта, что может стать проблемой", - добавила она.