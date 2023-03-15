Полиция Пакистана отложила арест экс-премьера Хана. Его пытались поймать два дня

59 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Имран Хан в окружении сторонников на пороге своей резиденции в Лахоре

Пакистанский суд в среду отдал распоряжение полиции приостановить попытки ареста бывшего премьер-министра страны, а ныне лидера оппозиции Имрана Хана, чтобы снизить напряженность в стране.

Сотни сторонников бывшего премьера два дня не давали властям взять его под стражу и вступали в ожесточенные стычки с полицией, которая применяла слезоточивый газ и водометы.

Вскоре после приказа о приостановке ареста Имран Хан вышел из дома к своим сторонникам и сфотографировался с ними.

Ранее один из высокопоставленных чиновников Пенджаба объяснил отсрочку с арестом необходимостью восстановить порядок накануне проведения главного спортивного мероприятия страны - финала суперлиги по крикету, который состоится 19 марта на стадионе в нескольких километрах от дома Хана.

Операция по задержанию Имрана Хана была начата после того, как суд в Исламабаде выдал ордер на его арест, поскольку бывший премьер отказался явиться в суд, чтобы дать показания по делу о продаже подарков. Эти подарки ему дарили высокопоставленные представители иностранных государств в период с 2018 по 2022 годы, когда он был премьером.

Список этих подарков был опубликован еще в прошлом году и включает семь пар часов, в том числе часы за 300 тыс. долларов, а также, по некоторым данным, бриллиантовые украшения и обеденные сервизы.

Сам Имран Хан, потерявший пост премьера в апреле прошлого года, отрицает какие-либо незаконные действия со своей стороны и называет возбужденное против него дело политически мотивированным.

При этом он сообщил в своем твиттере, что подписал обязательство, по которому обещает прибыть в суд до 18 марта, после чего приказ о его аресте и был отсрочен, а полицейские и рейнджеры, принимавшие участие в операции, убрали блокпосты и покинули район, в котором находится резиденция Хана.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Сторонники Имрана Хана забрасывали полицию камнями, в ответ та применяла слезоточивый газ и водометы

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Полиция попыталась арестовать бывшего премьера еще во вторник, после того как он не появился в суде. однако сотни сторонников Имрана Хана не пустили стражей порядка к резиденции, из толпы в полицейских полетели кирпичи и камни, те в ответ применили дубинки, слезоточивый газ и водометы.

Сам политик и бывшая звезда крикета утверждал, что не прибыл в суд из соображений безопасности, потому что ранее там уже происходили нападения боевиков, но все же дал обещание, что прибудет туда в субботу.

Ранее в интервью Би-би-си Хан говорил, что у полиции нет никаких причин для его ареста, а что правительство готово на все, чтобы упрятать его за решетку.

По словам бывшего премьера, власти с помощью этого ареста пытаются помешать ему и его партии принять участие в предстоящих выборах. "В тюрьме я или нет - они не смогут помешать моей партии победить", - сказал он.

В свою очередь министр информации Пакистана Марриюм Аурангзеб утверждает, что в этом деле нет никакой политической подоплеки, и полиция лишь выполняет решение суда.

По ее словам, Хан в попытке избежать ареста и спровоцировать насилие использовал своих сторонников, в том числе женщин и детей, в качестве живого щита.

После того, как в прошлом году в ходе парламентского голосования Имран Хан потерял свой пост, он начал ездить по стране, организуя митинги протеста, критикуя правительство и армию и требуя проведения досрочных выборов.