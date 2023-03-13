Сайфулло Саипов, совершивший теракт в Нью-Йорке в Хэллоуин 2017 года, приговорен к пожизненному заключению

50 минут назад

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Автор фото, Handout Подпись к фото, Тюремная фотография Саипова, сделанная во время его предыдущего ареста до совершения теракта в Нью-Йорке

Уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, совершивший теракт в Нью-Йорке в 2017 году, в результате которого погибли восемь человек, приговорен в США к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение.

Прокуратура требовала для Саипова, признанного виновным, смертной казни, однако она может быть применена только в случае единогласного решения присяжных, которого добиться не удалось.

Осужденный переехал в Соединенные Штаты в 2010 году. 31 октября 2017 года он арендовал небольшой грузовик и въехал на нем на велосипедную дорожку. Среди восьми погибших была группа из пяти друзей, приехавших из Аргентины, еще 12 человек получили ранения. Саипова остановили полицейские, выстрелив ему в живот.

Саипов утверждал, что действовал от имени джихадистской группировки "Исламское государство", которая назвала его одним из своих "солдат".

Он был осужден в январе по обвинению в нескольких убийствах и терроризме. Прокуратура требовала для Саипова смертной казни.

Суд над ним был первым федеральным судебным процессом за время президенства Джо Байдена, на котором прокуроры потребовали для осужденного смертной казни.

Сам Байден выступает против смертной казни, а в июле 2021 года генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил мораторий на смертную казнь по федеральным делам.

Тот факт, что прокуроры требовали смертного приговора, говорит о том, что министерство юстиции готово согласиться с высшей мерой, но только по делам о терроризме.

Присяжные признали Саипова виновным, однако для того, чтобы он был приговорен к смерти, по закону Нью-Йорка требуется единогласное решение всех 12 присяжных, чего добиться не удалось.