Нос к носу с маори: Карл III впервые в качестве короля отпраздновал День Содружества

час назад

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Автор фото, PA Media Подпись к фото, Службы для Карла III началась с традиционного приветствия

В Вестминстерском аббатстве прошла ежегодная служба в честь Дня Содружества. В него входят страны, исторически тесно связанные с Британией, - преимущественно (но не исключительно) ее бывшие колонии.

Эта служба была первой службой такого рода для короля Карла III.

Традиционное приветствие в ветреную погоду

Автор фото, Mark Cuthbert Подпись к фото, Говорят, что королева-консорт не задержалась около танцоров, потому что боялась потерять шляпу. Ветер действительно был очень сильный

Служба для нового короля началась с традиционного приветствия коренного народа Новой Зеландии - маори.

Группа танцоров из лондонского клуба "Нгати Ранана", который объединяет живущих в Лондоне новозеландцев, а также всех, кто интересуется их культурой, исполнила перед королем традиционный приветственный танец, после чего Карл III получил и не менее традиционное приветствие, соприкоснувшись "нос к носу" с одной из танцовщиц.

Королева-консорт Камилла, прибывшая одновременно с королем, около танцоров не задержалась и поспешила в собор, придерживая шляпу. В понедельник в Лондоне дул сильный ветер.

Автор фото, Mark Cuthbert Подпись к фото, Отважиться на то, чтобы танцевать босиком все-таки отважились не все

Некоторые танцоры, невзирая на непогоду, танцевали перед королем босиком.

Толерантность и взаимное уважение

Выступая на службе в Вестминстерском аббатстве Карл III сказал, что Содружество является силой добра, поскольку защищает такие ценности, как "толерантность, взаимное уважение и солидарность", заботу об окружающей среде и о наиболее уязвимых членах общества.

Он напомнил, как много Содружество значило для его матери, покойной королевы Елизаветы II.

Автор фото, HANNAH MCKAY Подпись к фото, Кроме короля и королевы-консорта на службе присутствовали другие члены королевской семьи, включая принца Уэльского Уильяма и принцессу Уэльскую Кэтрин

Король также подчеркнул, что общее население 56 стран Содружества составляет 2,6 млрд человек, или около трети от общей численности населения планеты.

На службе кроме короля и его супруги, также присутствовали принц и принцесса Уэльские, а также политики, религиозные лидеры и спортсмены, принимавшие участие в Играх Содружества.

Еще будучи принцем Уэльским, король Карл III много говорил о необходимости с терпимостью и пониманием относиться к людям другой культуры и другой веры, неоднократно подчеркивая, что Соединенное Королевство уже давно стало мультикультурным обществом.

Автор фото, WPA Pool Подпись к фото, Многонациональность Содружества подчеркнули и танцевавшие в аббатстве танцоры из Нигерии

Поэтому в службе приняли участие представители мусульман, сикхов и еврее, а также различных христианских конфессий.

Однако Карл III в новой для него роли главы Содружества может столкнуться с проблемами, вызванными колониальным наследием, а также нарушениями прав человека во входящих в него странах.

Перед началом службы правозащитник и активист Питер Тэтчелл провел акцию протеста, критикуя гомофобные законы и политику в ряде стран Содружества.

Автор фото, HANNAH MCKAY Подпись к фото, Вестминстерское аббатство было украшено флашами всех стран, входящих в Сотружество

Прибытие в Вестминстерское аббатство королевской семьи сопровождалось и небольшим выступлением противников монархии.

В прошлом году, выступая перед лидерами Содружества в Руанде, Карл III говорил о том, как важно дать достойную оценку событиям прошлого и что страдания, принесенные работорговлей, отзываются болью и в его сердце. Тогда же он заявил, что все страны должны сами решать, намерены ли они оставаться монархиями или же станут республиками.

Кроме того, возникает вопрос, останутся ли страны Содружества приоритетными для британской дипломатии.

Автор фото, Pool Подпись к фото, Дипломатические встречи короля определяются не им, а правительством. 27 февраля в Виндзорском замке он принял председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, как раз после того, как было достигнуто соглашение между ЕС и Британия по поводу Северной Ирландии

Дипломатические визиты короля определяет правительство и уже известно, что первые из них будут посвящены налаживанию отношений с Францией и Германией, а также другими европейскими странами.