В Думу внесли законопроект о повышении призывного возраста. Верхнюю планку поднимут до 30 лет уже с 2024 года

11 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Donat Sorokin/TASS

В Госдуму внесен законопроект, повышающий нижнюю планку призывного возраста до 21 года, а верхнюю - до 30. При этом нижнюю границу будут поднимать поэтапно, а верхнюю - уже с 1 января 2024 года.

В настоящее время в России на срочную службу призывают мужчин от 18 до 27 лет. Проект закона, предлагающий изменить этот порядок, был опубликован в понедельник в базе Госдумы.

Согласно внесенному законопроекту, с 1 января 2024 года начнут призывать молодых людей с 19 лет, с 1 января 2025-го - с 20 лет, а с 1 января 2026-го - с 21 года. Предельный возраст призыва будет повышен до 30 лет уже с 2024 года.

При этом законопроект предусматривает возможность для граждан, достигших 18 лет, подать заявление на прохождение срочной службы до наступления призывного возраста - то есть до достижения 21 года.

Как отмечается в пояснительной записке, повысить возраст призыва с 18 до 21 года предлагается "в целях гарантированного получения гражданами как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования".

Что касается повышения предельного возраста с 27 до 30 лет, то это необходимо как мера компенсации - поскольку повышение нижней границы приведет к сокращению числа подлежащих призыву граждан, утверждают авторы документа.

Весенний призыв проходит ежегодно с 1 апреля по 15 июля, а осенний - с 1 октября по 31 декабря.

Сдвинуть рамки призывного возраста на фоне войны против Украины в декабре прошлого года предложил министр обороны России Сергей Шойгу. Он сказал об этом на коллегии министерства, обращаясь к президенту Владимиру Путину. Путин с идеей Шойгу согласился.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

В новом году появлялись сообщения о том, что верхняя планка призывного возраста на срочную службу в российскую армию может быть поднята до 30 лет уже во время весенней призывной кампании 2023 года.

12 января, сразу после новогодних каникул, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, бывший замминистра обороны и автор многих военных поправок в законы, предположил, что на первых порах призывать будут "по смешанному типу" - то есть людей в возрасте от 18 до 30 лет.

Позже он изменил позицию и далее говорил, что изменение рамок призывного возраста в весеннюю призывную кампанию не ожидается. Депутаты подчеркивали, что рано говорить об изменениях, пока не внесен соответствующий законопроект.

Эксперты назвали идею переходного периода явной попыткой российских властей увеличить число россиян, которых имеют право призвать на военную службу, чтобы компенсировать массовую нехватку кадров, вызванную большими потерями в войне против Украины.

"Для мирного времени повышение минимального призывного возраста в России было бы нормальным - это обсуждалось последние 20 лет, - говорил Би-би-си директор правозащитной организации "Гражданин. Армия. Право" (объявлена в России "иностранным агентом") Сергей Кривенко. - Но повышение же верхней планки возраста призыва до 30 лет не очень понятно даже в мирное время".

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: