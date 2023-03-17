В Гонконге двух мужчин арестовали за хранение детских книжек. Власти усмотрели в них призывы к восстанию

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пять человек, имеющих отношение к этим детским книжкам, уже получили тюремные сроки

Двое мужчин арестованы в Гонконге за хранение детских книг, содержание которых власти считают крамольным. Их издатели получили тюремный срок еще в прошлом году.

Речь идет о серии Yangcun - это небольшие книги в мягком переплете с яркими иллюстрациями и разными сюжетами, используемые логопедами в работе с детьми. Существует также электронная версия с анимацией.

В книгах, ставших поводом для ареста, рассказывается об овцах, которые пытаются дать отпор волкам, пришедшим захватить их деревню.

Власти Гонконга усмотрели в этом содержании намек на отношение гонконгцев к правительству Китая.

СМИ Гонконга сообщают, что мужчины в возрасте 36 и 50 лет были арестованы в своих квартирах, после первичного разбирательства отпущены под залог, но в апреле должны снова явиться в полицию.

Правозащитная организация Human Rights Watch назвала аресты позором и нарушением прав граждан Гонконга.

Логопеды-подстрекатели

Эти книги уже становились предметом громкого судебного разбирательства в прошлом году. Обвинение настаивало, что в них содержится призыв к восстанию против государства.

Суд постановил, что авторы книг имели "подстрекательские намерения" и приговорил пятерых логопедов к 19 месяцам тюремного заключения.

Гонконг - специальный административный район Китая, который до 1997 года был британской колонией.

Передача полуострова обратно в юрисдикцию Пекина прошла на условиях, что Гонконг сохранит свою автономию, права и свободы, установленные при британцах, а взаимоотношения с материковым Китаем будут строиться по формуле "одна страна, две системы".

Однако с 2019 года китайские власти начали активно насаждать свою политику, ограничивать свободы гонконгцев и вводить цензуру.

Это вылилось в затяжные и массовые протесты студентов Гонконга, которые были жестоко подавлены.