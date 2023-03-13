Обрушился американский Silicon Valley Bank. Это крупнейший банковский крах с 2008 года

42 минуты назад

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Автор фото, Reuters

Американский Silicon Valley Bank, который специализировался на кредитовании и обслуживании технологических компаний, потерпел крах. Хотя этот банк не входит в число крупнейших финансовых учреждений страны, это самый масштабный банковский крах с 2008 года, когда разразился мировой кризис.

Правительство США гарантировало сохранность средств американских вкладчиков Silicon Valley Bank, а банк HSBC выкупил британский бизнес потерпевшего крах банка, таким образом обеспечив его стабильность.

Американский финансовый регулятор закрыл Silicon Valley Bank и конфисковал его активы в пятницу. Это произошло после того, как банк не смог найти 2,25 млрд долларов для покрытия убытков от продажи активов - главным образом правительственных ценных бумаг, изменившихся в цене после повышения учетной ставки.

9 марта акции банка упали более чем на 60%, одновременно вкладчики начали массово забирать из Silicon Valley Bank свои депозиты.

Silicon Valley Bank был одним из основных банков американского и британского технологического сектора. По данным источников Би-би-си, его крах может затронуть от 30% до 40% британских стартапов, сотрудниками которых являются до 50 тысяч человек.

В субботу более 250 руководителей британских технологических компаний написали письмо министру финансов Великобритании Джереми Ханту с просьбой вмешаться в ситуацию и не допустить потери средств вкладчиков Silicon Valley Bank.

В США Silicon Valley Bank обслуживал почти половину американских венчурных технологических и медицинских компаний, которые в прошлом году котировались на фондовых рынках.

Банк был основан еще в 1983 году, но начал активно развиваться в течение последнего десятилетия.

Его трудности связаны с повышением учетных ставок, из-за которого технологическим стартапам стало намного сложнее получать кредиты или продавать свои акции для привлечения средств.

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