Ке Хюи Куан: от забытого ребенка-звезды "Индианы Джонса" до героя "Оскара"

Иэн Янгс

Корреспондент Би-би-си

55 минут назад

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Автор фото, Reuters

Ке Хюи Куан, беженец из Вьетнама, еще ребенком покорил Голливуд, но пропал со сцены на десятилетия, пока не решил вернуться к мечте и снова стать актером. Оригинал рассказа о нем корреспондента Би-би-си Иэна Янгса можно прочитать здесь.

Ке Хюи Куан ребенком сыграл звездные роли в популярных блокбастерах 1980-х годов - "Балбесы" и "Индиана Джонс и Храм судьбы", но затем пропал с экранов. Он отказался от актерского ремесла, когда стал не нужен Голливуду. А теперь триумфально вернулся, сразу получив "Оскара" за лучшую мужскую роль второго плана.

"Говорят, такие истории случаются только в кино, - со слезами на глазах сказал Куан на церемонии вручения премии. - Не могу поверить, что это происходит со мной. Это американская мечта".

В его историю было бы трудно поверить, если бы это был сюжет фильма.

Автор фото, Alamy Подпись к фото, Куан играл вместе с Харрисоном Фордом в фильме "Индиана Джонс и Храм судьбы"

Семилетним ребенком он в конце 1970-х бежал с семьей из Вьетнама. Он с отцом оказался в Гонконге, а мать с тремя братьями и сестрами - в Малайзии.

Семья воссоединилась, в 1979-м эмигрировав в США, где в 1984 году Куан случайно попал на прослушивание для роли начинающего вора-карманника Коротышки в фильме "Индиана Джонс и Храм судьбы".

Уже в следующем году он снялся в роли любителя гаджетов Даты в "Балбесах".

Однако по мере взросления молодого человека ролей становилось все меньше, и в итоге Куан работал постановщиком трюков и помощником режиссера.

Автор фото, Alamy Подпись к фото, "Балбесы" до сих пор считаются классикой детского кино

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Вдохновленный фильмом "Безумно богатые азиаты", вышедшем в прокат в 2018-м, Куан в возрасте 50 лет решил снова испытать судьбу и вернуться на сцену.

Друг-агент согласился представлять его интересы, и пару недель спустя Куан получил звонок от создателей фильма "Всё везде и сразу". Этот фильм стал его вторым актерским прорывом и принес ему награду американской киноакадемии.

"Моей маме 84 года, и она смотрит [эту церемонию] из дома. Ма, я только что получил "Оскара"!" - сказал он со сцены, захлебываясь эмоциями и целуя свою золотую статуэтку.

"Мой путь начался в лодке. Я провел год в лагере для беженцев и каким-то образом оказался на самой большой сцене Голливуда".

Свой опыт эмиграции Куан назвал травмирующим.

"Мы были беженцами, - рассказал он изданию Guardian в прошлом году. - Мы никому не были нужны, нас называли "свежие с лодки". Над нами смеялись в школе. Можете себе представить, что это делает с психикой ребенка".

Жизнь Куана изменилась, когда он в 12 лет пошел поддержать своего младшего брата на прослушивание для "Индианы Джонса". Проходить прослушивание Куан не собирался, но режиссер настоял, чтобы он тоже попробовал.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Стивен Спилберг и Ке Хюи Куан в 1985 году

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Ке Хюи Куан, Стивен Спилберг и его жена Кейт Кэпшоу на церемонии "Оскара"

Три недели спустя он уже ехал на Шри-Ланку, где начинались съемки фильма.

"Это был один самых счастливых периодов в моей жизни", - рассказал Куан.

Изображение некоторых героев и тем в "Индиане Джонс" до сих пор критикуют, но, по мнению Куана, Спилберг заслуживает похвалы.

"Спилберг был первым, кто показал азиатское лицо в голливудском блокбастере, - говорит Куан. - Коротышка - забавный и смелый, он спасает задницу Инди".

