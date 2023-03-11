СМИ: Тегеран и Москва договорились о поставке Ирану истребителей Су-35

час назад

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Автор фото, Getty Images

Россия будет поставлять Ирану истребители Су-35. Иранское правительство объявило о заключении договора с Москвой, российская сторона сделку пока официально не комментировала.

"Истребители Су-35 технически пригодны для использования Ираном, и Иран окончательно утвердил соглашение об их закупке", - цитирует иранская телерадиокомпания IRIB слова анонимного сотрудника иранской миссии в ООН.

Источник иранского СМИ не назвал суммы сделки и не рассказал ее подробностей. Он добавил, что Иран также интересуется покупкой военных самолетов еще у нескольких стран.

ВВС Ирана насчитывают всего несколько десятков боевых самолетов - это российские и устаревающие американские модели, оставшиеся после исламской революции 1979 года в Иране.

В 2018 году Иран заявил, что начал производство собственного истребителя Kowsar. Некоторые эксперты говорят, что Kowsar - это копия F-15, который в США начали производить в 1960-е годы.

Военно-техническое сотрудничество России и Ирана серьезно беспокоит Запад. Еще в конце прошлого года официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что эти две страны начали оказывать друг другу беспрецедентную военную поддержку.

Президент России Владимир Путин встречался с Верховным лидером Ирана Аятоллой Хаменеи в Тегеране в июле прошлого года и говорил тогда о необходимости сближения стран из-за давления Запада, серьезно возросшего после нападения России на Украину.

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Через месяц, в августе, разведка США сообщила, что Тегеран начал поставлять Москве беспилотники-камикадзе для поражения целей в Украине.

Поначалу стороны категорически отрицали эту информацию, но вскоре украинские территории и объекты начали подвергаться атакам иранских БПЛА "Шахед-31" и "Шахед-36". Иран все же признал поставку России ограниченного числа БПЛА, но заявил, что аппараты были поставлены до начала войны.

По информации Кирби, Иран и Россия уже тогда обсуждали совместное производство беспилотников.

В середине февраля британская Guardian сообщила, что Иран переправил в Россию новую модель беспилотников дальнего радиуса действия. Источники газеты утверждали, что речь идет уже не о дронах-камикадзе, а о более сложных БПЛА, способных запускать ракеты с дальних расстояний.

В статье также говорилось о визите делегации из 10 российских офицеров в Иран в ноябре прошлого года. Газета писала, что им продемонстрировали все возможности военных технологий Ирана, и россияне выбрали шесть дронов "Мохаджер-6" с радиусом действия около 200 километров, способных нести две ракеты под каждым крылом.