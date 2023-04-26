Экс-главу штаба Навального в Уфе Лилию Чанышеву попросили приговорить к 12 годам колонии

час назад

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Автор фото, TEAMCHANYSHEVA/FACEBOOK

Обвинение запросило 12 лет колонии для бывшей руководительницы уфимского штаба Алексея Навального ("Штабы Навального" признаны в России экстремистской организацией и запрещены) Лилии Чанышевой, обвиняемой в создании экстремистского сообщества. Чанышева стала первой соратницей Навального, которой вменили эту статью.

"12 лет колонии прокурор запросил для Лилии Чанышевой", - сообщил телеграм-канал группы поддержки Чанышевой.

Суд над активисткой проходит в закрытом режиме. Это означает, что на его заседаниях не могут присутствовать ни журналисты, ни близкие Чанышевой, ни слушатели.

Чанышеву обвиняют в "организации экстремистского сообщества с использованием служебного положения" (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ), "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности" (ч. 1 ст. 280 УК РФ) и в "пропаганде деяний некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан" (ч. 3 ст. 239 УК РФ).

В общей сложности по предъявленным обвинениям Чанышевой может грозить до 18 лет лишения свободы.

Своей вины соратница Навального не признает. С конца февраля она находится в уфимском СИЗО №1, куда ее этапировали из Москвы.

Решение о том, что рассмотрение дела Чанышевой пройдет в закрытом режиме, было принято на предварительном заседании суда 1 марта.

"Власти знают прекрасно, что обвинение пустое и абсурдное, поэтому на все заседания не будут пускать журналистов и слушателей", - говорилось в заявлении телеграм-канала "Команда Навального".

Тогда же, 1 марта, суд отказал Чанышевой в свиданиях с родственниками и изменении меры пресечения на домашний арест. Согласно решению суда, она останется под стражей еще на полгода - до конца августа 2023 года.

Адвокат Чанышевой Сергей Макаренко ранее заявил, что надежда на оправдание у его подзащитной есть только в случае смены режима в стране, писал телеграм-канал Sota.

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Активистка была задержана в Уфе в ноябре 2021 года. Чанышевой первой из соратников Навального предъявили обвинения в создании экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ).

В конце января 2022 года Чанышева - наряду с Навальным и другими его соратниками - была внесена Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности.

Штабы Навального прекратили существование, после того как летом 2021 года были признаны судом экстремистскими организациями и запрещены. За участие в таких организациях теперь грозит уголовная ответственность.

После задержания Чанышевой ее коллега - бывший руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков (объявлен в России "иноагентом") рассказал в фейсбуке о том, как Чанышева пришла на работу в штаб оппозиционера.

"Она работала аудитором в Deloitte, отличная зарплата, квартира, машина, все дела. Лилия ушла с работы, согласилась на зарплату в три раза меньше (мы больше просто не могли платить). Согласилась на спецприемники и нападения, на тяжелую работу регионального политического активиста в очень сложном регионе", - писал Волков.

Ранее в среду Басманный суд Москвы ограничил Навального в ознакомлении со 196 томами его дела о создании экстремистского сообщества до 5 мая. Навальный в суде заявил, что против него возбудили уголовное дело по статье о терроризме. После этого суд проходил в закрытом режиме.

"Они выдвинули абсурдные обвинения, по которым мне грозит 30 лет колонии. Следователь [Роман] Видюков вчера сказал, что из этого дела отдельно выделено террористическое дело о том, что я, сидя в тюрьме, совершаю теракты. И по этому делу меня будет судить отдельно военный суд. Мне грозит 30 лет по этому делу, видимо, пожизненное по-следующему", - цитировали заявление Навального его соратники.

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