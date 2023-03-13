Документальный фильм "Навальный" получил премию "Оскар"
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Фильм "Навальный" получил премию "Оскар" Американской киноакадемии в категории "Лучший документальный фильм".
"Я хотел бы посвятить эту награду Алексею Навальному и всем политическим заключенным в мире", - сказал режиссер фильма Дэниел Роэр, получая золотую статуэтку "Оскара".
"Мой муж в тюрьме только за то, что говорил правду. Мой муж в тюрьме только за то, что защищал демократию. Алексей, я мечтаю о дне, когда ты станешь свободным и наша страна станет свободной. Держись, моя любовь", - сказала на вручении премии Юлия Навальная.
Картина канадского режиссера Дэниела Роэра, рассказывающая об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального и его возвращении в Россию, была впервые показана в январе 2022 года на фестивале независимого кино Sundance, где она получила приз зрительских симпатий. Этот документальный фильм также стал лауреатом британской премии "Бафта".
Режиссер Гильермо дель Торо, обладатель двух "Оскаров" за "Форму воды", получил приз в номинации "Лучший анимационный фильм" за свою версию классической сказки "Пиноккио". Эта лента недавно также получила британскую награду "Бафта".
Награда за лучшую мужскую роль второго плана вручена вьетнамскому актеру Ке Хюи Цюану (фильм "Все везде и сразу").
"Оскар" за лучшую женскую роль второго плана получила известная американская актриса Джейми Ли Кертис (фильм "Все везде и сразу"). Это первый "Оскар" 64-летней актрисы.
Фильм "На Западном фронте без перемен", экранизация романа немецкого писателя Эриха Марии Ремарка, получил "Оскаров" в номинациях "Лучший иностранный художественный фильм", "Лучшая операторская работа" и за лучшую музыку к фильму.
Картина "Аватар. Путь воды" получила "Оскара" за лучшие визуальные эффекты.
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