Ке Хюи Куан: от забытого ребенка-звезды "Индианы Джонса" до героя "Оскара"
- Иэн Янгс
- Корреспондент Би-би-си
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Ке Хюи Куан, беженец из Вьетнама, еще ребенком покорил Голливуд, но пропал со сцены на десятилетия, пока не решил вернуться к мечте и снова стать актером. Оригинал рассказа о нем корреспондента Би-би-си Иэна Янгса можно прочитать здесь.
Ке Хюи Куан ребенком сыграл звездные роли в популярных блокбастерах 1980-х годов - "Балбесы" и "Индиана Джонс и Храм судьбы", но затем пропал с экранов. Он отказался от актерского ремесла, когда стал не нужен Голливуду. А теперь триумфально вернулся, сразу получив "Оскара" за лучшую мужскую роль второго плана.
"Говорят, такие истории случаются только в кино, - со слезами на глазах сказал Куан на церемонии вручения премии. - Не могу поверить, что это происходит со мной. Это американская мечта".
В его историю было бы трудно поверить, если бы это был сюжет фильма.
Семилетним ребенком он в конце 1970-х бежал с семьей из Вьетнама. Он с отцом оказался в Гонконге, а мать с тремя братьями и сестрами - в Малайзии.
Семья воссоединилась, в 1979-м эмигрировав в США, где в 1984 году Куан случайно попал на прослушивание для роли начинающего вора-карманника Коротышки в фильме "Индиана Джонс и Храм судьбы".
Уже в следующем году он снялся в роли любителя гаджетов Даты в "Балбесах".
Однако по мере взросления молодого человека ролей становилось все меньше, и в итоге Куан работал постановщиком трюков и помощником режиссера.
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.
эпизоды
Конец истории Подкаст
Вдохновленный фильмом "Безумно богатые азиаты", вышедшем в прокат в 2018-м, Куан в возрасте 50 лет решил снова испытать судьбу и вернуться на сцену.
Друг-агент согласился представлять его интересы, и пару недель спустя Куан получил звонок от создателей фильма "Всё везде и сразу". Этот фильм стал его вторым актерским прорывом и принес ему награду американской киноакадемии.
"Моей маме 84 года, и она смотрит [эту церемонию] из дома. Ма, я только что получил "Оскара"!" - сказал он со сцены, захлебываясь эмоциями и целуя свою золотую статуэтку.
"Мой путь начался в лодке. Я провел год в лагере для беженцев и каким-то образом оказался на самой большой сцене Голливуда".
Свой опыт эмиграции Куан назвал травмирующим.
"Мы были беженцами, - рассказал он изданию Guardian в прошлом году. - Мы никому не были нужны, нас называли "свежие с лодки". Над нами смеялись в школе. Можете себе представить, что это делает с психикой ребенка".
Жизнь Куана изменилась, когда он в 12 лет пошел поддержать своего младшего брата на прослушивание для "Индианы Джонса". Проходить прослушивание Куан не собирался, но режиссер настоял, чтобы он тоже попробовал.
Три недели спустя он уже ехал на Шри-Ланку, где начинались съемки фильма.
"Это был один самых счастливых периодов в моей жизни", - рассказал Куан.
Изображение некоторых героев и тем в "Индиане Джонс" до сих пор критикуют, но, по мнению Куана, Спилберг заслуживает похвалы.
"Спилберг был первым, кто показал азиатское лицо в голливудском блокбастере, - говорит Куан. - Коротышка - забавный и смелый, он спасает задницу Инди".
Затем в "Балбесах" он снялся вместе с другими молодыми звездами, такими как Шон Эстин, Джош Бролин, Кори Фельдман и Марта Плимптон.
После этого Куан появлялся в телевизионных ситкомах - "Вместе мы выстоим" и "Староста класса". Но с наступлением 90-х предложений стало меньше. Любые роли, которые ему присылали, были маленькими и стереотипными.
"Превратиться из ребенка-актера во взрослого актера всегда сложно, - поделился Куан в интервью Telegraph. - А когда ты азиат, это в сто раз сложнее".
"Если взять сотню сценариев, с большой долей вероятности ни в одном из них не будет значимых азиатских персонажей. В большинстве случаев мы - предмет шуток".
"Обычно, когда вам двадцать с чем-то - это золотые годы вашей жизни. Но все, что я делал - ждал, когда зазвонит телефон", - признается Куан.
Со временем он перестал ждать, и решил попытаться вернуться на экран только после успеха "Безумно богатых азиатов" в 2018 году.
Страх что-то пропустить
"Помню, смотрел этот фильм в кинотеатре трижды, и каждый раз плакал, - говорит Куан. - Отчасти я плакал, потому что фильм настолько прекрасен, но была и другая причина - я переживал серьезный страх упущенных возможностей. Мне хотелось быть там, вместе с другими азиатскими актерами".
"Именно тогда у меня и появилась идея вернуться к своим корням".
Когда Куан получил сценарий фильма "Всё везде и сразу", он, возможно, не ожидал, что фильм приведет его прямиком к "Оскару".
На бумаге фильм выглядит не слишком привлекательно. Это изобретательная смесь инди-драмы о семье иммигрантов, безумного научно-фантастического приключения и боевика о супергероях.
Куан играет Веймонда Вана, мужа менеджера прачечной (Мишель Йео), а также несколько версий Веймонда из альтернативных вселенных.
Куан признается, что не знал, как отреагируют зрители, увидев бывшего ребенка-звезду мужчиной средних лет.
"Мне было 50, когда я решил вернуться к актерству, - сказал он Los Angeles Times. - Потребовалось мужество, чтобы сказать вслух о мечте, которую мне пришлось оставить, и про которую я не думал, что она вернется".
По иронии судьбы, именно коллега по прошлым фильмам помог Куану получить роль в новом фильме.
Джефф Коэн, сыгравший Чанка в "Балбесах", заново открыл себя в качестве юриста в сфере развлечений и помог Куану заключить контракт. Продюсер фильма шутил, что никогда не думал, что ему придется разговаривать с Чанком и Датой для своего фильма.
Не оставляй мечту
И Куан, и фильм, в котором он снялся, покорили Голливуд. "Всё везде и сразу" получил в воскресенье семь "Оскаров", включая награды за "Лучший фильм" и "Лучшую женскую роль", которую присудили экранной супруге Куана Йео.
Куан был одним из самых популярных гостей на церемонии вручения наград в этом году, с его безудержным энтузиазмом и потоком сияющих улыбками селфи со звездами первой величины, которые, казалось, были так же счастливы встретиться с ним.
На вручении "Оскара" случилось трогательное воссоединение Куана с его бывшим партнером по фильму "Индиана Джонс" Харрисоном Фордом, который и вручил награду лучшему актеру второго плана.
В своей речи Куан поблагодарил свою мать "за жертвы, которые она ради меня принесла". Он также поблагодарил своего брата и жену: "Любовь всей моей жизни, которая месяц за месяцем, год за годом в течение 20 лет говорила мне, что мое время придет".
Он добавил: "В мечты нужно верить. Я почти перестал верить в свои. Обращаюсь ко всем вам - пожалуйста, не переставайте мечтать".