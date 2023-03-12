Британия потратит почти 2 млрд фунтов на восполнение запасов оружия, переданного Украине

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, MINISTRY OF DEFENCE Подпись к фото, Первая часть соглашения об обороне между США, Австралией и Британией касается предоставления атомных подводных лодок для ВМФ Австралии

Великобритания в ближайшие два года увеличит свой оборонный бюджет на 5 млрд фунтов. 1,9 млрд фунтов из этого бюджета будет потрачено на восполнение запасов оружия, которое отправляется в Украину, а также на совершенствование мощностей по производству боеприпасов.

Увеличение оборонного бюджета будет объявлено в новой стратегии безопасности, которая, как ожидается, будет опубликована в понедельник.

Британский премьер-министр Риши Сунак подтвердил это перед встречей в Калифорнии с президентом США Джо Байденом и австралийским премьером Энтони Альбанезе.

На этой встрече в рамках оборонного альянса AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты), созданного в 2021 году для противостояния растущему влиянию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, планируется, в частности, согласовать поставку атомных подводных лодок Австралии.

Австралия станет седьмой после США, Великобритании, Франции, Китая, Индии и России страной в мире, эксплуатирующей атомные подводные лодки.

3 млрд фунтов Великобритания планирует потратить на поддержку AUKUS и совершенствование промышленной инфраструктуры по строительству и обслуживанию подводных лодок.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Риши Сунак рассказал журналистам о планах повышения оборонного бюджета во время авиаперелета в Сан-Диего для встречи с Джо Байденом

Оборонную стратегию Великобритании решено было пересмотреть после того, как Россия развязала в Украине полномасштабную войну.

Расходы на оборону будут вновь рассмотрены после 2025 года с учетом объявленной цели довести их в долговременной перспективе до 2,5% ВВП, заявил представитель Даунинг-стрит, не назвав конкретные даты и сроки.

В прошлом году Британия, по данным НАТО, потратила на военные нужды 2,16 % от своего валового внутреннего продукта.

Страны-члены НАТО еще в 2014 году пообещали друг другу не менее 2% ВВП, однако в 2022 году лишь девять из них, включая США, Британию и страны Балтии, выполняли это требование.

Лондон продолжает увеличивать расходы на оборону вот уже четыре года подряд - впервые со времен холодной войны.

На саммите НАТО в июле в Литве Британии намеревается обсудить с союзниками распределение финансовых и оборонных обязательств между странами альянса в свете нынешней обстановки в Европе и мире.

Автор фото, Leon Neal Подпись к фото, Украинские военные в Британии проходят обучение на танках Challenger. В новую оборонную стратегию входят меры по противостоянию России

Перед отлетом в Калифорнию Риши Сунак отметил, что поскольку мир становится все более нестабильным, а конкуренция между государствами обостряется, мы должны быть готовы отстаивать свои интересы.

"Инвестируя средства в наши вооруженные силы, мы обеспечиваем нашу готовность к вызовам сегодняшнего и будущего дня", - заявил премьер.

Пересмотр отношений с Китаем

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Британия пересматривает свою оборонную стратегию в свете изменившейся международной обстановки и для борьбы с новыми угрозами, исходящими от России и Китая. В частности, речь идет об устранения фундаментального риска для европейской безопасности, который исходит от России, и о принятии необходимых мер, которые бы не дали Москве получить какую бы то ни было выгоду от ее незаконного вторжения в Украину.

Кроме того, Лондон намерен изменить общий подход к экономическому и политическому сотрудничеству с Китаем, поскольку экономическая, финансовая, военная и дипломатическая деятельность властей этой страны, с точки зрения британцев, создает серьезные угрозы глобальной безопасности. Подход к Китаю, - говорится в проекте, - должен быть основан на национальных интересах Британии и построен в тесном взаимодействии с ее союзниками.

Поведение Китая продолжает вызывать беспокойство у британских властей. В ноябре прошлого года Риши Сунак заявил , что "золотой век" отношений Британии и Китая закончился, и что тесные связи между двумя странами в минувшее десятилетие "были наивностью" со стороны Британии.

Автор фото, Richard Baker Подпись к фото, В годовщину начала войны в Украине британский премьер пригласил на Дайнинг-стрит представителей украинской армии, обучающхся в Соединенном Королевстве, их инструкторов и украинских дипломатов

Сунак также добавил, что Великобритания остается надежным международным партнером, который готов отстаивать свои ценности везде, от Украины до Южно-Китайского моря.

"В прошлом году мы наглядно убедились, как глобальные кризисы влияют и на нашу жизнь дома, после того, как чудовищное вторжение России в Украину привело к росту цен на энергоносители и продукты питания. Мы намерены укрепить нашу обороноспособность, обеспечив и военную и экономическую безопасность. Мы обязаны повысить устойчивость технологических цепочек и роль разведывательных органов, а также в обязательном порядке гарантировать свою неуязвимость от каких бы то ни было действий враждебной державы", - отметил он.

Автор фото, Chris Jackson Подпись к фото, Британия была одной из первых стран, поддержавших Украину в войне с Россией. Эта поддержка продолжается. В февраде украинских солдат, проходящих обучение в Соединенном Королевстве, посетил король Карл III

В проекте новой оборонной стратегии также говорится о: