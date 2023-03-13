AUKUS: США продадут Австралии три атомных подлодки для защиты от Китая и будут регулярно патрулировать у ее берегов

час назад

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Автор фото, BAE Подпись к фото, Австралия получит подводные лодки не только существующего класса Virginia, но и будущего проекта SSN-AUKUS (их еще не существует, но художник компании BAE представляет их так)

США построят для Австралии, ощущающей растущую угрозу со стороны Китая, не меньше трех атомных подводных лодок в рамках тихоокеанского военного альянса AUKUS, в котором участвует также Великобритания, говорится в совместном заявлении лидеров трех стран, подписанном в понедельник в Сан-Диего, главной базе Тихоокеанского флота США.

Три подводные лодки класса Virginia будут поставлены Австралии в начале 2030-х годов. Они не будут вооружены ядерным оружием, но будут иметь атомную силовую установку, что обеспечивает большую бесшумность. При необходимости их количество может быть увеличено до пяти.

Кроме того, как сказано в совместном заявлении президента США Джо Байдена, премьер-министра Великобритании Риши Сунака и австралийского премьера Энтони Альбанезе, с 2027 года Великобритания и США начнут на ротационной основе размещать в Западной Австралии свои подлодки - до четырех американских и одной британской. Это мыслится как дополнительный фактор сдерживания для Китая.

Кроме того, три страны совместно разработают новый тип атомной субмарины, которая будет строиться в Великобритании и Австралии. Первые из них, как предполагается, поступят на службу британского флота в конце 2030 годов, а в начале 2040-х - австралийского, сообщило правительство Великобритании.

Австралия, как и Британия, - один из главных союзников США (в частности, она с готовностью поддержала Украину и примкнула ко всем западным санкциям против России), и это вызывает нескрываемое раздражение Пекина.

Так, в январе 2022 года стало известно об угрожающих маневрах китайских истребителей, сопровождавших австралийский разведывательный самолет над Южно-Китайским морем (Китай заявлял, что самолет приблизился к Парасельским островам и игнорировал предупреждения; большинство стран мира не признают китайские претензии на этот архипелаг).

Также большую тревогу в Австралии вызвало соглашение Китая с авторитарным правительством Соломоновых островов, предусматривавшее мало чем ограниченное сотрудничество в сфере безопасности. Соломоновы острова лежат на пересечении важнейших маршрутов судоходства в Тихом океане, там, в частности, произошла решающая битва тихоокеанского театра Второй мировой войны - за Гуадалканал (1942-43 гг).

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