Поправки в закон "О гостайне": кому и какие проблемы они могут создать в России

час назад

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В Госдуму внесен проект поправок в федеральные законы "О гостайне" и "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ". В случае принятия они осложнят жизнь родственникам секретоносителей, призывникам и адвокатам, а также сотрудникам кремлевской администрации, сенаторам, депутатам и судьям. Президент и ФСБ получат новые полномочия по обеспечению в России режимов секретности.

Поправки разработали пять депутатов - членов комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы. Они объясняют разработку законопроекта "новыми угрозами", связанными с военными действиями в Украине и санкциями против России - в том числе с "участившимися случаями несанкционированных выездов за границу" с "одновременным оформлением документов для постоянного проживания на территории иностранных государств".

Допуск к гостайне означает ограничение неприкосновенности частной жизни при проведении ФСБ проверочных мероприятий для его оформления и права выезда за границу. Проект поправок ужесточает эти условия для разных категорий секретоносителей - от призывников до адвокатов.

При этом закон, как предлагают авторы поправок, будет действовать в мирное время, а в условиях мобилизации и военного положения президент сможет в любой момент изменить правила охраны гостайны. Таким образом, поправки "полностью развязывают государству руки, но чем больше у него прав, тем больше нарушений прав граждан - это всегда прямая зависимость", сказал Би-би-си адвокат, руководитель правозащитного проекта "Первый отдел" Иван Павлов (признан в России "иностранным агентом").

Би-би-си рассказывает, кому и какие проблемы сможет создать закон о гостайне в случае принятия поправок.

Проблемы для призывников

Новые правила, прежде всего, упраздняют концепцию добровольности оформления допуска к гостайне. Сейчас человек, поступая на работу или на военную службу, связанную с секретами, не только заполняет анкету, но и подписывает согласие на проведение в отношении него проверочных мероприятий.

Проект поправок никакого письменного согласия - и, соответственно, обязанности работодателя или командования информировать человека о том, в чем заключается такая проверка и как будут ограничены его права - уже не требует. А для призыва на срочную службу или военные сборы не потребуется даже заполнения анкеты. То есть призывник может даже не узнать о том, что его проверяют для оформления допуска.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что это связано с большим количеством отказов давать добровольное согласие на оформление допуска.

Теперь отказаться от оформления допуска к гостайне, из-за которого его потом не будут выпускать за границу, призывник уже не сможет. "Приведет ли это к усилению ответственности призывников в случае разглашения каких-то сведений об их дислокации или службе, будет зависеть от практики - из законопроекта это не ясно", - говорит Павлов.

Проблемы для сотрудников кремлевской администрации и родственников секретоносителей

Новым препятствием для допуска к гостайне, согласно поправкам, может стать наличие у секретоносителя или у его близких родственников зарубежной недвижимости и банковских счетов в иностранных банках. Хранить за границей деньги и ценности и пользоваться ими будет запрещено.

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Полномочия ФСБ при этом предлагается расширить: заключение ведомства о "нецелесообразности" доступа кого-либо к гостайне станет для руководителей секретоносителя обязательным.

Отстранять от доступа к секретам заместителей министров и других руководителей федеральных органов будет межведомственная комиссия: то есть подход к руководителям такого уровня будет коллегиальным и более гибким, объясняет Павлов.

Министры и главы федеральных ведомств входят в перечень лиц, допущенных к гостайне, который утверждает президент.

Более жестким может стать и режим секретности в администрации президента - он лично будет определять порядок его обеспечения.

Проблемы для адвокатов и судей

Поправки в случае их принятия еще больше осложнят работу адвокатов по делам, связанным с гостайной. Сейчас любой адвокат для участия в таких делах дает подписку о неразглашении - допуск ему оформляет следователь и суд. При этом никаким ограничениям прав - например, возможности выезжать за границу - адвокаты не подвергались. По новому закону адвокаты, получая на время судопроизводства по конкретному делу допуск к гостайне, могут стать невыездными.

При этом в отличие от других секретоносителей, которым по закону о гостайне полагается не только "кнут" (запрет на выезд за границу), но и "пряник" (процентная надбавка к зарплате), адвокаты зарплату вообще не получают - следовательно, проектом поправок для них предусмотрен только "кнут", отмечает Павлов. "Ясно, что это направлено в том числе на противодействие защите в уголовных делах", - говорит он.

Должностные лица, допущенные в "особом порядке" к сведениям особой важности или совершенно секретным, будут обязаны предварительно уведомлять ФСБ о предстоящем выезде за границу. Обязанность коснется министров и других глав федеральных ведомств, сенаторов, депутатов Госдумы и региональных парламентов, глав муниципальных образований и даже судей.

Порядок уведомления определит президент, при этом для "отдельных лиц" он может установить "иной порядок выезда".

"Необходимость официально отчитываться перед ФСБ еще раз подчеркивает прежде всего место судей и законодателей в государственной системе России - насколько они самостоятельны и независимы", - отмечает Павлов.

Проблемы для недопущенных к секретам

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Секретоносители по новому законопроекту будут обязаны сообщать о появлении у них оснований для отказа в допуске к гостайне. А также - о "предпринимавшихся попытках" получить от них секретные сведения.

Порядок такого доносительства и самодоносительства установит правительство.

Сейчас закон о гостайне формально касается граждан, которые "взяли на себя обязательства либо обязаны по своему статусу" исполнять его требования. Проект поправок предлагает эту формулировку о сфере действия закона исключить. Иван Павлов говорит, что с точки зрения права это все равно не может легализовать преследование людей, которые вообще не знали, что имеют дело с гостайной.

Допуска к гостайне не было у осужденного на 22 года колонии строгого режима по делу о госизмене журналиста Ивана Сафронова и у приговоренной к 15 годам по делу о шпионаже топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан, приводит пример адвокат. "Такое применение закона абсурдно и останется абсурдным, даже если сфера его действия формально не будет направлена исключительно на секретоносителей", - считает Павлов.

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