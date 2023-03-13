В Японии пересмотрят приговор человеку, который ждет казни уже полвека

8 минут назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, Ивао Хакамада вместе со своей сестрой. Фото сделано в 2019 году

Верховный суд Японии распорядился провести новый суд по делу 87-летнего Ивао Хакамады, который был приговорен к смерти в 1968 году по обвинению в убийстве семьи из четырех человек. С тех пор Хакамада ожидает казни - по данным правозащитной организации Amnesty International, он пробыл смертником дольше всех в мире.

Хакамаду арестовали по обвинению в ограблении и убийстве своего начальника, его жены и двоих детей. Те были найдены с ножевыми ранениями после пожара на фабрике по переработке соевых бобов неподалеку от Токио в 1966 году.

После 20 дней допросов Хакамада, который до этого был профессиональным боксером, признался в убийстве.

Однако во время суда Хакамада заявлял, что следователи его избивали, и признания были получены под пытками. Адвокаты подозреваемого также утверждают, что следователи сфабриковали доказательства.

В числе прочего во время повторного суда по делу Хакамады будет решено, совпадает ли его ДНК с тем, что было извлечено из пятен крови на одежде предполагаемого убийцы.

В 2014 году японский региональный суд выпустил Хакамаду из-под стражи и распорядился провести повторное заседание: судьи постановили, что доказательства его вины, возможно, были сфабрикованы.

Суд Токио это решение отменил, но теперь Верховный суд Японии оставил решение о повторном заседании в силе.

Долгий суд?

"Я ждала этого дня 57 лет - и вот теперь он настал, - заявила 90-летняя сестра Хакамады Хидеко, которая многие годы добивалась пересмотра приговора своему брату. - Наконец с моих плеч сняли этот груз".

Автор фото, AFP Подпись к фото, Хидеко Хакамада многие годы борется за оправдание своего брата

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Организация Amnesty International, ведущая международную кампанию против применения высшей меры наказания, назвала решение о проведении нового заседания по делу Хакамады "очень запоздавшей возможностью восстановить справедливость".

"Приговор Хакамаде был основан на выбитых "признательных показаниях", и есть серьезные сомнения относительно других улик, которые были использованы против него", - заявил глава японского отделения Amnesty International Хидеаки Накагава.

Впрочем, согласно существующим правилам, для пересмотра дела Хакамады может понадобиться несколько лет, и японские адвокаты уже призвали судебные власти сократить эту процедуру.

"Мы не можем себе позволить дальнейшие проволочки с восстановлением прав Хакамады, которому уже 87 лет и который страдает от физических и психических заболеваний, полученных после 47 лет лишения свободы", - говорит глава японской адвокатской ассоциации Мотодзи Кобаяси.

Среди развитых демократических стран мира смертную казнь не отменили только в Японии и США. Правозащитники не раз критиковали судебную систему Японии, в которой при определении вины большая роль отводится признательным показаниям.

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