За первый с начала войны поджог военкомата дали 13 лет колонии. Столько за это еще не давали

час назад

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Автор фото, SOTA

Второй Западный окружной военный суд приговорил 22-летнего слесаря Кирилла Бутылина к 13 годам колонии строго режима за поджог военкомата в Луховицах в Московской области. Это первый поджог военкомата с начала войны в Украине, о котором стало известно СМИ.

Гособвинение ранее запросило для Бутылина 13 лет колонии.

Бутылину были предъявлены обвинения по трем статьям - теракт (часть 2 статья 205 УК РФ), вандализм (часть 2 статья 214) и публичные призывы к осуществлению террористической деятельности (часть 2 статья 205.2).

Поджог, в котором обвиняли Бутылина, был совершен 28 февраля 2022 года и был первым поджогом военкомата после начала войны в Украине, о котором стало известно СМИ.

Как писал "Московский комсомолец", 28 февраля Кирилл Бутылин разбил окна здания военкомата Зарайска и Луховиц и кинул туда две бутылки с "коктейлями Молотова". Кроме того, как уточняло издание, ворота военного комиссариата были раскрашены в цвета украинского флага и на них был написан пацифистский лозунг.

Бутылина задержали только 8 марта, а через несколько дней ему удалось сбежать из отделения полиции. По информации "Ведомостей", Бутылин собирался добраться до Литвы и получить там политическое убежище, однако был задержан белорусскими пограничниками на пункте пропуска в Гродненской области.

Автор фото, DMITRY SEREBRYAKOV/TASS

В России в последние месяцы уголовные дела о попытках поджогов военкоматов заводят по статьям о террористическом акте. В первые месяцы вторжения такие действия трактовались по уголовной статье о хулиганстве.

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Самый большой срок по аналогичному делу пока был в Нижневартовске - 12 лет за поджог военкомата в Нижневартовске получил в конце января Владислав Борисенко.

В понедельник, 13 марта, житель Углича Денис Попов за аналогичные действия получил восемь лет лишения свободы по статье о покушении на теракт (ч. 1 ст. 205 УК РФ РФ).

Кроме того, суд признал Попова виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Приговор вынес тот же 2-й западный окружной военный суд, который рассматривал и дело Бутылина.

Количество поджогов военкоматов во многих регионах России с начала вторжения российских войск на территорию Украины заметно выросло. Военкоматы поджигали в Москве, Петербурге, Новосибирске, Калининграде и многих других городах.

Осенью 2022 года, после объявления мобилизации, в России началась новая волна таких инцидентов. В конце сентября представитель российского генштаба Владимир Цимлянский предупредил, что такие преступления могут расцениваться как "теракты или как публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".

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