Экс-глава СБУ и друг Зеленского Баканов, которого подозревали в срыве подготовки к войне, официально ни в чем не обвиняется. Почему это важно для Украины

час назад

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Автор фото, Future Publishing Подпись к фото, Ивана Баканова называют другом детства Владимира Зеленского

Бывший глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, которого пресса подозревала в срыве подготовки к российскому вторжению, не фигурирует ни в одном уголовном деле - это следует из ответа Государственного бюро расследований (ГБР) на на запрос Украинской службы Би-би-си.

Иван Баканов, которого называют другом детства президента Владимира Зеленского, был отстранен с поста руководителя главной украинской спецслужбы в июле прошлого года. Формально - по статье дисциплинарного устава о ненадлежащем выполнении служебных обязанностей.

С тех пор Баканов исчез из публичного поля, а его отставку не комментировал ни президент, ни преемник на должности главы СБУ Василий Малюк.

Наблюдатели подозревали, что настоящей причиной изгнания Баканова была провальная работа СБУ по подготовке к отражению российского вторжения, а на прошлой неделе украинская пресса выступили с утверждениями, будто бывший глава спецслужбы фигурирует сразу в нескольких уголовных производствах, которые ведет ГБР.

Дела нет

"В производстве следователей ГБР уголовные производства, в которых проверяется незаконная деятельность (Баканова) не находятся, о подозрении последнему не объявлялось, обвинительные акты в суд не направлялись, материалы служебного расследования в ГБР не поступали", - сообщили Би-би-си в ГБР - следственном органе, который занимается делами против сотрудников украинских правоохранительных органов, судей и высших государственных чиновников.

Служебная проверка, о которой упоминается в заявлении ГБР, была назначена немедленно после отставки Баканова летом прошлого года. О ее окончании стало известно в начале февраля, а результаты проверки не были опубликованы по причине наличия в этих документах секретных материалов.

Собеседник Би-би-си, близкий к Ивану Баканову, рассказал, что проверка показала отсутствие в действиях бывшего главы СБУ состава преступления.

Генералы Баканова

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Слухи о том, что деятельность Ивана Баканова может стать предметом интереса правоохранителей, появились сразу после полномасштабного вторжения России в Украину.

Уже в первые дни большой войны СМИ сообщили, что Баканов в момент начала агрессии находился за пределами страны. Пресс-служба ведомства отвергала эти обвинения, однако полностью развеять сомнения по поводу того, где пребывает глава СБУ, удалось только спустя месяц, когда в соцсетях появились фотографии Баканова с пистолетом и в камуфлированном шлеме в центре Киева. Сейчас источники Би-би-си в окружении Баканова утверждают, что он не покидал территорию страны с 24 февраля прошлого года.

Стремительное продвижение российских войск на юге (в частности, беспрепятственное преодоление ими Крымского перешейка, переход Днепра и захват Херсона), а также на севере страны (уже спустя несколько дней после начала вторжения колонна российских войск достигла предместий Киева) возбудило подозрения, что по меньшей мере некоторые представители украинских спецслужб саботировали подготовку к вторжению, о вероятности которого уже несколько месяцев предупреждали американские партнеры, а то и вообще содействовали оккупантам.

Летом прошлого года эти подозрения подкрепил арест бывшего главы базировавшегося в Херсоне крымского управления СБУ Олега Кулинича. Его обвинили в государственной измене.

Незадолго до этого в Сербии был задержан другой генерал СБУ, покинувший территорию Украину за несколько часов до российского вторжения, - бывший начальник управления внутренней безопасности спецслужбы Андрей Наумов. В Украине его обвиняют в госизмене и содействии россиянам в захвате Чернобыльской АЭС. Киев уже направил в Белград документы на его экстрадицию.

Автор фото, СБУ Подпись к фото, По одной из версий, отставка Баканова была связана с провальной работой СБУ в преддверии российского вторжения

И Кулинича, и Наумова называли людьми, близкими к Ивану Баканову: именно при нем они оба пришли извне спецслужбы на высокие должности в СБУ.

Госбюро расследований напомнило Би-би-си, что продолжает расследовать дело против Кулинича. Кроме того, ГБР подтвердило, что расследование дела, "в котором исследуются обстоятельства ненадлежащей организации обороны материковой части Украины с направления [Крыма]", продолжается. В то же время ведомство не сообщило, кто именно фигурирует в этом деле в качестве подозреваемых.

На прошлой неделе киевское издание НВ со ссылкой на "топ-представителя Офиса президента" сообщило, что Иван Баканов фигурирует в уголовных производствах ГБР относительно оккупации части территории страны.

"Война обнажила все, что происходит в СБУ. В Офисе президента пришли в ужас от того, как руководил Баканов. По многих направлениям - просто провал", - цитировало неназванного чиновника НВ.

