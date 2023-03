Непредсказуемый "Оскар". В Лос-Анджелесе все готово к церемонии вручения главной кинопремии

27 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images

Церемонию вручения "Оскара" в 2023 году и критики и букмекеры называют одной из самых непредсказуемых.

Казалось бы, с главным претендентом все понятно: лента "Всё везде и сразу" (Everything Everywhere All At Once), смесь научной фантастики, комедии и фильмов о мастерах боевых искусств, где действие прыгает между китайской прачечной в Лос-Анджелесе и многочисленными фантастическими вселенными, может претендовать на первое место уже по одному числу номинаций - их сразу 11.

Однако не все так просто, ведь среди конкурентов - такие сильные картины, как "На Западном фронте без перемен" (All Quiet on the Western Front) и "Банши Инишерина" (The Banshees of Inisherin).

В категориях лучших актеров и актрис фаворитами "Оскара" считаются Остин Батлер, Брендан Фрейзер, Кейт Бланшетт и Мишель Йео.

Многие из претендентов на "Оскара" уже получили высшие награды на других церемониях, таких как, например, Премия гильдии актеров Америки (SAG Awards), которую часто называют генеральной репетицией "Оскара", а также "Золотой Глобус" и BAFTA. Однако на них не определилось очевидных лидеров, разные премии выигрывали разные актеры.

Так что на этот раз распределение призов называют самым непредсказуемым за многие годы.

А кто ведущий?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Джимми Киммел (на фото слева) на церемонии 2018 года

95-ю церемонию награждения проведет американский актер, комик и сценарист Джимми Киммел. Он не новичок в этом деле, уже трижды вел такие церемонии, правда, и у него не обходилось без скандалов - так, в 2017 году кинолента-победитель была объявлена ошибочно.

"Люди спрашивают, будут ли в этом году какие-то проблемы, будет ли насилие, - уже успел пошутить Киммел по поводу прошлогодней церемонии, на которой Уилл Смит дал пощечину ведущему Крису Року. - Очень надеюсь, что нет. Да и само решение поменять цвет ковровой дорожки с красного на цвета шампанского свидетельствует о том, что мы уверены - кровопролития не будет".

Автор фото, EPA Подпись к фото, Киммел обещает, что на новой ковровой дорожке "кровопролития не будет"

В этом году устроители шоу действительно впервые с 1960 года поменяли цвет ковровой дорожки. Кроме того, в этом году дорожка будет расстелена в крытом помещении, а не под открытым небом.

Кто будет представлять победителей?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Победители прошлого года Ариана ДеБос, Трой Коцур и Джессика Честейн

По традиции победителям в категориях лучших мужских и женских ролей "Оскаров" вручают победители прошлого года. Так и будет в случае с Джессикой Честейн, Арианой ДеБос и Троем Коцуром, однако четвертого победителя - Уилла Смита - на церемонию не допустили. В его отношении действует 10-летний запрет из-за прошлогодней скандальной выходки.

В разных категориях "Оскаров" в этом году будут вручать также Харрисон Форд, Николь Кидман, Сэмюэл Л. Джексон, Дуэйн Джонсон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Джон Траволта, Эмили Блант, Гленн Клоуз, Дженнифер Коннелли и Флоренс Пью.

Приглашена также Хэлли Берри, единственная пока цветная актриса, получившая "Оскара" за лучшую женскую роль. Впрочем, в этом году к ней вполне может присоединиться и Йео.

Фавориты-2023

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Брендан Фрейзер и Остин Батлер поборются в номинации "лучшая мужская роль"

В этом году предсказать победителей трудно как никогда. Все предшествующие "Оскару" церемонии, такие как BAFTA, Golden Globe и другие, по результатам которых обычно можно судить о явных фаворитах, определили разных победителей.

Единственная актерская категория, в которой эксперты уверены, - премия за лучшую мужскую роль второго плана, которая почти наверняка достанется Ке Хюй Цюаню из "Все везде и сразу".

Все остальное - интрига. Брендан Фрейзер ("Кит") и Остин Батлер ("Элвис") были оба отмечены главными призами за лучшую мужскую роль на других крупных церемониях, и "Оскар" с равной вероятностью может достаться любому из них.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Кейт Бланшетт номинирована на премию за лучшую женскую роль в картине "Тар" Тодда Филда

Не менее плотная гонка в номинации за лучшую женскую роль: Мишель Йео ("Все везде и сразу") против Кейт Бланшетт ("Тар").

Не берутся критики что-либо предсказывать и в категории "лучшая актриса второго плана". Там интрига на троих - Анджела Бассетт ("Ваканда навсегда"), Керри Кондон ("Банши Инишерина") и Джейми Ли Кертис ("Все везде и сразу").

Картина-фаворит?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В номинации "лучший фильм" ситуация более предсказуемая, все говорит в пользу "Всё везде и сразу"

На данный момент явным лидером выглядит картина "Всё везде и сразу"(Everything Everywhere All At Once), получившая сразу 11 номинаций и уже взявшая все возможные призы, за исключением разве что премии Британской академии BAFTA.

Британцы этот фильм восприняли куда менее тепло, чем американцы, и все свои предпочтения решили отдать куда более близкой им по духу киноэпопее о Первой мировой "На Западном фронте без перемен" (All Quiet on the Western Front).

У букмекеров, кстати, все делают ставки на то, что он получит второе место, а третье достанется картине ирландца Мартина Макдоны "Банши Инишерина"(The Banshees of Inisherin).

Лучшая картина выбирается голосованием, в ходе которого члены академии расставляют 10 номинированных фильмов в порядке от лучшего к худшему.

Кто исполнит на сцене свои хиты?

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Рианна исполнит хит Lift Me Up из фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда"

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Ровно через месяц после своего фантастического выступления на "Супербоуле" на сцену Академии выйдет Рианна с хитом Lift Me Up из фильма Черная пантера: Ваканда навсегда" (Black Panther: Wakanda Forever).

Впрочем, хотя эта песня и номинирована на "Оскара" в категории лучшей оригинальной песни к фильму, победителем, по мнению экспертов, все же станет индийский хит Naatu Naatu из фильма "RRR. Рядом ревёт революция", который исполнят Рахул Сиплигандж и Каала Бхайрава.

Дэвид Бирн, Сон Люкс и Стефани Сюй порадуют собравшихся песней This Is A Life из фильма "Всё везде и сразу" (Everything Everywhere All At Once), Дайан Уоррен с Софией Карсон исполнят Applause из фильма "Теперь вместе" (Tell It Like a Woman).

А вот Леди Гага на сцену не выйдет, хотя ее песня Hold My Hand из фильма "Топ Ган: Мэверик" и попала в число номинированных. Впрочем, на самой-то церемонии певица появится, и поклонники не теряют надежды, что она могла приготовить им сюрприз.