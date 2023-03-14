Суд Британии дал 8,5 лет тюрьмы женщине, которая изощренно лгала об изнасилованиях

28 минут назад

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Подпись к фото, Расследование показало, что Элеанор Уильямс нанесла себе увечья сама, купив для этого молоток в супермаркете

Британский суд приговорил к 8,5 годам тюрьмы 22-летнюю Элеанор Уильямс, чьи изощренные обвинения мужчин в изнасилованиях и сексуальной эксплуатации привели к жестокой травле ее жертв, но потом оказались ложными.

Как установила медэкспертиза, даже побои, следы которых обвиняемая демонстрировала в соцсетях, она нанесла себе сама - включая удары молотком, купленным ею в местном супермаркете. Медики и правоохранители пока не смогли выяснить причин, по которым женщина решила пойти на такие крайности.

Уильямс, жительница графства Камбрия на северо-западе страны, во вторник была признана виновной в воспрепятствовании правосудию и лжи о нескольких изнасилованиях, а также о том, что банда сутенеров из стран Азии использовала ее как сексуальную рабыню в соседних городах и за рубежом.

Во время оглашения приговора судья назвал ее свидетельства "полной фикцией", а также подчеркнул, что на процессе она не проявила сколь-нибудь заметных признаков раскаяния.

Сама Уильямс продолжала настаивать на своей невиновности, но высказала сожаление о том, сколько насилия и беспорядков ее заявления вызвали в ее родном городе.

"Я не говорю, что я виновата, но я знаю, что в некоторых вещах я была не права. Я потрясена теми беспорядками, которые произошли в Бэрроу. Если бы я знала, что будут такие последствия, я бы никогда не написала свой пост", - сказала Уильямс.

Трое из мужчин, которых оклеветала Уильямс, рассказали о попытках суицида и разрушенной жизни из-за преследований со стороны ее сторонников.

Один из них, Джордан Тренгов, провел 2,5 месяца в тюрьме из-за обвинений в изнасиловании с угрозой ножом. В суде было рассказано, как на фасаде его дома появилась надпись "насильник".

Другой, 43-летний бизнесмен Мохаммед Рамзан, получил порядка 500 сообщений с угрозами убийством и был вынужден покинуть город. Его Уильямс называла главарем банды, эксплуатировавшей женщин.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Мохаммед Рамзан (второй справа) рассказал в суде, как из-за обвинений Уильямс против его семьи началась ужасная травля

Третий мужчина, выступавший в суде, Оливер Гарднер, однажды столкнулся с Уильямс на улице и попросил у нее прикурить. После того, как она обвинила его в изнасиловании, в адрес Гарднера началась травля, и он оказался в психиатрической клинике из-за попыток покончить с собой.

Синяк под глазом и полуотрезанный палец

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Имя Уильямс получило широкую огласку в мае 2020 года, когда она опубликовала у себя в "Фейсбуке" несколько фотографий, на которых ее лицо и тело были покрыты ужасающими гематомами и следами увечий, включая синяк под глазом и частично отрезанный палец руки.

В своем посте, сопровождавшем фотографии, Уильямс написала, что некие злоумышленники - по большей части, бизнесмены пакистанского происхождения - избивают ее и заставляют посещать секс-вечеринки.

Свидетельства Уильямс широко разошлись по интернету, после чего сочувствующие активисты, борющиеся с насилием против женщин, основали в ее поддержку кампанию под названием "Справедливость для Элли". В "Фейсбуке" у этой кампании было 100 тыс. последователей со всего мира.

Представители кампании даже выпустили линию сувениров с ее символикой - фиолетовым слоном, а в Великобритании прошли акции протеста, в числе участников которых был замечен самый известный представитель ультраправого движения страны Томми Робинсон. Участники акций обвиняли полицию в том, что она сознательно не расследует преступления против Уильямс.

В адрес людей, которых Уильямс назвала своими обидчиками, посыпались угрозы и нападки. Полиция графства Камбрия зафиксировала 151 подобное преступление, связанное со лгавшей женщиной. По данным правоохранителей, преступления на почве ненависти в ее родном городе, Бэрроу, летом 2020 года утроились.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Джордан Тренгов, который провел 2,5 месяца в тюрьме из-за ложных обвинений в изнасиловании, считает тюремный срок Уильямс слишком коротким

"Это было длительное, сложное и по сути трагическое расследование, а для города Бэрроу - темный период жизни", - сказал после оглашения приговора представитель полиции Камбрии Мэттью Пирман.

В суде было рассказано, в частности, как полиция расследовала показания Уильямс о том, что Мохаммад Рамзан якобы отвез ее в отель в городе Блэкпул и заставил заниматься сексом с несколькими мужчинами. Полицейские установили, что на самом деле Уильямс приехала туда сама, сняла номер в гостинице, купила лапшу быстрого приготовления и съела его там, просматривая видео на YouTube.

Полиция также нашла у Уильямс шесть мобильных телефонов и обнаружила, что она создавала в соцсетях профили от имени мужчин, которых называла обидчиками, и публиковала якобы от их имени различные инкриминирующие сообщения.

"Вас услышат и поддержат"

При этом представитель полиции Камбрии Пирман отметил, с какой серьезностью правоохранители отнеслись к свидетельствам Уильямс, когда она о них заявила, подчеркнув, что обвинения в сексуальном и физическом насилии всегда будут расследоваться в полной мере.