Полученное Би-би-си заявление ГБР об отсутствии дел против Баканова по сути дезавуирует эту информацию.

Друг Зеленского

В свое время назначение Ивана Баканова главой Службы безопасности Украины было воспринято в Украине как одно из самых неоднозначных кадровых решений новоизбранного президента Владимира Зеленского.

До этого назначения Баканов, судя по его биографии, не имел ничего общего со спецслужбами. Зато он был другом детства и соседом по криворожскому дому Владимира Зеленского, а позже - и бизнес-партнером будущего президента в его проекте "Квартал 95".

Автор фото, Future Publishing Подпись к фото, Назначение Баканова на пост главы СБУ многими воспринималось как фаворитизм со стороны президента. На фото: встреча Баканова и Зеленского с послом Финляндии в Украине (2019 год)

Возможно, поэтому поначалу Зеленский резко реагировал на вопросы об ответственности Баканова за упущения в подготовке к отражению российской агрессии.

"Если бы я захотел его уволить, я бы его уволил", - ответил он на вопрос о возможной отставке Баканова 27 июня прошлого года, через четыре месяца после начала войны.

Спустя неполный месяц, 17 июля, Зеленский неожиданно отстранил Ивана Баканова с поста главы СБУ. В тот же день от должности была отстранена и генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"[Эти шаги] связаны с тем, что президент и мы все достаточно долго ждали более конкретных радикальных результатов от руководителей этих двух органов относительно очищения этих органов от коллаборантов и предателей. Но на шестом месяце войны мы продолжаем выявлять этих людей", - прокомментировал этот шаг заместитель главы Офиса президента, курирующий правоохранительную сферу, Андрей Смирнов.

Сам Зеленский судьбу Ивана Баканова с тех пор не комментировал.

Судя по тому, что Венедиктову вскоре назначили послом Украины в Швейцарии, вопросов у правоохранительных органов к ней в итоге не возникло. Относительно Баканова, который после отставки пропал из публичной сферы, сказать то же самое нельзя.

Фамилия Баканова регулярно появлялась в СМИ в связи со "странными делами", творившимися в СБУ при его руководстве. Речь идет, например, об убийстве оперативниками СБУ члена украинской переговорной группы на мирных переговорах с россиянами, разведчика Дениса Киреева, или о попытке арестованного ныне главы харьковского управления СБУ Романа Дудина захватить власть в городе в первые дни большой войны.

Отложенные вопросы к команде Зеленского

комментарий корреспондента Русской службы Би-би-си в Украине Святослава Хоменко

Сейчас, спустя год после начала полномасштабной агрессии России, когда украинское общество начинает привыкать к "новой нормальности" кровопролитных боев на востоке страны и спорадических ракетных ударов российской армии по остальной территории, в публичной дискуссии все чаще возникает вопрос о том, все ли сделала украинская власть для подготовки к войне и лежит ли на ней часть ответственности за происходящее.

Спустя год большой войны официальный Киев так и не смог выработать стройный нарратив, объясняющий, почему власть в публичном поле игнорировала предупреждения Запада о неминуемой агрессии. А уже звучавшие объяснения - вроде того, что накануне вторжения Запад не давал конкретной информации о планах россиян, а просто нагнетал напряжение, или что Киев не хотел провоцировать панику среди своего населения - либо опровергаются партнерами Украины, либо звучат неубедительно.

По умолчанию, согласно своеобразному общественному консенсусу, случай с Бакановым был частью ответа на этот вопрос: "Президент назначил главой спецслужбы своего друга. После начала большой войны оказалось, что в спецслужбе работают десятки предателей и изменников. Президент уволил своего друга. Сейчас не время заниматься разбором полетов, но после победы со всем подробно разберемся".

Заявление ГБР о том, что оно не расследует дел против Баканова, рушит эту схему. Ведь если подготовку к войне саботировал не Баканов, то кто?

На недавней пресс-конференции, приуроченной к годовщине начала большой войны, Владимиру Зеленскому задали эти вопросы напрямую: чувствует ли он личную ответственность за то, что граждане Украины не были проинформированы о реальных угрозах, и какое наказание должен понести его друг, бывший глава СБУ Иван Баканов?

Нервный ответ президента, по сути, сводился к напоминанию о том, что не в последнюю очередь благодаря Зеленскому лично не было потеряно государство и не был оккупирован Киев. Слово "Баканов" в ответе президента не прозвучало ни разу.

Никто не ставит под сомнение ключевую роль Зеленского в поднятии морального духа защитников Украины, особенно в первые дни и недели войны. Все отдают должное тому, что он стал символом сопротивления украинцев, символом борьбы за свободу и внутри страны, и во внешнем мире.