Затем в "Балбесах" он снялся вместе с другими молодыми звездами, такими как Шон Эстин, Джош Бролин, Кори Фельдман и Марта Плимптон.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ке Хюи Куан и Дрю Берримор на вручении премии "Молодой актер" в 1984 году

После этого Куан появлялся в телевизионных ситкомах - "Вместе мы выстоим" и "Староста класса". Но с наступлением 90-х предложений стало меньше. Любые роли, которые ему присылали, были маленькими и стереотипными.

"Превратиться из ребенка-актера во взрослого актера всегда сложно, - поделился Куан в интервью Telegraph. - А когда ты азиат, это в сто раз сложнее".

"Если взять сотню сценариев, с большой долей вероятности ни в одном из них не будет значимых азиатских персонажей. В большинстве случаев мы - предмет шуток".

"Обычно, когда вам двадцать с чем-то - это золотые годы вашей жизни. Но все, что я делал - ждал, когда зазвонит телефон", - признается Куан.

Со временем он перестал ждать, и решил попытаться вернуться на экран только после успеха "Безумно богатых азиатов" в 2018 году.

Страх что-то пропустить

"Помню, смотрел этот фильм в кинотеатре трижды, и каждый раз плакал, - говорит Куан. - Отчасти я плакал, потому что фильм настолько прекрасен, но была и другая причина - я переживал серьезный страх упущенных возможностей. Мне хотелось быть там, вместе с другими азиатскими актерами".

"Именно тогда у меня и появилась идея вернуться к своим корням".

Когда Куан получил сценарий фильма "Всё везде и сразу", он, возможно, не ожидал, что фильм приведет его прямиком к "Оскару".

На бумаге фильм выглядит не слишком привлекательно. Это изобретательная смесь инди-драмы о семье иммигрантов, безумного научно-фантастического приключения и боевика о супергероях.

Куан играет Веймонда Вана, мужа менеджера прачечной (Мишель Йео), а также несколько версий Веймонда из альтернативных вселенных.

Автор фото, Lionsgate Подпись к фото, Веймонд Ван - ничем не примечательный муж и супергерой

Куан признается, что не знал, как отреагируют зрители, увидев бывшего ребенка-звезду мужчиной средних лет.

"Мне было 50, когда я решил вернуться к актерству, - сказал он Los Angeles Times. - Потребовалось мужество, чтобы сказать вслух о мечте, которую мне пришлось оставить, и про которую я не думал, что она вернется".

По иронии судьбы, именно коллега по прошлым фильмам помог Куану получить роль в новом фильме.

Джефф Коэн, сыгравший Чанка в "Балбесах", заново открыл себя в качестве юриста в сфере развлечений и помог Куану заключить контракт. Продюсер фильма шутил, что никогда не думал, что ему придется разговаривать с Чанком и Датой для своего фильма.

Не оставляй мечту

И Куан, и фильм, в котором он снялся, покорили Голливуд. "Всё везде и сразу" получил в воскресенье семь "Оскаров", включая награды за "Лучший фильм" и "Лучшую женскую роль", которую присудили экранной супруге Куана Йео.

Куан был одним из самых популярных гостей на церемонии вручения наград в этом году, с его безудержным энтузиазмом и потоком сияющих улыбками селфи со звездами первой величины, которые, казалось, были так же счастливы встретиться с ним.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, "Оскар" Ке Хюи Куану вручил сам Индиана Джонс - Харрисон Форд

На вручении "Оскара" случилось трогательное воссоединение Куана с его бывшим партнером по фильму "Индиана Джонс" Харрисоном Фордом, который и вручил награду лучшему актеру второго плана.

В своей речи Куан поблагодарил свою мать "за жертвы, которые она ради меня принесла". Он также поблагодарил своего брата и жену: "Любовь всей моей жизни, которая месяц за месяцем, год за годом в течение 20 лет говорила мне, что мое время придет".