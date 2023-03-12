Британия потратит почти 2 млрд фунтов на восполнение запасов оружия, переданного Украине
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Великобритания в ближайшие два года увеличит свой оборонный бюджет на 5 млрд фунтов. 1,9 млрд фунтов из этого бюджета будет потрачено на восполнение запасов оружия, которое отправляется в Украину, а также на совершенствование мощностей по производству боеприпасов.
Увеличение оборонного бюджета будет объявлено в новой стратегии безопасности, которая, как ожидается, будет опубликована в понедельник.
Британский премьер-министр Риши Сунак подтвердил это перед встречей в Калифорнии с президентом США Джо Байденом и австралийским премьером Энтони Альбанезе.
На этой встрече в рамках оборонного альянса AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты), созданного в 2021 году для противостояния растущему влиянию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, планируется, в частности, согласовать поставку атомных подводных лодок Австралии.
Австралия станет седьмой после США, Великобритании, Франции, Китая, Индии и России страной в мире, эксплуатирующей атомные подводные лодки.
3 млрд фунтов Великобритания планирует потратить на поддержку AUKUS и совершенствование промышленной инфраструктуры по строительству и обслуживанию подводных лодок.
Оборонную стратегию Великобритании решено было пересмотреть после того, как Россия развязала в Украине полномасштабную войну.
Расходы на оборону будут вновь рассмотрены после 2025 года с учетом объявленной цели довести их в долговременной перспективе до 2,5% ВВП, заявил представитель Даунинг-стрит, не назвав конкретные даты и сроки.
В прошлом году Британия, по данным НАТО, потратила на военные нужды 2,16 % от своего валового внутреннего продукта.
Страны-члены НАТО еще в 2014 году пообещали друг другу не менее 2% ВВП, однако в 2022 году лишь девять из них, включая США, Британию и страны Балтии, выполняли это требование.
Лондон продолжает увеличивать расходы на оборону вот уже четыре года подряд - впервые со времен холодной войны.
На саммите НАТО в июле в Литве Британии намеревается обсудить с союзниками распределение финансовых и оборонных обязательств между странами альянса в свете нынешней обстановки в Европе и мире.
Перед отлетом в Калифорнию Риши Сунак отметил, что поскольку мир становится все более нестабильным, а конкуренция между государствами обостряется, мы должны быть готовы отстаивать свои интересы.
"Инвестируя средства в наши вооруженные силы, мы обеспечиваем нашу готовность к вызовам сегодняшнего и будущего дня", - заявил премьер.
Пересмотр отношений с Китаем
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Британия пересматривает свою оборонную стратегию в свете изменившейся международной обстановки и для борьбы с новыми угрозами, исходящими от России и Китая. В частности, речь идет об устранения фундаментального риска для европейской безопасности, который исходит от России, и о принятии необходимых мер, которые бы не дали Москве получить какую бы то ни было выгоду от ее незаконного вторжения в Украину.
Кроме того, Лондон намерен изменить общий подход к экономическому и политическому сотрудничеству с Китаем, поскольку экономическая, финансовая, военная и дипломатическая деятельность властей этой страны, с точки зрения британцев, создает серьезные угрозы глобальной безопасности. Подход к Китаю, - говорится в проекте, - должен быть основан на национальных интересах Британии и построен в тесном взаимодействии с ее союзниками.
Поведение Китая продолжает вызывать беспокойство у британских властей. В ноябре прошлого года Риши Сунак заявил , что "золотой век" отношений Британии и Китая закончился, и что тесные связи между двумя странами в минувшее десятилетие "были наивностью" со стороны Британии.
Сунак также добавил, что Великобритания остается надежным международным партнером, который готов отстаивать свои ценности везде, от Украины до Южно-Китайского моря.
"В прошлом году мы наглядно убедились, как глобальные кризисы влияют и на нашу жизнь дома, после того, как чудовищное вторжение России в Украину привело к росту цен на энергоносители и продукты питания. Мы намерены укрепить нашу обороноспособность, обеспечив и военную и экономическую безопасность. Мы обязаны повысить устойчивость технологических цепочек и роль разведывательных органов, а также в обязательном порядке гарантировать свою неуязвимость от каких бы то ни было действий враждебной державы", - отметил он.
В проекте новой оборонной стратегии также говорится о:
- создании нового Управления национальной безопасности в рамках MI5 для того, чтобы британские предприятия и другие организации получали незамедлительный доступ к экспертам по вопросам безопасности для срочного решения тех или иных проблем;
- создании Инициативы по экономическому сдерживанию для обеспечения соблюдения санкций, чтобы от них не могли уклониться нарушители прав человека и олигархи. Две недели назад британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли объявил о новом пакете скоординированных на международном уровне санкций и торговых мер, включая запрет на экспорт предметов, которые Россия использовала, или может использовать на поле боя. Военная разведка показала, что нехватка комплектующих в России в результате санкций уже сказывается на ее способности производить на экспорт бронетехнику, ударные вертолеты и системы ПВО, дополнительно подрывая ее роль, как экспортера вооружений;
- удвоении финансирования общегосударственной программы China Capabilities, включая инвестиции в обучение китайскому языку и дипломатическому опыту работы в Китае, а также о создании специальной программы, которая должна повысить компетенцию лиц, работающих в правительстве в области национальной безопасности;
- выделении дополнительных 20 миллионов фунтов для финансирования Всемирной службы Би-би-си, в том числе на языках враждебных Британии стран, откуда исходит спонсируемая государством дезинформация.