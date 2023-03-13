Документальный фильм "Навальный" получил премию "Оскар"

13 марта 2023, 01:04 GMT Обновлено 12 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Награду Американской киноакадемии приняла Юлия Навальная, жена Алексея. Рядом с ней - их дочь Дарья, сын Захар и режиссер фильма Дэниел Роэр

Фильм "Навальный" получил премию "Оскар" Американской киноакадемии в категории "Лучший документальный фильм".

"Я хотел бы посвятить эту награду Алексею Навальному и всем политическим заключенным в мире", - сказал режиссер фильма Дэниел Роэр, получая золотую статуэтку "Оскара".

"Мой муж в тюрьме только за то, что говорил правду. Мой муж в тюрьме только за то, что защищал демократию. Алексей, я мечтаю о дне, когда ты станешь свободным и наша страна станет свободной. Держись, моя любовь", - сказала на вручении премии Юлия Навальная.

Подпись к фото, Картина "Навальный" получила премию "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм"

Картина канадского режиссера Дэниела Роэра, рассказывающая об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального и его возвращении в Россию, была впервые показана в январе 2022 года на фестивале независимого кино Sundance, где она получила приз зрительских симпатий. Этот документальный фильм также стал лауреатом британской премии "Бафта".

Режиссер Гильермо дель Торо, обладатель двух "Оскаров" за "Форму воды", получил приз в номинации "Лучший анимационный фильм" за свою версию классической сказки "Пиноккио". Эта лента недавно также получила британскую награду "Бафта".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Для Гильермо дель Торо это уже третий "Оскар"

Награда за лучшую мужскую роль второго плана вручена вьетнамскому актеру Ке Хюи Цюану (фильм "Все везде и сразу").

"Оскар" за лучшую женскую роль второго плана получила известная американская актриса Джейми Ли Кертис (фильм "Все везде и сразу"). Это первый "Оскар" 64-летней актрисы.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Джейми Ли Кертис получила "Оскара" за роль в фильме "Все везде и сразу"

Фильм "На Западном фронте без перемен", экранизация романа немецкого писателя Эриха Марии Ремарка, получил "Оскаров" в номинациях "Лучший иностранный художественный фильм", "Лучшая операторская работа" и за лучшую музыку к фильму.

Картина "Аватар. Путь воды" получила "Оскара" за лучшие визуальные эффекты.