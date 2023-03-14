Китай снова выдает визы иностранцам после трех лет ограничений из-за ковида

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, До пандемии Китай ежегодно посещали миллионы туристов

Китай на этой неделе полностью открывает свои границы для посетителей из-за рубежа, возобновляя выдачу виз иностранцам. Таким образом, Пекин отменяет последние остававшиеся в стране ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

В конце прошлого года Пекин отменил политику нулевого ковида, строго ограничивавшую жизнь внутри страны и до минимума сократившую передвижения через китайские границы.

Теперь после трех лет жестких мер борьбы с распространением коронавируса власти пытаются вернуть жизнь в прежнее русло.

Визовая система заработает следующим образом:

Долгосрочные визы, которые Китай выдал иностранным гражданам перед тем, как закрыть свои границы 28 марта 2020 года, снова начнут действовать с 15 марта, если их срок окончания еще не наступил.

Консульства Китая по всему миру возобновят рассмотрения новых заявок на визы.

Пассажиры круизных лайнеров снова смогут безвизово посещать Сингапур и остров Хайнань одноименной провинции на юге страны.

Иностранные граждане, прибывающие из Гонконга и Макао, имеющих статус "специальных административных районов" Китая, смогут попасть без виз в соседнюю китайскую провинцию Гуандун.

Визы также не понадобятся группам туристов из стран-участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, направляющихся в провинции Гуйлинь и Гуанси.

До того, как Китай закрылся для мира в связи с объявлением пандемии коронавируса в 2020 году, страну каждый год посещали десятки миллионов туристов из разных стран.

По официальным данным, за 2019 год иностранные граждане пересекли границы Китая почти 100 миллионов раз, тогда как за 2022 год эта цифра упала до 4,47 миллионов.

Удар по индустрии туризма

Что касается жителей самого Китая, то с конца прошлого года они могли выезжать в 20 иностранных государств. Теперь этот список увеличивается до 60 стран.

Когда в КНР начали отменять антиковидные органичения в конце прошлого года, по стране прокатилась волна заболеваемости коронавирусом, в результате чего многие страны временно ввели обязательное тестирование для прибывающих из Китая. С тех пор страны, включая США, Германию, Южную Корею, отменили обязательное тестирование.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, После отмены политики "нулевого ковида" в стране резко выросла заболеваемость, но власти не сменили курса и в феврале объявили "крупную и решительную" победу над вспышкой

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Жесткие антиковидные ограничения больно ударили по туристической индустрии Китая за последние три года. Но теперь, как предсказывают аналитики, как только Китай откроется для иностранцев, его может ждать туристический бум.

За годы пандемии экономический рост в Китае значительно замедлился. По официальным данным, ВВП страны за 2022 год вырос всего на 3% - это худший показатель почти за 50 лет для второй экономики мира.

На нынешний год Пекин установил себе планку экономического роста в 5%. По доковидным меркам она является скромной.

Но, как отмечают аналитики, недавно заступивший на очередной срок правления председатель Си Цзиньпин хотел бы сначала восстановить хотя бы тот уровень роста, который был в стране до начала пандемии.

Поэтому поставленная экономическая цель является наименее амбициозной для властей Китая за более чем три десятилетия.

Новый премьер-министр страны и один из самых близких союзников Си Цзиньпина Ли Цян заявил, что этих 5% добиться будет нелегко, но экономика страны уже заметно воспряла и стабилизируется.

Последствия политики "нулевого ковида"

Политика "нулевого ковида", которую власти Китая отменили в декабре прошлого года, тяжело ударила по всей экономике страны и вызвала небывалые антиправительственные протесты.

Осенью прошлого года в Шанхае, Пекине и других городах страны люди стали массово выходить на улицы с небывалыми для авторитарного государства лозунгами, в частности, с требованиям отставки Си Цзиньпина.

В протестах участвовали представители разных слоев общества, уставшие от трехлетних ограничений на передвижение и ежедневных ковидных проверок.